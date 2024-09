De Utrechtse game ‘Herald’ vertelt over ons pijnlijke koloniale verleden

Toen ik jong was leek Nederland vooral een heldhaftig land; een relatief klein lapje grond dat moedig tegen de Spaanse invasie streed en avonturiers voortbracht met een sterke handelsgeest. Indonesië kende ik slechts van de saaie vakantievideo’s van mijn basisschoolleraar en het stenen beeldje van een Indische olifant die op de poezenkamer van mijn grootouders stond. Een ogenschijnlijk onschuldig souvenir dat mijn opa tijdens zijn vakantie in Indonesië had gekocht. Jaren na zijn overlijden hoorde ik dat hij net als 95.000 andere Nederlandse dienstplichtigen na de Tweede Wereldoorlog gedwongen naar Indonesië werd gestuurd.

Lees verder op Motherboard.