De vele gezichten van Drake

De cover van Scorpion is een prachtige zwart-witfoto van Drake, vastgelegd door de getalenteerde fotograaf Norman Wong. Het laat het album eruitzien als een tijdloos document, een heiligdom dat we nog eeuwen kunnen aanbidden. We probeerden Wong te bellen om ons meer te vertellen over het portret, maar hij mailde terug: “Zou het leuk vinden om met jullie te spreken, maar ik heb een vrij streng contract getekend waarin staat dat ik niet met de media mag praten erover.” Wauw. Drake z’n gezicht is bewaakt door een peloton aan advocaten. Drake z’n gezicht is een industrie op zich.

Drake z’n gezichtsuitdrukkingen en gemoedstoestanden zijn al tien jaar een begrip. Het heeft hem door vele tijdperken, beefs en albums heen gesleept. Omdat Scorpion een week na de release nog altijd aan staat, besloten we alle gezichten van de artiest op een rijtje te zetten. Ga er eens voor zitten.

Hillbilly Drake

Hier ziet Drake eruit alsof hij een groep tieners waarschuwt voor een reeks mysterieuze rituele moorden die onlangs op het Drentse platteland plaatsvonden.

Drake die net geen wiet inhaleert

Het is algemeen bekend dat Drake eigenlijk helemaal niet blowt, of er in ieder geval niet tegen kan. Wat je hier uit z’n mond ziet komen is geen rook maar de heilige geest, oftewel: God’s Plan.

Zielige Drake



Sneu, maar als je me zou vertellen dat hij hier een scheetje laat, zou ik het ook geloven.



“Started from the Bottom” Drake

Screencap

Het gezicht dat je trekt wanneer de rits van je dure jas blijft haken.

“Now We Here” Drake

Screencap

Deze scène uit de clip voor Started From the Bottom heeft ervoor gezorgd dat mensen die in de supermarkt werken hun baan nog meer haten.

“Kijk uit! Achter je!” Drake

Justin Sullivan/Getty Images

Wanneer je een trainingspak ziet dat je héél graag wil hebben.

“Waar heb ik mijn proteïneshake gelaten?” Drake

Instagram

Zo zie je eruit als je hiphop de afgelopen tien jaar naar een hoger niveau hebt getild.

Vermoeide Drake

Instagram

Zo zie je eruit als je hiphop de afgelopen tien jaar eigenhandig hebt vernietigd.

Sportjournalist Drake

Screencap

Drake laat sportjournalistiek er uitzien als iets dat leuk is omdat hij rijk is, in tegenstelling tot een daadwerkelijke sportjournalist.

Supreme Drake

Instagram

De bevestiging dat Drake een aanzienlijk deel van zijn tijd op Hypebeast doorbrengt.

Starbucks Papi

Instagram

Drake ziet er hier uit alsof hij jou zojuist iets heeft aangesmeerd dat je helemaal niet nodig had terwijl je enkel langskwam voor koffie.

Sangria Drake

Hier slurpt hij sangria door een rietje, en niet het bloed van Lil Baby, BlocBoy JB of een andere opkomende rapper.

Serieuze Drake

GLYN KIRK/AFP/Getty Images

Dit is het gezicht dat hij trekt wanneer hij Lil Baby, BlocBoy JB of een andere opkomende rapper ruikt. Hmm, geld.

“Ik zie spoken” Drake

When you call shotgun but end up in the backseat.. pic.twitter.com/S4zQd2so5v — Drake (@DrakeLaughs) May 19, 2014

The 6ix Sense.

Verontwaardigde Coltrui Drake

When you catch your woes running thru the six without you.. pic.twitter.com/nV2KPzGJTE — Drake (@DrakeLaughs) May 18, 2015

Deze foto is objectief gezien kunst.

Geile Drake

Screencap

Wanneer je ghostwriter een hele smeuïge tekst voor je heeft geschreven.

Drake die een slok teveel op heeft

Screencap

Of: Drake die al drie kwartier achter een vervelende kutmug aan zit.

Drake die zich in de eeuwige verdoemenis bevindt

Screencap

Deze man wil niets meer dan gered worden.

Aan stukken geslagen Drake

Screencap

Dit is wat er gebeurt wanneer Kanye alle Infinity Stones vindt.

Verliezende Drake

https://twitter.com/TheJ_Miles/status/768313503627284480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E768313503627284480&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.thefader.com%2F2016%2F08%2F25%2Fdrake-phone-meme

Wanneer je beseft dat je eigenlijk helemaal geen ‘career-ending diss’ hebt liggen.

Is dit überhaupt Drake?

Dit is Drake wanneer hij vervangen is door een shape shifting lizard.

Sollicitatie Drake

“Waar ik mezelf zie over tien jaar? Nou, hopelijk bij u!”

Woedende Drake

Tom Szczerbowski/Getty Images

Daar valt niet mee te onderhandelen.

Schorpioen Drake

Wikimedia Commons

Even een paar feitjes over Drake van Wikipedia: “Schorpioenen worden vertegenwoordigd door ongeveer 1800 soorten en vele uitgestorven soorten die als fossiel bekend zijn. Het is een van de weinige groepen van dieren waarvan de vertegenwoordigers er allemaal min of meer hetzelfde uitzien en moeilijk met andere dieren verward kunnen worden. Het is de enige groep van dieren met gifklieren inclusief naaldachtig toedieningsapparaat aan het einde van een langwerpig, gespierd en erg beweeglijk deel van het achterlijf.”

Zuidas Drake die eigenlijk geen Drake is maar wel op Drake lijkt

https://twitter.com/boreta/status/495674974624309248/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fomarvillegas%2Fpeople-who-look-just-like-drake

Dit is gewoon eng.