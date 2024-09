De ultra’s van het Turkse rolstoelbasketbal

In Turkije is de sport zelfs zo populair dat sommige clubs een grote groep ultra’s achter zich hebben. Afgelopen zaterdag was het tijd voor de derby tussen Besiktas en Galatasaray. Geen wonder dan ook dat “UltrAslan” – de ultragroep van Galatasaray – zich extra liet horen.

Met veel geluid schreeuwden, hupten en zongen de fans voor hun team, dat Galatasaray met 74 – 62 won in de Ahmet Cömert Spor Salonu. Naast de mooie ervaring voor de sporters om voor zoveel fans te spelen, was het ook mooi om te zien dat het aan het einde heel vredevol bleef. Een voorval in begin mei liet zien dat die rust niet vanzelfsprekend is. In sporthal Mosel in Zwickau was het Europees Kampioenschap rolstoelbasketbal aan de gang. Voor de wedstrijd om plek vijf tussen Galatasaray en Besiktas kwam tot een gevecht met wapens tussen de twee groepen. Toen moest de wedstrijd nog worden afgezegd.

