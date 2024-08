De dingen die je meemaakt als je werkt in een Nederlandse snackbar in Chersonissos

Als je denkt aan Nederlanders op vakantie, denk je aan een met fietsen beladen caravan op de camping, aan all-inclusiveresorts in Marmaris en aan potten pindakaas, pakken hagelslag en dozen frikandellen in een snikhete auto op de Route Du Soleil.



Een poosje zonder je vaste prakje komen te zitten is voor sommige Nederlanders zo’n duistere nachtmerrie dat vakantieverkoper Corendon samen met FEBO een snackmuur in haar vliegtuigen heeft laten installeren. Oké, dat was overduidelijk een hele slechte 1 aprilgrap, maar ze bieden wel degelijk snacks aan in hun vliegtuigen. Het populairste hapje aan boord is een broodje kroket. En om het vakantiegangers nog aangenamer te maken, biedt Corendon in haar ultra-all-inclusiveresorts ook bitterballen, kroketten en “Hollandse koffie” aan.

Nederlanders lijken te lijden aan voedselxenofobie. “Wat de boer niet kent dat vreet hij niet,” slaat de spijker aardig op de kaaskop. Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als ze hier geen slaatje uit probeerden te slaan. De kusten van Salou, Lloret de Mar, Chersonissos en Rimini staan volgebouwd met Nederlandse cafetaria’s. Hier gaan jongeren voor het eerst zonder paps en mams op helemaal los op vakantie. Examens gehaald: tijd voor zon, bier, vingeren op het strand, en frikandellen met mayo.

We spraken Mira van Rumpt, de eigenaar van snackbar Friet van Piet in Chersonissos, over bergen frikandellen serveren aan Nederlandse tieners op feestvakantie en de regels waar het personeel zich aan moet houden.

Alle foto’s met dank aan Friet van Piet.

MUNCHIES: Hoi Mira, hoe lang run je deze zaak al?

Mira van Rumpt: Zeventien jaar! Vroeger hadden mijn man en ik drie van dit soort zaken, maar door wat negatieve reclame is het toerisme hier een beetje ingezakt, dus hebben we twee zaken gesloten. Gelukkig gaat het nu weer wat beter.

Negatieve reclame?

De cast van het programma Oh Oh Cherso heeft hier een zomer gewerkt. Daarna is het hier twee jaar lang veel minder druk geweest. We kregen er het imago van een Haagse achterbuurt van.

Toen we besloten om mee te werken, wisten we nog niet wat voor show het zou worden. We wilden graag laten zien hoe het was om te werken en leven in Chersonissos, maar uiteindelijk werden alleen de heftigste stukjes uitgezonden, waardoor er een misplaatst beeld werd geschept. Nu willen ze hier in Chersonissos het programma Zon, Zuipen, Ziekenhuis gaan opnemen, maar daar hebben we een stokje voor gestoken.

Dus het slechte imago van Nederlandse frietzaken in het buitenland komt door zuiptelevisie?

Ja, dat denk ik wel. Ik merk het aan kennissen. Als ik vertel dat ik in de zomer een snackbar in Chersonissos run, krijg ik als antwoord, “Chersonissos? Daar mag mijn dochter niet heen hoor.” Ook ouderen zien we hier nu veel minder. Mensen denken door die programma’s dat ze hier, tussen al die zuipende jeugd, niets te zoeken hebben, maar dat valt reuze mee.

Wat voor klanten komen er dan in jouw zaak?

Zeventig procent bestaat uit jongeren, die komen drie à vier keer per dag. Ze halen een ontbijtje, bestellen wat voor het avondeten en komen na het stappen een snack halen. Er komen ook families en wat lokale bevolking, en natuurlijke niet-Nederlandse toeristen, zoals Belgen, Duitsers en Engelsen die het eten herkennen uit Amsterdam.

Voor hoeveel overlast zorgen die jongeren nou eigenlijk?

Niet voor meer of minder overlast dan in Renesse, of op zaterdagnacht in de stad in Nederland. Het verschil is dat de groep hier groter is, maar het gedrag is niet anders. In Utrecht wordt er gevochten en in Cherso ook. Zet een groep jongeren bij elkaar, geef ze een lading drank en je krijgt vanzelf een keer problemen.

Waar stoor je je aan, bij Nederlanders die in Cherso op vakantie zijn?

Vandalisme. Ik snap niet dat sommige mensen niet met hun poten van andermans spullen af kunnen blijven. Soms komt een dronken kerel erachter dat zijn vriendin met iemand anders heeft lopen flikflooien en dan wordt er een terrasstoel gesloopt. Gelukkig hebben we standaard security bij de deur staan, dus dat gebeurt niet vaak.

Wat is het meest choquerende dat je in al die jaren mee hebt gemaakt?

Je hoort wel wat enge verhalen, bijvoorbeeld dat er iemand dronken van zijn balkon valt, maar je ziet in de zaak niet zoveel geks. Het ergste dat ik gezien heb, is een meisje die recht voor de deur haar broekje omlaag trok en begon te plassen.

Deze broekjes worden speciaal gemaakt voor medewerkers om tijdens het stappen aan te trekken, en reclame te maken voor de snackbar.

Is je personeel Nederlands of Grieks?

Wie hier werkt, moet Nederlands kunnen spreken. Het zijn vooral jongeren tussen de 18 en de 25. Dit jaar heb ik er twintig in dienst. Sommige blijven een paar weken en anderen blijven vier maanden hangen. We regelen altijd voldoende kamers in een appartementencomplex, waar ze met zijn tweeën een kamer delen. Jongens bij de jongens en meisjes bij de meisjes.

Ik zie foto’s van meisjes in hele korte Friet van Piet broekjes. Wat zijn de kledingvoorschriften?

We regelen voor de jongens en de meisjes een T-shirt voor in de zaak, wat ze naast dat shirt aantrekken mogen ze zelf bepalen. We raden wel stevige schoenen aan. Daarnaast maken we ook kleren die de medewerkers kunnen aandoen op feesten om een beetje reclame te maken. Dat zijn die korte broekjes voor de dames en speciale T-shirts voor de heren.

Mag je personeel iedere avond tot het gaatje of is er een limiet?

Ze mogen uitgaan wanneer ze willen, maar als we zien dat ze regelmatig als zombies achter de balie staan treffen we maatregelen. Dan moet je bijvoorbeeld de hele week een nachtdienst of ochtenddienst draaien. Bij ochtenddienst mag het personeel niet na twee uur op stap. Als het daarna nog steeds niet goed gaat sturen we ze weg. Ze moeten het appartement uit en ander werk zoeken of naar huis. Het gebeurt maar eens per jaar of zo, want de meeste jongeren willen graag blijven, dus ze passen zich aan.

Zijn er weleens romances onder personeelsleden?

Op zo’n warm zonnig eiland ontstaat er regelmatig een vlam, maar zodra ze thuis komen gaat dat meestal heel snel weer over. Vaak hebben wij het niet echt door, omdat dat stiekem gebeurt. Onderling wordt er dan geregeld dat mensen van kamer ruilen zodat ze bij elkaar kunnen slapen. Het lijkt een beetje op een schoolreisje. We hebben er geen regels over. Zolang het geen problemen oplevert, mogen ze hun gang gaan.

Heb je weleens personeel bij de eerste hulp moeten ophalen?

Niet tijdens het stappen. Friet van Piet is de ontmoetingsplek voor alle Nederlanders die in Chersonissos werken, dus er wordt veel geroddeld. Zodra iemand voor problemen zorgt in een club, krijgen wij dat te horen. Zie het als sociale controle. Een scooterongeluk is helaas weleens voorgekomen. Een medewerker is eens ’s nachts met zijn brommer op een muur geklapt.

Zijn er ook BN’ers die bij jullie komen eten, omdat ze niet zonder hun Hollandse vette hap kunnen?

Zeker. Jongens als Jan Smit, zijn zus, en Nick en Simon. En veel voetballers. John Heitinga, die oud-verdediger van Ajax gaf ’s avonds vaak een bestelling door en dan moesten wij hem de volgende ochtend wakker maken met tosti’s en gebakken eieren bij zijn vakantiewoning. Topvoetballers gaan op vakantie ook gewoon aan de vette hap.

Ik zag op jullie website grote bakken met stamppot en gehaktballen. Verkopen jullie dat ook?

De eerste grote drukte in Chersonissos bestaat uit examenreizen, daarna zakt het tot het hoogseizoen weer even in. Om tussen die twee drukke periodes een beetje op te laden verzorgen we in juni een aantal dagen maaltijden voor al het personeel in Chersonissos. Mensen die in bars werken en reisleiders zijn vaak Nederlands, en die missen hun prakje van thuis ook. We maken daarom veel Nederlandse kost: stamppot met gehaktballen, nasi met een gebakken ei of pannenkoeken. Voor vijf euro mogen ze zoveel eten als ze willen.

Wat verkoop je het meest?

We hebben een ontzettend groot assortiment, maar de frikandel is de grote winnaar. In het hoogseizoen verkopen we meer dan tienduizend van die krengen. De kapsalon doet het ook goed, die vinden de locals ook erg lekker. En veel jongeren maken gebruik van onze bezorgservice. Vaak bestellen ze een vette bek als ze brak aan het zwembad liggen.

Welke tips wil je jongeren meegeven die deze zomer jullie kant op komen?

Er lopen hier veel zigeuners rond. Dat zijn de bekende bloemenmeisjes. Die geven je een knuffel en je bent je geld en je telefoon kwijt. Blijf bij ze uit de buurt dus.

Stel, jongeren gaan naar Cherso, waar moeten ze dan echt een hapje gegeten hebben?

Bij Friet van Piet natuurlijk. Maar als ze Grieks willen eten, dan moeten ze naar Zathos, dat zit op een pleintje in oud Chersonissos. Heerlijk traditioneel Grieks eten en live muziek, erg gezellig!

Bedankt Mira!