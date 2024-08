De uitnodiging voor een trio die eindigde in een moord

Toen de eerste hulpverleners arriveerden, leek de dood van Timothy Smith op een tragisch ongeluk. Ambulancediensten vonden op 16 maart, om 21.00 uur het lichaam van de 45-jarige Smith in een zilveren Ford Focus. De auto bleek tegen een muur te zijn gereden in Shepshed, een klein dorpje in centraal Engeland. Timothy Smith was een heftruckinstructeur en woonde een half uur verderop, in Tamworth.

Smith werd ter plekke doodverklaard – hoewel er verwondingen werden gevonden die niet veroorzaakt konden zijn door een auto-ongeluk en getuigen zagen dat twee mensen wegrenden na het ongeluk. Het post-mortem onderzoek bevestigde dat er iets niet klopte: een steekwond bij het hart was de doodsoorzaak, en niet het ongeluk.

Door intensieve bestudering van camerabeelden, een onderzoek in de telefoon van Smith en online oproepen van de politie in Leicestershire, het district waar Shepshed onder valt, kon de politie twee jonge verdachten aanhouden: de twintigjarige Mark Law en de zeventienjarige Mason Casey.

De politie slaagde erin om de gebeurtenissen te reconstrueren die leidden tot de dood van Smith. Mark Law en Timothy Smith leerden elkaar kennen via de datingapp Badoo. Law stuurde de oudere man een foto van zijn penis, en stelde voor om een trio te hebben. Smith pikte de jongens op in Shepshed, om 20.30 uur op 16 maart. De jongens leidden hem naar het nabijgelegen industrieterrein. Op een parkeerplaats, waarvan de jongens dachten dat hij verlaten was, doorboorde Law het hart van Smith met een jachtmes. Smith raakte dodelijk gewond en probeerde weg te rijden, maar crashte na enkele meters al tegen een muur. Het duo rende weg en Law gooide het moordwapen in een vijver. Dat mes werd later gevonden.

Smith overleed een half uur later aan zijn verwondingen.

Er zitten veel gaten in het verhaal achter de dood van Timothy Smith. Waarom vermoordden deze jongens een man die ze niet kenden? Waren er oprecht seksuele motieven? Of was dat alleen een manier om Smith in de val te lokken? Waarom was Mason Casey aanwezig, terwijl alle communicatie uitsluitend tussen Smith en Law plaatsvond?

Toen de politie het duo arresteerde, probeerden ze op al deze vragen een antwoord te krijgen. Al vrij konden ze de rol van beide jongens vaststellen: Law bekende de moord, maar Casey ontkende betrokken te zijn. Casey verklaarde dat hij niet wist wat er zou gaan gebeuren toen hij in de auto van Smith stapte, en beschuldigde Law van de moord.

“Ik was bij Mark Law thuis. Toen hij een telefoontje kreeg van iemand die Tim heette, gingen we daar weg,” vertelde Casey de agenten volgens de Leicester Mercury . “We liepen naar het einde van de weg, toen Mark vroeg of ik meeging. Ik stapte de auto in, ging achter Mark zitten en we reden naar het industrieterrein. Toen we stopten, stapte ik uit de auto om mijn laarzen dicht te knopen. Toen ik een van mijn laarzen dicht had, sprong Mark uit de auto en riep: ‘Rennen! We moeten nu rennen! Ik heb hem neergestoken!’ Ik raakte in paniek en rende weg. Ik wil hier niet bij betrokken zijn. Hij rende achter me en zei: ‘Ik kan niet geloven dat ik dat net gedaan heb. Ik kan het niet geloven’ Ik had niet gedacht dat hij tot zoiets in staat was. Ik dacht dat het allemaal maar praatjes waren.”

Casey refereerde aan de praatjes die Law had voordat de moord gepleegd werd. Hij vertelde aan Casey dat hij interesse had in kannibalisme en het duo had een gesprek over het doden van “Michael”, een andere man die Law ontmoet had op Badoo en waar hij seksuele gesprekken mee voerde.

Tijdens Casey’s rechtszaak bleek dat Mark Law een afspraak probeerde te maken met Michael, op hetzelfde industrieterrein. Law sprak voor die afspraak al over “Michael in zijn hoofd steken”, en toen hij screenshots van zijn gesprek met Michael naar Casey stuurde, antwoordde Casey met: “Maak hem af,” gevolgd door mes-emoticons.

“Ik bedoelde daar niets mee. Ik maakte gewoon een grapje. Dat was allemaal niet serieus,” verklaarde Casey. Maar volgens de aanklager, James House, heeft Casey in politieverhoren verteld dat hij wel degelijk wist dat Law, een week voor de moord op Timothy Smith, Michael wilde vermoorden, en dat hij met hem mee zou rijden naar het industrieterrein.

“Heb je gevraagd wat er zou gaan gebeuren als hij op kwam dagen?” vroeg Mr. House.

“Nee,” zei Casey.

“Hebben jullie het gehad over wat er zou gaan gebeuren zodra hij dood was?”

“Nee.”

Stockfoto. Dit model is niet betrokken bij dit verhaal. Foto: Jake Smallwood

Gelukkig kwam Michael nooit opdagen. Michael verklaarde aan de politie dat hij niet op kwam dagen vanwege de toon in de gesprekken met Law. De jongen stuurde bijvoorbeeld “Ik doe jou geen pijn, tenzij je mij pijn doet”, vroeg hem of hij “kon vechten” en vertelde hem dat een ex-partner geprobeerd had hem levend op te eten.



Law refereerde vaker aan kannibalisme in gesprekken op Badoo. In de rechtszaal gaf Robert Woodcock, advocaat van Casey Mason, meer voorbeelden.

Op 7 maart vroeg Law aan een man: “Voordat we verder gaan, jij bent toch niet zo’n persoon die mensen in stukjes hakt, toch? Het is een enge gedachte om in jouw maag te belanden.”

De man antwoordde: “Je hebt een obsessie met in stukjes gehakt worden, haha.”

Law vroeg een andere man of hij hem zou ontvoeren en opeten en stelde voor dat ze op een industrieterrein zouden afspreken; hij vroeg een vrouw: ‘Hey, kun je me opeten?” en stelde aan een ander persoon voor: “Je kunt me ontvoeren en gebruiken voor seks, en als je klaar met me bent kun je me in stukjes hakken, in de vriezer bewaren en opeten. Ik ben gratis eten voor jou.”

Woodcock vroeg in de rechtszaal naar de eerste keer dat Law begon over kannibalisme. Casey zei: “Ik was in zijn huis en we hadden een normaal gesprek. Gewoon over alledaagse dingen. Toen vertelde hij ineens dat hij graag mensen zou willen opeten,” vertelde Casey.

“Hoe reageerde jij daarop?” vroeg Woodcock.

“Ik lachte.”

“Heb je er over doorgevraagd?”

“Nee.”

Tijdens de rechtszaak somde Woodcock Law’s “bizarre, sadistische en walgelijke” zoekopdrachten op het internet op, zoals: “Mensenvlees eten video”; “Is het legaal om dode mensen te eten?”; “Iemand dood wurgen”; “wurggreep”; en “Hoelang duurt het voordat iemand dood gaat aan wurging?”

Law had overduidelijk een fascinatie voor kannibalisme en stelde aan zowel Michael en Timothy Smith voor om seks te hebben. Kunnen deze twee elementen een gecombineerde obsessie zijn? En kan die combinatie – geweld en lust – hem hebben gedreven tot moord? Zou dat kunnen verklaren waarom Timothy Smith is vermoord?

Dr Mark Griffiths, professor op de Nottingham Trent University, onderzocht in een artikel van the Independent de mogelijke intenties achter kannibalisme en de link met seksuele fetisjen. Hij omschrijft deze “vorarefilie” als “een seksuele parafilie waarin individuen seksueel opgewonden raken door: 1) het idee opgegeten te worden, 2) het opeten van een ander persoon, en/of 3) het observeren van dit proces, voor hun seksuele bevrediging.” Hij voegt daaraan toe dat “dit gedrag meestal gebaseerd is op fantasieën, hoewel er ook werkelijke situaties kunnen ontstaan, zoals Armin Meiwes, de zogenoemde “Kannibaal van Rotenburg.”

We kunnen alleen maar speculeren of dit ook voor Law geldt. Toen hij de moord op Timothy Smith bekende, vermeed hij daarmee een slepende rechtszaak en alle ondervragingen die daarbij horen.

Mason Casey verklaarde tijdens zijn rechtszaak dat hij geen idee had dat Mark Law plannen had om Timothy Smith te vermoorden, dat Law een trio had voorgesteld of dat zijn vriend toen een mes bij zich droeg. Hij gaf wel toe dat hij wist dat Law ooit een mes bij zich had gedragen; dat hij wist dat er een foto van hem op Law’s Badoo-profiel stond; en dat Law seksuele gesprekken had met Smith. Tijdens het politieverhoor zei Casey: “Hij vroeg me mee, dus ik ging met hem mee. Ik dacht niet dat er iets zou gebeuren. Ik dacht dat het gewoon een normale ontmoeting was. Ik wist niet dat er zoiets zou gaan gebeuren.”

De jury was op maandag 23 oktober unaniem in hun beslissing: Casey, nu achttien jaar oud, is schuldig aan de moord op Timothy Smith. Beide jongens werden veroordeeld tot levenslang, met een minimumstraf van negentien jaar voor Law, en een minimumstraf van vijftien jaar voor Casey, voordat ze in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating.

Na de uitspraak zei Timothy Smith’s vader, Derick: “Het zijn zes lange maanden geweest zonder antwoorden op de vraag waarom Timothy vermoord werd. Als we daar überhaupt ooit antwoorden op krijgen.” Hij voegde daaraan toe dat de familie het nog steeds erg zwaar heeft met deze “zinloze dood”.

James House denkt dat er drie mogelijke motieven zijn voor de moord – een in verband met Law’s interesse in kannibalisme, een in verband met Law’s seksuele fantasieën en een in verband met Law’s verlangen om een eigen auto te hebben, een verlangen dat uit was gekomen als ze de Ford Focus van Smith hadden kunnen stelen. House benadrukt dat het werkelijke motief nog steeds onduidelijk is – maar dat alle vragen, onduidelijkheden en details beantwoord zijn.

Maar over één ding is hij zeker: “De ware intentie van Law had niets te maken met seks. Zijn primaire intentie was om te doden.”