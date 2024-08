De ultieme gids voor iedereen die alles over de clitoris wil weten

Het begon allemaal in 1998. Het jaar van de eerste MP3-speler, de geboorte van de iMac, de legalisatie van Viagra en… de officiële, volledige ontdekking van de clitoris. Tuurlijk, de clitoris was al veel eerder ontdekt maar nog nooit volledig in kaart gebracht tot aan 1998, door een uroloog uit Melbourne.

Hiervoor hadden mensen het alleen over de clitoris als ze het zichtbare gedeelte bedoelden, maar er zit een volledige structuur onder het membraan die minstens even belangrijk is. Ontdekt door Helen O’Connel dus, een Australische uroloog, die de rest van de medische wereld, academici, therapeuten, seksuologen en masturbeerders van over de hele wereld de volledige functie van de clitoris en haar verschillende zenuwuiteinden uitlegde. De clitoris heeft twee tot drie keer zoveel zenuwuiteinden als de penis en is de gevoeligste plek van de vulva.

In mijn werk als seksuoloog praat ik veel over de clit. En aangezien mensen met clits zich kunnen identificeren als vrouw, non-binair, mannelijk, fluïde of anders, praat ik altijd in termen van vulva-eigenaren wanneer het gaat over mensen die een clitoris hebben. De clitoris is namelijk slecht een onderdeel – zij het wel een belangrijke – van de vulva. En de vulva is een essentieel onderdeel van de externe genitaliën van mensen met vagina’s.

De clitoris is het epicentrum van het genotuniversum en er is zo extreem veel informatie waar veel vulva-eigenaren — en laat staan penis-eigenaren — geen weet van hebben.

Dus lees hier mijn advies over het maximaliseren van je kennis van en je relatie met de clit. Maar eerst, laten we naar wat feitjes over de clitoris kijken.

EEN SPOEDCURSUS LEUKE CLITFEITJES

Het hoorcollege is begonnen:

De clitoris is voor eigenaren van een vulva het lichaamsdeel dat in het algemeen wordt geassocieerd met genot en orgasme, meer dan enig ander lichaamsdeel.

De clitoris heeft zowel externe als interne componenten. En als je het je afvroeg, ja, beide kunnen gestimuleerd worden.

De clitoris-eikel en clitoriskap, ook wel de delen die je ziet, bestaan uit een structuur ter grootte van een erwt die boven de urinebuis zit (waar je plast) en wordt bedekt door een clitoriskap, die kan worden afgepeld. De kap is het lange deel dat je op je vulva kunt zien en de eikel is dat supergevoelige gebied dat zich onder de kap verbergt.

Het clitorale lichaam, de vestibulaire bollen en de crura, ook wel de delen die je niet ziet, bevinden zich achter de vulva. Ze delen zich onder de clitorale kap en splitsen zich in vier beenachtige structuren rond de urinebuis en de vaginale opening. De bollen bestaan uit sponsachtig erectieweefsel en zwellen op als je opgewonden bent.

De clitoris is er ook in verschillende kleuren, vormen, texturen en maten. Een kijkje in The Labia Library legt alles uit (NSFW waarschuwing, maar zeker de moeite waard). Dit aan mijn cliënten laten zien is een van mijn favoriete onderdelen van sekstherapie, omdat het de verscheidenheid aan vulva’s die er zijn normaliseert, en daardoor mijn cliënten helpt hun vulva te accepteren en ervan te houden. Zorg ervoor dat je de fotogalerij bekijkt – die staat vol met foto’s van echte vulva’s, allemaal om je te informeren over de vele prachtige manieren waarop ze eruit kunnen zien. Mijn favoriete clitorisfeit is dat wanneer je opgewonden raakt, de interne structuur en de clitoriskap opzwellen. Je wordt dus eigenlijk hard – net zoals een penisbezitter dat doet.



Voel je vrij om deze dirty talk te gebruiken: “Ik werd net hard/zacht/mijn clitoris zwelt op” – het is logisch. Deze zwelling bevordert smering – nattigheid – wat het gevoel bij stimulatie sterk verbetert.

CLIT HEROPVOEDING: HET ONTKRACHTEN VAN MISVATTINGEN OVER DE CLIT

Noem ons maar de Clitbusters. Of niet.

De ontdekking van de volledige autonomie van de clitoris (intern en extern) veranderde de manier waarop we naar de genotspaden van de vulva keken volledig . Vaginale orgasmen, met name die welke voortkomen uit stimulatie van de “G-spot” (het geribbelde gebied van 3-5 cm in de vagina, aan de kant van je buik – steek je vinger erin en buig hem naar je buik en je zult hem vinden), moeten correcter worden aangeduid als clitorale orgasmen, omdat je “G-spot” eigenlijk de achterkant van het inwendige deel van de clitoris is.

Dus ja, dit betekent een soort RIP naar “de G-spot” als een eigen structuur. Het is eigenlijk gewoon je interne clitoris. En terwijl we dan toch dingen aan het debunken zijn: laten we het hebben over het debat tussen clitoris en vaginaal orgasme.

Veel van mijn heteroseksuele, vrouwelijke cliënten benadrukken dat ze geen orgasme kunnen krijgen van penetratie. Dit orgasme is überhaupt alleen mogelijk voor ongeveer 30% van de vulva-eigenaren, maar toch komen er zoveel vulva-eigenaren met dit verlangen naar me toe.

Ik kan het ze niet kwalijk nemen. Omdat genot voor vulva-eigenaren historisch en voortdurend ondervertegenwoordigd is, kan de verheerlijking van vaginale orgasmen gemakkelijk worden teruggevoerd op het patriarchaat. Penisbezitters krijgen doorgaans het meeste plezier van penetrerende seks, dus het is een verdacht handige norm voor vulva-bezitters om te streven naar vaginale orgasmes. In plaats van hun lichaam te vertrouwen, wat er gewoonlijk toe zou leiden dat ze voorrang geven aan stimulatie van de clitoris en daarmee aan clitorale orgasmes, hebben veel vulva-eigenaren vaginale orgasmes op een voetstuk geplaatst.

Het zijn misvattingen als deze – dat P-in-V orgasmes niet alleen haalbaar zijn voor vulva-eigenaren, maar ook de norm – die hebben geleid tot de orgasmekloof. Dat wil zeggen, het verschil in het bereiken van een orgasme tussen de seksen, specifiek tijdens partnerseks. Voor penisbezitters is het 95% (lekker gozers!) maar voor vulva-bezitters is het 65% (wehhhhh!!!). Dat is een verschrikkelijk groot verschil.

Dus, laten we niet vergeten, de clitoris is de hoofdpersoon – als we het belang ervan kunnen weer prioriteit gaan geven zien we misschien eindelijk de statistieken veranderen.



HOE DAN?

Nu we de feiten op een rijtje hebben, kunnen we naar het leuke gedeelte. Hoewel er een overvloed aan manieren zijn om je clitoris te bevredigen, zijn er een paar manieren die ik altijd aanraad.

VINGEREN

Gebruik je vingers om de buitenkant van de clitoris te stimuleren. Tik met je wijsvinger zachtjes over je clitoriskap en langs je buitenste schaamlippen – dit is een geweldige manier om je hele clitorisstructuur te activeren, perfect om dingen op gang te brengen.

Je kunt de clit ook proberen te masseren door je hele handpalm over je clitoris en schaamlippen te leggen (zoals je hand over een computermuis zit) en je hele hand in een cirkelvormige beweging te bewegen. Of masseer de schaamlippen zachtjes met je duim.

Mensen vergeten vaak dat het vingeren van je clitoris veel meer is dan alleen die vingers op het kapje leggen, er is een hele interne en externe structuur waarmee je kunt werken.





Wat betreft de stimulatie van de clitorale kap, kun je clitoraal aftrekken proberen – waarbij je je vingers aan weerszijden van je clitorale kap plaatst en deze zachtjes op en neer tilt. Van hieruit kun je het dan veranderen door je vingers over de hele lengte van de kap te bewegen, zowel in opwaartse als in neerwaartse richting. Probeer langzame bewegingen en verhoog indien nodig. Het is allemaal behoorlijk hitsig en deze move zal een beetje als teasen aanvoelen omdat je je kap niet direct aanraakt, je wordt aan weerszijden geflankeerd.

Zoals ik al zei, vergeet ook de inwendige clit niet. Die kun je ook van binnenuit stimuleren. Probeer een ‘hier komen’ beweging, waarbij je met je vingers langs de lengte van dat stijve stukje huid in de vagina gaat. Dit is dat “G-spot” gebied waar we het over hadden.

Wrijf met langzame bewegingen met je vingers over de lengte van die plek, alsof je iemand gebaart naar je toe te komen. Je kunt ook je vingers gebruiken door in pulsen op dat gebied te drukken, waarbij je de snelheid en diepte van de puls varieert als je wilt. Een andere geweldige manier is het tekenen van een 8 op je G-spot, om dat hele gebied wat liefde te geven. En voor extra vingerplezier kun je die inwendige stimulatie uitproberen terwijl je een van de eerder genoemde vulva-tips gebruikt.

SPEELTJES

Niet vergeten dat je ook speeltjes kan gebruiken. Luchtdrukspeeltjes, vibrators en speeltjes van metaal of glas zijn het meest populair.

Luchtdrukspeeltjes

Luchtdrukspeeltjes zijn perfect voor iedereen die moeite heeft met het krijgen van een orgasme. Ze werken door bloed naar de achterkant van je clit te trekken met een zuigende beweging. Deze toevoer van bloed naar je genitaliën wordt ook wel stuwing genoemd, en is een natuurlijk proces dat plaatsvindt wanneer je opgewonden raakt en een orgasme ervaart. Je kunt dit type speeltje gebruiken door het over je clitoris te plaatsen en de vibratiestand of intensiteit naar wens aan te passen.

Vibrators

De klassieker. Als je van vibrators houdt zijn er heel veel opties verkrijgbaar en het leuke eraan is dat ze vaak ook werken als stimulant van je tepels, vagina en – met de juiste hygiënemaatregelen – rondom je anus. Met andere woorden: altijd schoonmaken tijdens het wisselen van gaatjes!! Je kan een Vibo gebruiken door ‘m langs je schaamlippen te bewegen, ermee tegen het kapje van je clit aan te duwen of, als het speeltje dit toelaat, ‘m tegen de achterkant van je clitoris, ook wel ‘g-spot’ aan te leggen, via de binnenkant van je vagina. Ik raad je aan om eerst te beginnen met de langzame stand en rustig omhoog te werken.

Plezierstaaf van glas of metaal

Er is ook een hele reeks stevige speeltjes, zoals metalen en glazen staafjes. Deze speeltjes zijn meestal iets zwaarder, waardoor ze een geweldig hulpmiddel zijn voor het masseren van de schaamlippen en de clitoriskap. Het gewicht helpt het levensechter aan te voelen en verhoogt de druk van de stimulatie. Omdat deze materialen verwarmd of gekoeld kunnen worden, kun je ook experimenteren met temperatuurspelletjes, wat een leuk sensorisch element toevoegt aan clitorisstimulatie. Of het nu gaat om een ijskoud, verkoelend effect of een knellend, verwarmd effect, het creëert een contrast met je lichaamstemperatuur zodat je de sensatie meer voelt.

MEER WETEN?

Hoewel deze technieken een prima uitgangspunt zijn, zijn er echt oneindig veel manieren waarop je met je clit kunt spelen.



Als je nog lang niet uitgestudeerd bent, kijk dan eens op KAMA of OMGYES voor meer genotstechnieken. Dit zijn respectievelijk een app en website die videotutorials geven over manieren om de clit, naast andere delen van het lichaam, te plezieren. Ik raad deze middelen aan de meeste van mijn klanten aan. Vooral die met clit bezittende partners ;).



Dus, nu heb je geen smoesjes meer. Begin je clitoris prioriteit te geven, maak gebruik van zijn capaciteit voor fantastische orgasmes, leer je penis bezittende tegenhangers erover en vertel subtiel, of niet zo subtiel, iedereen dat de clit is waar het gebeurt.

