De transfer van Quincy Promes naar Ajax is een geschenk uit de hiphophemel

De enorme Europese successen van Ajax zijn voor vrijwel iedereen goed nieuws. We worden als voetbalnatie eindelijk weer een beetje serieus genomen, horecazaken door het hele land tapten avonden lang extra potten pils en het geld klotst inmiddels tegen de plinten van de Amsterdamse bestuurskamer, dankzij de bonussen voor het succes in de Champions League en de immense transferbedragen die worden neergelegd voor de spelers die deze wereldprestatie hebben geleverd.



Hosanna alom en aan ieders lijf een polonaise, zeker als je bedenkt dat het succes ook een gunstige invloed heeft gehad op andere gebieden dan de sportwereld en de horeca. Muziek, bijvoorbeeld. Sport brengt al decennia het beste in muzikanten naar boven: de intro van All Stars is legendarisch, net als deze track van Nelly Furtado en Herres van Sevn. En om uiteenlopende redenen zijn Nederlandse rappers en voetbal al jarenlang twee handen op één buik, zwanger van blockparty’s en gouden platen.

Met de transfer van Quincy Promes naar Ajax komen deze twee werelden op de best denkbare manier samen. De kans dat hij er minstens twintig maakt is aanzienlijk, maar veel belangrijker: nu hij terug is in Nederland, en meer tijd heeft om hier in de studio te zitten, zit het er dik in dat hij nog voor de eerste competitiewedstrijd een mixtape uitbrengt die in aanmerking komt voor een Edison, en waarmee hij brand sticht in de servers die wereldwijd de streamingdiensten draaiende houden.

Je kunt makkelijk een elftal opstellen van voetballers die in hun vrije tijd rappen, maar Quincy Promes zou daar met kop en schouders bovenuit steken. Ik wil zeker niet beweren dat hij de enige met talent is – ook Ryan Babel en Royston Drenthe kunnen heus wel iets – maar zij missen toch het totaalplaatje, vergeleken met Quincy. Waar het bij anderen soms geforceerd en net te veel als een rijkeluishobby klinkt, kan hij zich qua vibes makkelijk meten met de jongens van SFB, en beter braggen dan Lil’ Kleine (op 2x snelheid afspelen). Tegelijkertijd heeft hij ook het rauwe, soms hese stemgeluid van 21 Savage.

Maar het sickste aan hem, en wat hem dus in potentie vetter maakt dan iedere andere rapper in Nederland, is zijn geloofwaardigheid. Uiteindelijk blijft dat altijd wat een goede rapper onderscheidt van een oké-rapper. Als iemand rapt dat hij je moeder berooft en/of je vriendin beter neukt dan jij, maar dit niet uitstraalt, zal het nooit overtuigend overkomen. Hetzelfde geldt voor money: als je keer op keer rapt dat je het vermogen hebt van een oligarch, maar niet eens vijf seizoenen een van de beste spelers bent geweest van de Russische voetbalcompetitie, en dus ook geen vorstelijk salaris hebt gevangen, kun je maar beter kappen.

Een ander goed voorbeeld hiervan is de freestyle die zijn vriend en collega Memphis Depay online gooide toen hij de mijlpaal van vijf miljoen volgers op Instagram had bereikt. Hij had net hoogstpersoonlijk het Nederlands elftal naar de eindronde van de Nations League getrapt, en als je op dat moment op een dakterras in Parijs met uitzicht op de Eiffeltoren, gehuld in een rood-goud fluwelen jasje op je diamanten klok kijkt, en zegt dat je agent maar eens moet zorgen voor een verdubbeling van je nu al monsterlijke salaris, word je nou eenmaal geloofd. Zelfs als je ooit mislukt bent bij Manchester United, ondertussen een gek dansje doet en een sigaar met het formaat van een XXL-frikandel aansteekt.

Muzikaal gezien kan dit dus vrijwel onmogelijk mislukken, en een groot bijkomend voordeel aan deze transfer is dat er een hele generatie voetbaljournalisten volledig zal imploderen. Als er namelijk iets totaal verboden is in hun allesbepalende boekje, is het wel dat voetballers zich buiten hun werk om op een muzikale manier uiten – wat je buiten de kantooruren doet is in principe jouw zaak, zolang het maar niet om iets gaat waar zij, vaak brildragende mannen op leeftijd, geen verstand van hebben. Rappen, bijvoorbeeld, of het dragen van een hoed.



Het kan niet anders dan het seizoen van Quincy Promes worden.