De vergeten zwarte vrouwelijke uitvinder die maandverband chiller wilde maken

Het boek Forgotten Women: The Scientists is een eerbetoon aan de vindingrijkheid en het uithoudingsvermogen van de vrouwen die eeuwenlang werden uitgesloten van veel wetenschappelijke en academische instellingen, en desondanks toch doorgingen met hun belangrijke werk. Zoals het volgende fragment laat zien, is er bijna niemand die dat beter illustreert dan Mary Beatrice Davidson Kenner, een autodidactische uitvinder die meer patenten aanvroeg dan enig andere Afro-Amerikaanse vrouw in de hele geschiedenis.

Mary Beatrice Davidson Kenner (1912-2006) groeide op in North-Carolina en had als kind vaak onrustige nachten. Haar moeder vertrok ’s ochtends vroeg naar haar werk door een piepende deur aan de achterkant van het huis, en door het lawaai werd Kenner wakker. “Dus op een dag zei ik: ‘Mam, denk je niet dat iemand een zelf-oliënd deurscharnier kan uitvinden?’” Ze was pas zes jaar, maar ging er zelf mee aan de slag – ze was een geboren uitvinder. “Ik [bezeerde] mijn handen toen ik iets probeerde te maken waarvan ik dacht dat het ‘t probleem zou verhelpen, en daarna hield ik het voor gezien. Maar ik ben dit nooit vergeten.”

Videos by VICE

Je zou kunnen zeggen dat de vaardigheid en vindingrijkheid Kenner in ‘t bloed zat. Haar opa van moederskant had een driekleurig lichtsignaal uitgevonden om treinen te begeleiden, en haar zus, Mildred Davidson Austin Smith, vroeg patent aan voor haar eigen familiebordspel, dat ze daarna commercieel verkocht. Haar vader, Sidney Nathaniel Davidson, deed zelfs een poging om de familiehobby om te vormen tot een volledige carrière. Rond 1914 vroeg hij patent aan voor een kledingpers die in een koffer zou passen, en de broek van een reiziger zou persen terwijl die op weg was naar zijn bestemming. Hij kreeg een aanbod van 20.000 dollar van een bedrijf in New York, maar dat sloeg hij af, omdat hij het zelf wilde produceren en verkopen. Dat liep uit op een mislukking: hij maakte uiteindelijk slechts één pers, die hij verkocht voor het schamele bedrag van 14 dollar.

Het verhaal van haar vader ontmoedigde Kenner niet. Nieuwe ideeën voor uitvindingen hielden haar vaak wakker, en ze tekende en bouwde allerlei modellen. Terwijl andere kinderen van haar leeftijd fantasierijke vliegtuigen of sportauto’s aan het tekenen waren, bedacht Kenner plannen voor een cabriodak dat over de hele auto zou gaan, omdat de achterbankpassagiers meestal aan de elementen werden blootgesteld. Toen ze water van een gesloten paraplu zag druppelen, bedacht ze een sponsuiteinde dat het water op zou vangen. Ze maakte zelfs tekeningen van een draagbare asbak die je kon bevestigen aan een pakje sigaretten.

Deze pragmatische doe-het-zelf-aanpak bepaalde haar uitvindingen voor de rest van haar leven. Hoewel haar creaties vaak verstandige oplossingen voor alledaagse problemen waren, zag Kenner al op jonge leeftijd in dat ze dingen kon verzinnen die niet veel anderen mensen bedachten. Toen haar gezin in 1924 naar Washington DC verhuisde, was Kenner vaak te vinden in het United States Patent and Trademark Office, om te achterhalen of iemand al patent had aangevraagd voor de uitvindingen die ze had bedacht. En dat was niet zo.

Foto via Getty Images

In 1931 kwam Kenner van de middelbare school en kreeg ze een plek aan de prestigieuze Howard University, maar moest daar anderhalf jaar later gedwongen stoppen door financiële problemen. Daarna nam ze allerlei klusjes aan, zoals babysitten, voordat ze uiteindelijk een baan kreeg bij de overheid, maar ze bleef in haar vrije tijd aan het sleutelen. Haar eeuwige probleem was geld: een patent aanvragen was – en is – kostbaar. Tegenwoordig kan een basispatent honderden dollars kosten.

In 1957 had Kenner genoeg geld gespaard voor haar allereerste patent: een riem voor maandverband. Het was lang voor de komst van wegwerp-maandverbanden, en vrouwen gebruikten nog steeds poetsdoeken en vodden als ze ongesteld waren. Kenner bedacht een verstelbare riem met een ingebouwde, vochtbestendige zak voor een soort servetten, waardoor het minder waarschijnlijk werd dat menstruatiebloed doorlekte en kleding vies maakte.

“Op een dag werd ik benaderd door een bedrijf dat interesse had om mijn idee te verkopen,” vertelde ze hierover. “Ik was extatisch. Ik zag huizen, auto’s en alles op mijn pad komen.” Een bedrijfsvertegenwoordiger reed naar Kenners huis in Washington om de toekomstige klant te ontmoeten. “Helaas nam hun interesse af toen ze erachter kwamen dat ik zwart was. De vertegenwoordiger ging terug naar New York en liet me weten dat het bedrijf niet langer geïnteresseerd was.”

Kenner liet het er niet bij zitten en bleef haar hele verdere leven uitvinden. Uiteindelijk diende ze vijf patenten in, meer dan enig andere Afro-Amerikaanse vrouw in de hele geschiedenis. Ze bleef inspiratie putten uit haar dagelijkse leven. Toen haar zus Mildred bijvoorbeeld Multiple Sclerose kreeg en moest lopen met een looprek, patenteerde Kenner een dienblad en een zak die aan het frame konden worden bevestigd, zodat Mildred dingen bij zich kon dragen. Ze vroeg ook patent aan voor een toiletpapierhouder die ervoor zorgde dat het losse uiteinde van een rol altijd binnen handbereik was, en een rugwasser die op de muur van een douche bevestigd kon worden, zodat mensen de moeilijk bereikbare delen van hun rug schoon konden maken.

Kenner heeft nooit een diploma van een hogeschool of universiteit gehaald, en ze is nooit rijk geworden van haar uitvindingen. Maar dat was maar bijzaak: net als haar vader en haar opa deed ze het vooral uit liefde voor het uitvinden. Bovenal geloofde ze dat iedereen een uitvinder kan worden, zolang je je er maar voor inzet: “Ieder mens wordt geboren met een creatieve geest,” zei ze. “Iedereen heeft dat vermogen.”