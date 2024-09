De verborgen poëzie van wifinetwerknamen in Groningen

De naam van een wifinetwerk is voor velen de kans om zich van hun origineelste en ludiekste kant te laten zien. Nu de lol van ‘Pretty fly for a wifi’ er wel een beetje van af is, jagen mensen de buurt de stuipen op het lijf met dingen als ‘AIVD hotspot’, maken ze ijzerenheinige woordgrappen als ‘Wifi Soerjadi’, en spoilen ze televisieseries met dingen als ‘Jon Snow is dead’. Je doet pas mee in de wifi-game als je je netwerk een gevatte naam hebt gegeven.

Als het aan kunstenaar Hendrik Hantschel – netwerknamen ‘Funkytown’ en ‘1, 2 take me too’ – ligt, hoeft deze creativiteit niet slechts binnen het bereik van een router te blijven. Samen met een groepje medestudenten van het Frank Mohr Instituut liep Hantschel rond in Groningen en verzamelde netwerknamen om daar poëzie van te maken.

De interessantste namen van draadloze netwerken bepaalden hun weg. Hierdoor kwamen ze in buurten terecht waar de bewoners in een potje draadloos bekvechten waren beland. ‘Je moeder is een netwerk’, ‘je bent zelf een netwerk’, ‘ik netwerk jullie de moeder’. Hantschel gebruikte deze namen als versregels in een gedicht. “Het gedicht Je moeder is een netwerk is denk ik wel mijn favoriet,” vertelt hij. “Vooral die communicatie die erin zit. Het is grappig om te zien dat mensen hun territorium door middel van wifi markeren, zoals een hond dat met zijn geur doet.”

Ga naar de website van Hendrik Hantschel om te zien hoe hij met zijn kunst onze fysieke en digitale ruimte op elkaar in laat werken.

Gedichten ook met dank aan Kenji Nakama, Kimball Holth, Wouter van der Laan, Alma Halthof en Merve Açıkgöz.