De Tweede Kamer wil eindelijk de wietteelt gaan reguleren

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het verbod op het kweken van cannabis wordt opgeheven. Afgelopen dinsdag werden de laatste parlementsleden — die van VNL — over de streep getrokken, waardoor er eindelijk iets lijkt te gaan veranderen aan het kromme wietbeleid in Nederland. Maar wacht nog even voordat je begint met het opruimen van je rommelzolder en investeert in een set groeilampen, want dit betekent niet dat je binnenkort zelf je groene vingers mag laten wapperen.

In een initiatiefwetsvoorstel van D66 staat dat de wiet en hasj die in coffeeshops verkocht wordt, voortaan door een paar grote kwekerijen moeten worden gekweekt. Die kwekerijen moeten dan onder controle van de overheid komen te staan, die ook belasting heft op de cannabis. Het gaat in het voorstel trouwens niet om legalisering van wietkweek, maar om een nieuwe gedoogconstructie, waarin die paar kwekerijen wel de wet overtreden, maar daar niet vervolgd worden — net zoals nu geldt voor coffeeshops.

Bezoekers van het cannabis bevrijdingsfestival, afgelopen juni. Foto door Maarten Delobel

Volgens Vera Bergkamp, die voor D66 in de Tweede Kamer zit, krijgen politie en justitie het minder druk als de wietteelt gereguleerd wordt. Ook moet de kwaliteit van de wiet er beter van worden. Gemeenten wilden al jaren beginnen met het gereguleerd kweken van wiet, onder andere omdat illegale plantages voor brandgevaarlijke situaties in woonwijken zorgen. Ook coffeeshops zullen blij zijn met het besluit. Met dit voorstel wordt eindelijk het probleem van de achterdeur opgelost; nu mogen coffeeshops wiet wel verkopen, maar moeten ze die wiet zelf eerst van illegale telers kopen – dat wordt in dit nieuwe voorstel opgelost.

Ik belde met Derrick Bergman, de voorzitter van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), om te vragen of hij vandaag al de hele dag de polonaise aan het lopen is.

VICE: Hangt de vlag uit vandaag?

Derrick Bergman: De vlag hangt niet uit, maar we zijn wel blij. Eigenlijk is het geen nieuws voor ons dat VNL voor regulering is. Dat had de vorige lijsttrekker, Bram Moszkowicz, al eens gezegd in een interview. Maar we verwachten wel dat er nu eindelijk echt iets gaat gebeuren.

Ben je tevreden met het voorstel dat er nu ligt?

Het is zeker een stap in de goede richting, waarvoor hulde aan D66 en Vera Bergkamp, die zich hiervoor heeft ingezet. We missen in het voorstel nog wel een regeling voor thuisteelt. Er zijn een heleboel mensen die thuis wiet willen telen, uit medische of andere overwegingen. Daar wordt in dit voorstel niets over gezegd, net als over cannabis social clubs. Het gaat eigenlijk alleen maar over teelt voor coffeeshops.

Er zijn in Nederland ongeveer driehonderd gemeenten zonder coffeeshops. We zouden graag zien dat er in die gemeenten cannabis social clubs komen, waar mensen in een coöperatief model cannabis kunnen kweken en gebruiken. Dat is een systeem dat in Spanje al een jaar of tien heel goed werkt. Er bestaat in Amsterdam ook één cannabis social club, die door de gemeente wordt gedoogd. We hadden graag gezien dat aan dit soort clubs ook aandacht in het wetsvoorstel was besteed, maar over het algemeen zijn we heel blij.

“Ik denk dat de wiet veel schoner en goedkoper zal worden” – Derrick Bergman

Denk je dat de klant in de coffeeshop het gaat merken als deze wet wordt aangenomen, bijvoorbeeld in het aanbod of de prijs?

Ik denk dat de wiet veel schoner en goedkoper zal worden. De kwaliteit is de afgelopen jaren enorm verslechterd, en wiet is nu veel te duur. Het grootste deel van de prijs bestaat nu uit gevarengeld, we betalen voor de risico’s die kwekers nemen. Dat is helemaal weg als je gaat reguleren. Bovendien kunnen gereguleerde kwekerijen op veel grotere schaal gaan werken, waardoor de prijs nog verder omlaag gaat. Als je op grote schaal werkt, kan de prijs misschien wel naar vijftig cent per gram. Zelfs als de overheid daar enorm veel belasting over heft blijft de prijs erg laag vergeleken met nu.

Hoe groot is de kans dat deze wet echt doorgaat?

Er is weleens eerder een Kamermeerderheid voor de legalisering van wiet geweest. In 2003 was er bijvoorbeeld al eens een meerderheid voor een voorstel over de legalisatie van cannabis, maar daar heeft het kabinet toen niets mee gedaan. Er is de afgelopen jaren wel wat veranderd, vooral in de rest van de wereld. Het argument dat regulering niet mogelijk zou zijn omdat de politiek zich moest houden aan internationale verdragen gaat niet meer op, kijk maar naar andere landen om ons heen.

Ik denk dat er nu echt iets gaat veranderen, maar dat zal waarschijnlijk pas na de verkiezingen in maart zijn. Maar het ziet er goed uit, omdat er nu een zeer brede coalitie is. Niet alleen linkse partijen, maar bijvoorbeeld ook 50plus en VNL zijn voor regulering. En ik denk ook dat de VVD nog wel gaat draaien.

Komt op deze manier het bestaansrecht van VOC Nederland niet in gevaar?

Haha, nee hoor. Er is nog genoeg te doen. Pas als het verbod op cannabis helemaal wordt opgeheven, en cannabis uit het strafrecht verdwijnt, heffen wij ons verbond feestelijk op. Maar vandaag is het ook al een klein beetje feest, wij roken er in ieder geval eentje op vandaag.

Doe dat! Bedankt, Derrick.