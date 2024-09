De UFC-heerschappij van Conor McGregor in foto’s

Ook al zien veel mensen zijn gedrag en succes hoofdschuddend aan: de MMA-wereld mag zich gelukkig prijzen met de Ier.

Zijn zegetocht begon op 11 juli 2015, toen hij zijn eerste UFC-titel won. In een duel om de titel in het vedergewicht versloeg hij Chad Mendes in Las Vegas. De Dubliner had zijn tegenstander aan het einde van de tweede ronde tegen de mat gewerkt. Het begin van een heerschappij.

Vijf maanden later, op 12 december 2015, versloeg McGregor José Aldo. Zodoende zette hij zijn weg naar de top van de MMA voort. Daaraan kon ook een nederlaag tegen Nate Diaz, die een gewichtsklasse hoger dan McGregor zit, niets aan veranderen.

Op 12 november 2016 schreef McGregor opnieuw geschiedenis in New York. Daar won hij van Eddie Alvarez, waardoor hij titelhouder werd in twee verschillende gewichtsklasses.

