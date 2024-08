De vele gezichten van Cris Kühlen

Cris ‘Dazion’ Kühlen is wat je noemt een levensgenieter. Nadat ons interview is afgelopen, blijven we nog even napraten in het zonnetje op het dakterras van een Haags café. Terwijl er meerdere bierglazen sneuvelen door de harde wind, vertelt Kühlen enthousiast over zijn aanstaande vakantie in Mexico. Hij heeft al precies uitgezocht waar de lekkerste churros en taco’s te vinden zijn.

Naast fijnproever is Cris grafisch ontwerper en muzikant. Hij begon ooit met freestyle te maken onder de naam Topless, samen met zijn vriend Paja Arsenovic (die ook te horen is op de vocalen van Dancing in the Future van Dazions EP Don’t Get Me Wrong). Daarna was hij samen met Bella Hay het duo Tears & Marble. Sinds anderhalf jaar is hij voor zichzelf begonnen onder de naam Dazion. “Muzikale samenwerkingen vind ik te gek, maar ik vind het op dit moment veel leuker om het in mijn eentje te doen,” vertelt hij over de keuze om solo te gaan optreden.

Hij stond al op Dekmantel Festival en Lowlands, en dit jaar staat hij op Lente Kabinet en voor de tweede keer op Dekmantel. Maar voordat het zover is, moet hij eerst thuis nog een heleboel dingen opruimen in zijn studio.

Noisey: Je had het net over steenwol. Ben je aan het verbouwen?

Cris Kühlen: Zeker. Ik ben bezig met de akoestiek van mijn studio te verbeteren. Ik maak zelf panelen met steenwol om aan de muur te hangen. Als je zoiets koopt in een winkel is het stervensduur. Eigenlijk moet je een geluidsmeting laten doen, als je het echt goed wil aanpakken, maar dat kost ook veel geld.

Heb je wel verstand van akoestiek?

Nee, niet genoeg. Wat dat betreft ben ik een autodidact en ik kan je met een gerust hart zeggen: nee, ik heb er niet veel verstand van. Het is een vak apart.

Is dat iets waar je in je muziek naar streeft, perfect geluid?

Nee, integendeel. Ik vind heel veel comfort in imperfectie. Mijn passie voor muziek begon met italo, dat klinkt ook niet perfect. Ik ben zelf ook geen geschoolde muzikant. Verre van.

Je achternaam is Kühlen, dat klinkt Duits. Ben je Duits?

Ik ben Oostenrijks. Mijn moeder is Oostenrijks, mijn opa is Indonesisch-Duits.

Naast muzikant ben je ook grafisch ontwerper.

Yes.



En model…

Nee.

Jawel! Je staat op VICE nota bene.

Haha, o ja. Nou, mag ik effe heel erg onderstrepen dat ik absoluut geen model ben. Sterker nog: ik heb de confectiematen van een Shetlandpony. Nee, ik heb weleens op de foto gestaan, maar nooit via een bureau of zo.

Ik vond nog iets moois op het internet: je hebt in 2011 een clip gemaakt voor Dotan!

Ja, klopt!

Heb je ook nepfans?

Een stuk of twintig. Maar ja, goed. Heftig verhaal. In alle eerlijkheid, niet om op de wijze stoel te gaan zitten, maar veel op Instagram tegenwoordig is nep. Iedereen koopt likes en neemt de hele wereld in de maling met social media. Wat er over hem uitkwam gaat natuurlijk wel een stapje verder. Toentertijd maakte ik veel cd-hoesjes voor Universal, en ik mocht een keer aan een clip meewerken. Dat was toen de eerste keer dat ik dat deed. Dat was dus voor ene Dotan. Hij kwam toen heel aardig en bescheiden over.

Je zei een keer over de naam Dazion dat je die koos als artiestennaam omdat je je eigen naam niet mooi vond. Maar Kühlen betekent letterlijk ‘cool’.

Ja! Zo had ik het nog niet eens bekeken. Nee, het verhaal achter de naam Dazion zit zo: ik ben grafisch vormgever – tenminste, ik ben een gast met een iMac – dus ik keek gewoon naar letters die er bij elkaar mooi uitzien. Ik krijg heel vaak de vraag: wat betekent Dazion, maar het betekent dus eigenlijk niks.

In een ander interview zeg je dat je niet goed bent in toetsen spelen. Maar ik zag je vorig jaar optreden op Dekmantel Festival. Ik zat eerst van een afstandje te kijken, en het duurde echt lang voordat ik doorkreeg dat je live aan het spelen was, en niet gewoon plaatjes draaide.

Nou ja, om het simpel uit te leggen: ik heb geen les gehad in toetsen of muziektheorie. Ik ben van huis uit gitarist, toetsen is iets wat ik mezelf heel langzaam heb aangeleerd. Binnen bepaalde grondtonen kan ik mezelf aardig uiten op een keyboard, maar zodra het technisch wordt – ik kan geen noten lezen. Vorig jaar bij Dekmantel, dat was ook iets wat ik nog niet eerder had gedaan. Ik had het zo fucking goed naar m’n zin, ik kreeg er zoveel zelfvertrouwen van. Het klinkt heel lomp, maar ik ga het toch gewoon vertellen: ik heb op m’n mixer met bolletjes aangegeven in welk nummer ik welke akkoorden moet spelen. Zo kan ik een beetje mijn weg vinden.

Was dat eigenlijk niet ook je eerste optreden?

Nee, mijn eerste optreden als Dazion was in januari 2017 in Paradiso. Hugo van Red Light Radio had dat geregeld. Hij zei: “Doe dat maar eens.” Met deze liveset was het trouwens wel de eerste keer.

De facebookpagina voor Dazion is in juli vorig jaar aangemaakt. Daarna stond je vrij snel op Dekmantel Festival en op Lowlands. Je bent onlangs naar SXSW geweest. Je hebt een EP uitgebracht op Second Circle en er komt er eentje aan op Safe Trip. Valt er nog wat te wensen over?

Oh ja, heel veel. Ik heb echt een belachelijke droomstart gemaakt. Het heeft me overdonderd. Die plaat op Second Circle is zo goed geland, ik heb er zo veel fijne respons op gekregen van mensen. Er komen ineens nummers van mij bij Boiler Room voorbij. Nog voordat-ie uitkwam heb ik een operatie gehad. Ik had een acute blinde darmontsteking. Dus dat is er toen uitgelepeld, en ik lag op bed als een soort kasplantje met een paarse operatiebuik. Belt er een collega op: “Je moet even naar Boiler Room kijken.” Stond Orpheu te draaien en hoor ik in een keer een bekend deuntje voorbij komen. Toen viel ik van m’n stoel.

Maar stel dat je een lamp vindt.

Ja.

Je wrijft er overheen en er komt een geest uit. Die zegt: “Je mag drie wensen doen.” Wat zou je dan wensen?

Eh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik wens dat ik nog heel lang kan blijven doen wat ik nu doe. Ik wens eh, een goede gezondheid. Mag ik de derde achterna mailen? Ik help altijd liever eerst een ander, dus ik zou eerder iets wensen voor anderen. Ik denk er nog even over na.

We horen het wel. Bedankt, Cris!



