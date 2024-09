De traditionele gids voor Chinees eten in Amsterdam

Deze week brengen MUNCHIES-redacties wereldwijd verhalen uit de Chinese keuken. We belichten de Chinese moslimkeuken in Rotterdam, de meest geliefde afhaalchinees van Velp en het omstreden debat rond het wokakkoord; we ontdekken hoe het is om op te groeien in een Chinees restaurant in Friesland, komen erachter waarom restaurants een oneven aantal goudvissen moeten hebben, en ontrafelen het mysterie van de altijd op elkaar lijkende menukaarten.

“In Nederland is het supermoeilijk om traditioneel Chinees te eten,” vertelt Peter Lee me terwijl we de Zeedijk oplopen. Lee is beter bekend als Masta Lee, dj en ontwerper bij Patta. Hij gaat me vandaag meenemen naar zijn favoriete Chinese eetgelegenheden in Amsterdam. Lee’s vader Sifu was lange tijd chef-kok in een Chinees restaurant, dus hij weet waar hij het over heeft.

Videos by VICE

Met Chinatowns wereldwijd is de Chinese keuken een van de bekendste en populairste. Het is als leek alleen lastig kiezen tussen de eindeloze zee van Chinese restaurants op plekken als de Amsterdamse Wallen. Niet alle Chinese restaurants hebben een goede reputatie. Dat komt volgens Masta Lee vooral omdat gerechten worden vernederlandst. “Negen van de tien dingen die je bestelt bij de plaatselijke buurtchinees zijn aangepast aan de lokale smaak,” vindt hij. “Dat is ook wel te verklaren hoor: als je als Chinese kok opeens in een vreemd land gaat werken waar de smaak anders is dan wat jij gewend bent, ga je daarop inspelen.”

Lees verder op Munchies.