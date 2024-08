De treitervlogger van de incassowereld wordt nu met de dood bedreigd

“Waar anderen stoppen gaan wij verder.”



Zelfs in de wereld van deurwaarders en incassobureaus nemen de jongeren het over van de oudjes. “Waar anderen stoppen gaan wij verder,” zegt Loyd Hendriks (27). Hij ziet het opsporen van wanbetalers als een sport. “Er moet gescoord worden,” zegt hij in een commercial voor Omroep Flevoland.

Dat hij wil winnen blijkt wel uit het YouTubefilmpje waarmee Hendriks gister de incassowereld op zijn kop zette. Daarin loopt hij achter een man aan op een parkeerplaats begeleid door een spannend muziekje dat niet zou misstaan in een verborgencameraprogramma van SBS6. “Hi. Ik ben Loyd Hendriks van het programma Confrontatie,” zegt hij terwijl hij met het stoere loopje van Vladimir Poetin en een stapeltje papieren in zijn hand de weg oversteekt. “Ik confronteer je namens vier mensen die jij gedupeerd hebt.”

De man in wit t-shirt zet zijn handen in zijn zij, zegt “oprotten”, waarna Hendriks roept: “Is dat een bedreiging?” De scène brengt een flinke dosis jarennegentignostalgie terug en doet denken aan de programma’s van Pieter Storms van Breekijzer of Willibrord Frequin. Hendriks noemt zelf Alberto Stegeman als voorbeeld. Hij heeft het filmpje inmiddels van YouTube gehaald, omdat hij via social media “alleen maar doodsbedreigingen” krijgt.

Ook bij Stegeman en Storms worden harde confrontaties en achtervolgingen neergezet als nobele queestes naar rechtvaardigheid. Bij Hendriks krijgen de wanbetalers nog éénkeer de kans om te betalen voordat het filmpje op YouTube en Facebook wordt gezet. “We zijn al meerdere malen naar de rechter geweest en die zei dat hij moest betalen. De deurwaarder is ook al langsgeweest. Zo willen we laten zien dat mensen geen zaken meer moeten doen met deze man,” zei Hendriks tegen Omroep Flevoland. “Ook hebben we met advocaten gesproken, als het gezicht geblurd wordt dan schenden wij de privacy niet van deze persoon. Ik heb alleen maar positieve reacties gehad.”

De NVI – dat is de organisatie van incassobureaus waar Straetus overigens niet bij is aangesloten – vindt dat de aanpak veel te ver gaat. De PR-machine van Straetus haastte zich om te zeggen dat zij er ook niet achterstaan en dat ze Hendriks hebben gevraagd om te komen praten.

Hendriks heeft alles wat we van een jonge succesvolle ondernemer verwachten. Hij houdt het niet bij één bedrijf, maar heeft volgens zijn LinkedIn-profiel ook nog een bedrijfje in denim schoenen. Hij heeft strak achterovergekamd haar, een net overhemd en draagt een jasje. Nadat hij in Kampen stage had gelopen op het hoofdkantoor van incassobureau Straetus, besloot hij voor zichzelf te beginnen aan de andere kant van het Vossemeer, in zijn thuisprovincie Flevoland. “Vorig jaar begon ik dit avontuur met één laptop en een klein kantoor. Inmiddels zijn we […] uitgegroeid tot een bedrijf met zeven vaste werknemers,” schreef Hendriks op Linkedin nadat hij op een congres in Boekarest was uitgeroepen tot de beste franchisenemer van Straetus.

Hendriks zegt dat hij zo snel nieuwe klanten krijgt omdat hij heel modern bezig is. Hij neemt alleen maar jonge medewerkers aan en is met zijn 27 jaar op kantoor zelfs de oudste. “Waar anderen bezig zijn met acceptgiro’s werken wij met iDEAL-betalingen. We zijn een van de weinige incassobureaus die werken met WhatsApp en we gaan ook met videobellen incasseren. Dat loopt als een trein. Mensen zijn eerder geneigd om een appje te openen dan een mail of een brief,” zegt Hendriks in dit filmpje:

Hij won er in maart al een tweede award mee toen hij werd uitgeroepen tot Jonge Flevolandse Ondernemer van het Jaar door de jongerenclub van de VVD. Waarom Hendriks de prijs won? Volgens de vakjury vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid en meerwaarde voor Flevoland.

Op de website van Hendriks bedrijf schrijven garage-eigenaren en bouwbedrijven dat ze weleens een goede fles wijn opentrekken als Hendriks en zijn collega’s weer eens een succesvolle incasso hebben geïnd. “Het doet me deugd om te zien dat jullie er zo veel effort in stoppen,” schrijft iemand van een Garage Roos uit Almere in een testimonial.

Als ik naar de garage bel, zegt medewerker Saskia dat het YouTubefilmpje niets veranderen aan hoe ze tegen Hendriks en zijn mannen aankijken. “Ze gaan het pas doen uit uiterste wanhoopsdaad. En de wanbetalers komen niet herkenbaar in beeld. Het is meer een pressiemiddel – zonder dat ze het uit te voeren,” zegt ze. Je moest eens weten hoe goed wanbetalers er vaak in zijn om de garage aan het lijntje te houden, zegt ze erbij. Straetus is ook flexibel, ze denken met de wanbetalers mee. “Desnoods geven ze een tienjarenplan.”

“Wij willen hier op blijven vooruitlopen en zijn ook zelf bezig om onze eigen tools te ontwikkelen om vooruitstrevend te blijven op dit gebied.” Een van die tools is nu dus het YouTubefilmpje geworden. Als ik hem bel zegt Hendriks dat hij op het idee kwam omdat klanten steeds aan hem vroegen of hij er voor kon zorgen dat ze in het programma van Alberto Stegeman konden komen.

“We willen mensen alleen maar helpen. In Nederland heeft iedereen het nu alleen maar over de crediteur en hebben ze het niet over de ondernemer die netjes zijn rekeningen betaalt, de ballen uit zijn broek werkt en zijn geld niet krijgt. Het lijkt nu alsof wij de bad guy zijn – bandieten,” zegt Hendriks. “Als iemand ons belt en zegt dat hij niet kan betalen, dan kijken we ook wel hoe we ze eruit kunnen helpen. Voordat we eraan begonnen hebben we het laten toetsen door een advocaat. En voordat we ermee verdergaan laten we het weer toetsen.”

Dan begint hij weer over de doodsbedreigingen die hij heeft gekregen – iets dat hij zelf veel erger vindt dan het YouTubefilmpje dat hij heeft gepubliceerd.

