De typische types die op kunstacademies rondlopen

Terwijl de laatste zonnestralen nog op je schilferende schouders nagloeien, loop je het schoolgebouw binnen. Misschien ben je er nieuw, maar je hebt de mensen daar in ieder geval al een ruime zomer niet gezien. En dat betekent ook een ruime zomer aan verandering in het kunstenaarslichaam en -geest. Hoe breng je orde aan in die chaos? Nou, om je op weg te helpen hebben we een – zeker niet uitputtende – lijst van typische typetjes die je op een kunstopleiding tegenkomt.

De creatieve duizendpoot

Deze dj/influencer/fotograaf/mode-ontwerper/schrijver/muzikant kan meer dan in zijn bio op Instagram past en lijkt altijd op tien plekken tegelijk te zijn. Niet alleen is dit type belachelijk aardig, niet betweterig en cool om mee te hangen, maar laat ook nergens iets van die populariteit merken.

Moeiteloos en bizar sympathiek stuiterbalt de alleskunner tussen verschillende kliekjes, altijd op de hoogte van wat er te halen valt. Voor alles wat niet in het repertoire zit kent hij of zij wel iemand die dat geweldig kan. “Ik stel je wel even voor, is een van mijn beste vrienden.” Op elk insiderfeestje staat de alleskunner achteloos intimiderend cool op de gevoelige plaat van Raymond van Mil met een whisky aan de halfgeopende mond.

Iedere niet-duizendpoot op de academie haat de creatieve duizendpoot. En dat is uit pure afgunst. Want waar de toekomst van een kunststudent onzeker is, zijn er voor deze persoon klussen genoeg.

De shagdraaiende dromer

Door de hoge gangen van de academie sloffen deze smoezelige makers. Het lange haar vegen ze uit hun ogen terwijl ze heel beheerst praten over de kleur van een stoeltafellamp van hergebruikt materiaal. De handen zijn eeltig en de randen onder de nagels veelal zwart van handenarbeid en goedkope shag.

Het type kunstenaar dat we kennen van twintig jaar geleden, loopt nog steeds rond. Ze zijn niet mediageil, maar door alle fysieke inspanning wel oergeil om naar te kijken. Dit type boeit het weinig wat ze dragen, of wat de rest draagt, en geeft graag vuige feestjes in zijn antikraak-schoolgebouw, waar iedereen ook op af komt. Zelf zit deze persoon de hele avond te kettingroken naast een fles vieux in de kamer die ze hebben omgebouwd tot tikibad. Met een flinke dosis drank en drugs wordt het ene na het andere geniale idee bedacht, waarvan een overgrote meerderheid niet zal worden uitgevoerd. Van alle academie-types zal deze dromer nooit over je oordelen. Alles mag en alles kan.

De principiële slons

Doet niks aan lichaamshaar, gebruikt geen deodorant en tweedehands kleding is eigenlijk al een beetje te nieuw. Als je niet verder kijkt dan het oppervlak, denk je misschien dat je met een shagdraaiende dromer te maken hebt, maar je doet dit type dan echt te kort. Het uiterlijk komt namelijk niet voort uit geldgebrek of luiheid, maar er zit een volledig sluitend theoretisch kader achter. Bovendien trapt deze persoon echt niet in de leugens van de tabaksindustrie.

De principiële slons strijdt namelijk met hand en tand tegen de uitwassen van het kapitalisme, patriarchaat en eigenlijk zo’n beetje alles wat ons onderdrukt. Die maatschappijkritische houding zit ook in ieder project – echt allemaal. Het lichaam is zelfs één grote protestperformance geworden en als je die niet oppikt, dan ben je waarschijnlijk gedoemd om te eindigen als slaaf van de consumentenmaatschappij.

Brenda

Niet zo lang geleden nam Brenda op een grauwe woensdag plaats aan haar flexwerkplek in Zoetermeer. Ze opende Outlook en keek via haar monitor dwars door de poorten van de hel. Ze was er klaar mee. Klaar met tl, systeemplafonds, krijtstreep en andersoortig grijs, besloot ze dat haar leven meer kleur moest hebben. Ze ging zich ditto kleden en nam parttime afscheid van de kantoorlosers die ze toch al niet mocht. De vrijgekomen tijd zette ze in voor zelfontplooiing en zo kwam ze op een deeltijd kunstopleiding.

Brenda heeft niet zoveel aansluiting met de rest. Dat komt deels omdat ze al ruim in de veertig is, in haar leven al genoeg katers heeft gezien om nog een avondje door te willen halen, en stiekem ook altijd beter voorbereid is dan de rest. Ze weet immers al wat bikkelen is, dus studeren is peanuts. Hadden haar veel jongere medestudenten ook maar net als zij in het oog van Sauron gekeken, want dan zouden ze Brenda veel beter begrijpen. En zouden ze haar als frisse, hardwerkende invloed in hun leven omarmen.

De instagramgeile influencer

Misschien dat je nu dit type nog kan herkennen aan witte Crocs of een IKEA-shopper, maar dat kan heel rap veranderen. Eigenlijk wanneer er een nieuw kledingstuk of accessoire is dat hij of zij ironisch kan dragen. Dit type is zo hip dat je het pas echt begrijpt als iedereen om je heen hetzelfde doet. Ze hebben jaloersmakende voelsprieten voor alles dat cool is en weten precies hoe ze een foto van zichzelf of van hun angstaanjagend knappe vrienden moeten maken.

Als ze met hun klompen, fiftiesbroek en Febo-shirt een nonchalante pose aannemen waarvan je nooit had gedacht dat het er nonchalant uit kon zien, denk je dat dit type het ver gaat schoppen. Maar in de context van een schoolkantine waarin ze klagen over docenten en eigenlijk de opleiding in het algemeen, denk je: eigenlijk doet-ie ook maar wat. Dit type wordt gekenmerkt door je ne sais quoi, en ze weten zelf ook niet wat het is.

De rots in de branding

Deze persoon kan werkelijk alles wat jij niet kan: een beamer aan de praat brengen, verstekzagen, excelsheets programmeren, noem maar op. Dit type heeft voor ieders zenuwinzinking een praktische oplossing en dat maakt hem of haar erg populair. Het is alsof deze persoon altruïsme helemaal zelf heeft uitgevonden. En hoewel hij of zij het nooit zou toegeven, is het eigen project wel erg ten koste gegaan van toen iedereens video-installatie gemonteerd moest worden. Terwijl iedereen met z’n afgestudeerde reet aan de Italiaanse rivièra zit, zit de rots in de branding nog te zwoegen op een afstudeerproject dat volgens de docenten “conceptueel te mager was.”

De intellectueel die beter is dan de rest

Een gesprek begint vaak met “bij ons op de academie.” Nonchalant gekleed in vrij dure kleding die er niet zo uitziet. Dit type ziet de academie als een kerk en zij zijn de uitverkoren volgers. Verheven door de bezieling van het creëren lullen ze over complexe materie die ze – uit pure doodsangst om door de mand te vallen – in grote mate tot zich nemen. Binnen deze groep heerst een moordende competitie om wie het scherpst uit de hoek kan komen en wie de wereld het best begrijpt.

Mocht je discussiëren leuk vinden, vermijd deze groep dan. Je liefde voor een goed gesprek wordt sneller neer geknuppeld dan een zeehondje in een Inuit-dorp.

De prater zonder mening

Heb je weleens bij een vrijdagmiddagborrel gemerkt dat het constante getetter op de achtergrond helemaal geen monotone rap was? Dan heb je in de buurt van de prater gezeten. Deze kameleon past qua uiterlijk in alle archetypes, maar is eigenlijk een meeloper in vermomming. Iedereen kan met de prater door één deur, totdat hij in de klas zijn werk presenteert. Dan zie je jouw ideetje waar je het een paar weken geleden met hem over had uitgewerkt voor je neus staan. Maar dan ook zo slecht uitgewerkt, dat je zelf nog begint te twijfelen aan je eigen idee.