De toekomst van de fotografie komt uit Polen

Hoe scheid je het kaf van het koren als het gaat om nieuwe, talentvolle fotografen? Er zijn wereldwijd immers stapels jonge talenten met camera’s, dus het is best lastig om de besten eruit te kiezen. Het festival Circulation(s), dat in Centquatre in Parijs wordt gehouden, houdt zich al zo’n zeven jaar bezig met het maken van zo’n selectie. En ze zijn er behoorlijk goed in. Het lukt hen elk jaar weer om een paar spelden in de fotografiehooiberg te vinden. Ze tonen er een breed scala aan Europees werk, van niet eerder gepubliceerd werk en foto’s van nog onbekende talenten.

Het is dus een diverse selectie van fantastische foto’s, maar wat vooral opvalt is dat Polen het dit jaar erg goed doet. Er staan minstens vijf Poolse fotografen op het programma dit jaar. Wij presenteren je het werk van drie van hen, Wiktoria Wojciechowska, Weronika Gęsicka en Oliwia Rogalska. Naast hun nationaliteit delen zij een hoge kwaliteitsstandaard en een unieke kijk op de wereld.

© Weronika Gęsicka

De grappige festivalposter, die hieronder ook te zien is, hebben we aan dit talent te danken. Ze studeerde aan de Academie voor Fotografie in Warschau en haar werk verscheen in 2016 in het VICE Photo Issue. Ze weet op grappige wijze foto’s te bewerken en maakt poëtische plaatjes, die een vleugje vintage hebben. Met Traces laat ze de onschuld zien van het jonge Poolse leven in momenten uit het dagelijks leven, zoals familiebijeenkomsten en vakantieherinneringen.

© Wiktoria Wojciechowska

De winnaar van de Leica Oskar Barnack Newcomer 2015 bracht in de zomer van 2014 een bezoek aan het Oekraïense front. Ze maakte een reis door het oosten van Oekraïne, waar het conflict tussen separatisten plaatsvond en ontmoette allerlei soldaten uit het lokale leger. Met Sparks laat ze een confronterend beeld zien van het verscheurde land, met gevoelige portretten van soldaten en foto’s van ruïnes en loopgraven.

© Oliwia Rogalska

Oliwia Rogalska studeerde zowel fotografie als filosofie en koos een vrij rauw onderwerp voor haar serie: opgezette dieren. Op een witte tafel komen een vos, een konijn en wat eenden voorbij. Met Medulla, wat Latijn is voor merg, zet ze haar vraagtekens bij de grens tussen het menselijke en het spirituele.

© Oliwia Rogalska

Circulation(s) is nog tot en met 5 maart te zien in het Centquatre in Parijs.