De unieke vriendschap tussen de ultras van Red Star en Grenoble

De supporters van de Franse voetbalclubs Red Star en Grenoble hebben een hechte band met elkaar. Nu Red Star gedegradeerd is naar de derde divisie, spelen ze weer in dezelfde competitie. De eerste wedstrijd zorgde dan ook voor een feestje bij beide supportersgroepen. VICE Sports is dit jaar shirtsponsor van Red Star, en reisde het team dus achterna bij dit weerzien in Grenoble.



Het stopt niet met regenen op deze druilerige zaterdagavond. Het regent niet keihard, maar wel genoeg om de fanatieke supporters te kunnen onderscheiden van de dagjesmensen. Al had je deze schifting aan de kant van Red Star ook wel kunnen maken als de zon had geschenen. De Parijzenaren hebben een busreis van acht uur achter de rug en zullen ‘s avonds laat Grenoble meteen weer verlaten om naar huis te gaan. “Doordat we zulke verre reizen naar de andere kant van het land maken, ontstaat er ook juist een speciale sfeer binnen de groep,” zegt een Red Star-supporter. “Daar doen we het voor.”

De twee clubs hebben dit seizoen dezelfde ambitie: zo snel mogelijk promoveren naar de Ligue 2. Red Star heeft ondanks de degradatie ook iets te vieren: de club speelt vanaf dit seizoen weer in het vertrouwde Bauer-stadion. Grenoble speelt in het Stade des Alpes, een stadion dat haast nooit vol zit. De laatste jaren is de club flink afgegleden, en bovendien is Grenoble vooral een rugby-stad. Veel inwoners weten niet eens dat Grenoble vanavond moet voetballen. En als ze al van voetbal houden, is Grenoble meestal niet de favoriete club. “De meeste mensen zijn voor PSG of Olympique Marseille,” zegt een man die over de markt loopt. Het stadion zit dus ook vandaag niet vol, maar de supporters die er wél zijn nemen dat voor lief.



De wedstrijd is overigens niet om over naar huis te schrijven, en eindigt in 0-0. Het zijn dan wel twee titelkandidaten in deze competitie, maar het is niet meer dan een behoorlijk tamme wedstrijd in een iets te groot stadion. Maar buiten het veld gebeurt er genoeg. De ultras van Grenoble en Red Star gebruiken de wedstrijd om hun jarenlange vriendschap te vieren. Er zijn tifo-acties, supportersliedjes worden ingezet en er is een immens groot spandoek dat door beide supportersgroepen gedragen wordt. Een behoorlijk unieke vertoning in de voetballerij.

Het komt af en toe weleens voor dat er supporters van een andere club worden geëerd. In het stadion van PSG werd ooit de legendarische Marseille-supporter Depé in het zonnetje gezet. Ook zijn er wel ultragroepen die bevriend zijn met elkaar, maar dat zijn meestal internationale banden. Dat is natuurlijk ook wat makkelijker. Je loopt wat minder risico op confrontaties en bovendien zorgt het voor wat leuke weekendjes weg.

Maar de band tussen Grenoble en Red Star staat daar dus boven. Het is in Europa bijna ondenkbaar dat twee ultragroepen gezamenlijk en in dezelfde kleuren richting het stadion gaan, maar vandaag gebeurt dat dus wel. Maar niet voordat de ultras van Red Star vriendelijk werden ontvangen door Grenoble-supporters met een croissantje en een biertje. Ook de twee capo’s van de supportersgroepen zetten wat liedjes in en dat zorgt voor mooi beeldmateriaal op social media.



De gemoedelijkheid straalt ervanaf. Dat bleek ook toen de Red Star-spelers voorafgaand aan de wedstrijd even een wandelingetje maakten in de buurt van het station van Grenoble. Een buschauffeur stopte even om de spelers succes te wensen. “Ik hoop dat we allebei promoveren. Natuurlijk hoop ik dat we jullie verslaan, maar we gaan zeker geen ruzie zoeken,” zei hij. Er zijn weleens voetbalteams geweest die een minder warm welkom kregen bij een uitwedstrijd.



Hoe het komt dat deze twee supportersgroepen ineens zo bevriend zijn? Dat was eigenlijk gewoon toeval. Een Grenoble-supporter die naar Parijs was verhuisd, bood de fanatieke Red Star-aanhang een keer aan om een handje te helpen. Van het een kwam het ander en nu zijn ze al tien jaar dikke vrienden. “We hebben veel gemeen,” zegt een Red Star-supporter. “We beleven het voetbal op dezelfde manier en hebben dezelfde principes.”

Na de wedstrijd ontmoeten de supporters elkaar in het supportershome in het stadion. Het is een gezellige boel. Ultras in Stone Island-kleding en moeders met kinderwagens lopen door elkaar. Overal zijn mensen te zien met een sjaaltje van Red Star, én van Grenoble. Sommige gasten, die blijkbaar geen weet hebben van deze vriendschap, kijken verbaasd op.

Op het einde van de avond wordt de onderlinge vriendschap nog eens extra benadrukt met wat vuurwerk. De Red Star-supporters lopen onder een luid applaus en gejuich naar de bus, om hun lange terugtocht te beginnen. “Hou je haaks,” klinkt het vanuit de Grenoble-aanhang.

