De verkiezingsavond samengevat in de vijf leukste tv-fragmenten

De campagnes zijn gevoerd, de uitslagen zijn bekend. Er was taart, er waren tranen, en er was een avond vol ongemakkelijke televisie. Wat overblijft is een land waarin Mark Rutte gewoon premier blijft en een handvol zaaltjes waar het gisteren feest was, en waar nu de vastgeplakte confetti van de vloer wordt geboend – behalve misschien bij de PvdA.



Naast een uitslag die voor de meeste partijen – behalve misschien voor de PvdA – ‘wel oké’ is, was gisteravond een uitstekende televisieavond. Er ging een boel mis op het interactieve scherm van de NOS, er werd ongemakkelijke muziek gedraaid en nog veel ongemakkelijker gedanst. We verzamelden de hoogtepunten van de verkiezingsavond in de vijf leukste tv-fragmenten.

Ron Fresen van de NOS had straf

Ik weet niet wat Ron Fresen, politiek verslaggever van de NOS, precies heeft uitgevroten, maar gisteravond had Ron straf. Terwijl zijn collega’s het land in mochten om feestelijke partijbijeenkomsten bij te wonen of experts het hemd van het lijf te vragen, stond Ron de hele avond, tot diep in de nacht, moederziel alleen in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer gebeurde verder niets, maar Ron was er door de NOS naartoe gestuurd om te laten zien welke mogelijke coalities er gevormd zouden kunnen worden, op basis van exitpolls en voorlopige uitslagen. Allemaal hypothetisch.

Ron begon de avond vol goede moed door te zeggen dat hij zich “in het hart van de Nederlandse democratie” bevond, maar dat was gewoon niet waar. Hij stond in een lege zaal, waar soms politiek wordt bedreven. Maar gisteravond dus niet. Toch hield Ron de moed er de hele avond in, ook toen de techniek hem in de steek liet.

NOS op 3 probeerde zijn avond nog te redden door een soort ‘be-like-Ron’-meme op poten te zetten, maar dat kon niet verbloemen dat Ron overduidelijk het kortste strootje had getrokken, en met het rotklusje van de avond was opgezadeld.

Henk Krol maakt zijn titel van ‘ongemakkelijkste politicus’ met glans waar

Gisteren riepen we Henk Krol van 50PLUS uit tot de ongemakkelijkste politicus van de afgelopen campagne. Nog diezelfde avond liet Krol zien waarom hij die titel dubbel en dwars verdient. Anderhalve week geleden liet hij nog weten dat hij spijt had van het campagnelied Blijf van mijn poen af (op de melodie van Kom van dat dak af), maar blijkbaar kruipt het muzikale bloed van de senioren waar het niet gaan kan, want gisteravond liet Krol zien dat hij nog lang niet aan een stel kunstheupen toe is toen iemand een lied met de wervelende tekst “doe de Krol” inzette. En de Krol deed-ie. Ook in de studio bij de NOS konden ze hun lach niet inhouden.

Victor Reinier zoop zichzelf klem op kosten van de RTL

Niet alleen de NOS, maar ook RTL hield gisteren een uitslagenavond, gepresenteerd door Humberto Tan. Los van het feit dat Humberto gisteravond – op de dag dat alle volksvertegenwoordigers van ons land op de televisie waren – zo’n beetje de enige zwarte persoon op tv was, ging er bij RTL iets gruwelijk mis. Iemand was namelijk op het idee gekomen om Victor Reinier uit te nodigen. Door zijn werk als agent in Flikken Maastricht weet hij misschien als geen ander wat er speelt op de straten in het zuiden des lands, maar dat betekent niet dat je hem per se moet uitnodigen om de politiek te duiden.

Bovendien houdt Victor van bier. Dat is geen misdaad, integendeel, alleen duurt zo’n verkiezingsavond best lang, en als je dan de hele tijd bier gaat zitten hijsen, aan een tafel waar zes camera’s op gericht zijn, gaat dat opvallen.

Halverwege de avond was Victor opeens verdwenen. Misschien was hij misselijk, of misschien was hij even snel coke halen op het Rembrandtplein om bij de pinken te blijven, en werd hij daarna meer binnengelaten omdat de beveiligers die man met die woeste baard niet vertrouwden, maar voor de tv-kijker was het eigenlijk wel rustig, zo zonder Victor aan tafel.



D66 viert zetelwinst in een beachclub met Sean Paul op de speakers

Alexander Pechtold had gisteren een goede avond, dat weet ik zeker. Alexander Pechtold was gisteren namelijk in een beachclub waar Trumpets van Sean Paul werd gedraaid, precies op het moment dat hij het podium betrad om zijn overwinningsspeech af te steken. In de hele geschiedenis is er nog nooit iemand geweest die een slechte avond heeft gehad terwijl hij in een beachclub stond met Sean Paul op de speakers, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.

Dat D66 van 12 naar 19 zetels ging werd bijzaak, net als het feit dat de tekst van Trumpets over niets anders dan ronde billen gaat. Fuck de inhoud ook, want wat een lekker nummer is dit. En dan is het nog bijna lente ook.

We hebben even geen beeld van Alexander Pechtold die het podium opkomt, maar hier is de video van Trumpets, die is toch veel leuker om naar te kijken:

De droom van GroenLinksers viel in duigen

Jesse Klaver boekte gisteren met GroenLinks de grootste overwinning in de geschiedenis van de partij. GroenLinks steeg van vier naar veertien zetels en dat vierden ze met een soort FRIS-feest voor volwassenen in de Melkweg in Amsterdam. Ondanks de overwinning viel de droom van duizenden GroenLinks-stemmers gisteren in duigen, toen Jesse Klaver besloot tijdens zijn overwinningsspeech zijn vrouw eens goed op haar bek te pakken.

Het zoenen van zijn vrouw is natuurlijk het goed recht van een volwassen man die net een klinkende overwinning heeft behaald, maar het is op z’n minst een beetje lullig voor al die meisjes in de zaal die maandenlang hebben staan flyeren in de hoop bij Jesse in de smaak te vallen.

Gelukkig voor die meisjes zijn er over vier jaar weer verkiezingen, en gezien het succes van Klaver is de kans groot dat de lijsttrekkers van alle partijen dan jeugdig en fotogeniek zijn. We hebben er nu al zin in.