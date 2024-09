De Tweede Kamer is eindelijk down met het reguleren van de wietteelt

Let even op, want hieronder staat iets dat nog niet heel vaak op VICE heeft gestaan, en dat we waarschijnlijk ook niet heel vaak gaan herhalen:

Shoutout naar de Tweede Kamer.

Dit is wat er aan de hand is: een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van D66, waarin de teelt en verkoop van wiet wordt gereguleerd. Door die beslissing lijkt er eindelijk een einde te komen aan het debiele beleid waarbij coffeeshops wel cannabis mogen verkopen, maar gedwongen worden hun inkoop illegaal te regelen.

Om misverstanden te voorkomen: het is niet de bedoeling dat je nu naar buiten rent om je hele voortuin vol stekkies te zetten. Mijn zegen heb je wel, maar het mag niet. In het vandaag aangenomen wetsvoorstel staat namelijk dat professionele wiettelers, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, ontheffing kunnen krijgen voor het kweken van cannabis. Dat betekent dat wiet telen niet legaal wordt, maar dat die aangewezen telers niet vervolgd worden, omdat ze een soort vergunning hebben.

Dat is niet alleen beter omdat coffeeshops niet meer afhankelijk zijn van illegale teelt voor hun winkelvoorraad, maar komt ook de kwaliteit van de wiet en hasj ten goede. Bovendien kan het wel eens betekenen dat de prijs van cannabis in de shop omlaag gaat, vertelde Derrick Bergman van de Vereniging voor het Opheffen van het Cannabisverbod vorig jaar aan VICE.

Vandaag is weliswaar een belangrijke stap gezet richting een oplossing van een probleem dat door de politiek zelf is gecreëerd, maar dat wil niet zeggen dat de wet er definitief komt. Na de Tweede Kamer moet nu namelijk de Eerste Kamer nog wat vinden van de nieuwe regels. En de zetelverdeling in de Eerste Kamer is een beetje anders dan die in de Tweede Kamer. En als alle partijen die in de Tweede Kamer tegen stemden dat ook doen in de Eerste Kamer, gaat de hele wet alsnog niet door, en begint het hele proces weer opnieuw.

Dat klinkt vervelend, en dat is het ook wel, maar zoals je misschien weet zijn er bijna verkiezingen. Na die verkiezingen moeten partijen met elkaar om tafel om een regering te gaan vormen, en de kans is aanwezig dat deze wietkwestie zo onderdeel wordt van het regeerakkoord. Dat D66 bijvoorbeeld tegen het VVD zegt: “Oké, dat ene saaie met hypotheken dat jullie willen, prima, maar zeggen jullie dan even tegen jullie partijleden in de Eerste Kamer dat ze voor dat wietvoorstel stemmen.”

De partijen die vandaag voor de regulering stemden waren D66 (die het voorstel indienden), PvdA, SP, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren, Kuzu/Özturk, Bontes/Van Klaveren, Van Vliet, Klein, Houwers en Monasch. Alleen VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP stemden tegen.

Hoe dat allemaal gaat aflopen is dus nog even afwachten, maar laten we er voor nu even drie hoeraatjes voor de jonko uitgooien, want dit is de belangrijkste stap in de strijd voor normale regels rondom wiet tot nu toe. Eindelijk is ook tot de Tweede Kamer doorgedrongen dat ons gedoogbeleid zuigt, en om dat te vieren mogen we er vandaag tevreden eentje opsteken. Blaze it.