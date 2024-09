De verborgen hoekjes waar het horecapersoneel heenvlucht voor een snelle sigaret

Als er iets is waar mensen in januari volop goede voornemens tegenaan knallen, is het wel hun sigarettenverslaving. En terecht, van je lichaam een wandelende drekpoel van teer en nicotine maken is niet bepaald de gezondste keuze. Waarom mensen nog beginnen aan deze zinloze hobby, is iets waar ik me over verwonder als ik zelf ergens op straat mijn eigen leven sta te verkorten.

In de horeca ligt dat toch een tikkeltje anders. Wie niet rookt, krijgt minder pauze. Het roken van sigaretten is bij werken gaan horen als rookworst bij stamppot en tubes kaas by Bugles (jeweetwel, van die punthoedjes waar je dan zachte kaas in doet, goddelijk). Maar goed, elk restaurant, of dat nou een snackbar of een piekfijn etablissement is, heeft een vaste plek waar personeel heen gaat voor een snelle sigaret. Een achterafsteegje, een binnenplaats, tussen de vuilnisbakken of aan de kelderdeur, overal liggen door de drukte vergeten sigaretten op te branden in een asbak.

Videos by VICE

Lees verder op Munchies.