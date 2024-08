De Trago Train was in Eindhoven en we hebben er foto’s van

De Trago Train dendert door het land en begint zo langzamerhand meer op een bulldozer of zo’n grote bal waar je dingen mee sloopt te lijken. Niet dat er echt dingen kapotgaan, voor zover we weten, maar met die warme avonden die Tom ervan maakt zou het ons niets verbazen als er over negen maanden een kleine geboortegolf plaatsvindt.

Afgelopen vrijdag was Tom in het Ketelhuis in Eindhoven om daar de kachel eens flink aan te zwengelen. Het resulteerde in een fantastische avond, maar dat kun je hieronder zelf zien, dankzij fotograaf Dick ‘Pics’ Rennings, die graag wilde dat we zijn Instagram zouden pluggen. Bij dezen, @dickuspicus.

De Trago Train rijdt morgen nog langs PIP in Den Haag. Het eindpunt van deze trein is op 28 december in De School. Kaartjes vind je hier.