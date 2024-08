Foto’s van de verloren zielen op de Full Moon parties in Thailand

Haad Rin is een idyllisch strand op het eiland Koh Phangan in Thailand. Maar als het witte zand en het heldere water van het eiland konden spreken, zouden ze je een zee aan vunzige verhalen voorschotelen over booze, drugs en verschillende lichaamssappen.

De feestjes die hier bij elke volle maan worden gehouden, lokken tot 30.000 bezoekers van over de hele wereld. Jarenlang hebben Day-Glo backpackers zich hier verzameld om volledig naar de haaien te gaan op paddo’s, en wodka Red-Bulls te drinken uit een emmer — en dat met nummers van David Guetta en psychedelische trance op de achtergrond.

Fotograaf Ender Suenni is de laatste paar jaar bezig geweest met het documenteren van deze feestjes. Hij groeide op in Berlijn, nog zo’n oord dat berucht is om zijn ongeremde levensstijl, en raakte geïnteresseerd in de parallellen tussen deze twee werelden. Van sommige dingen snapte hij wel niks, zoals wat neon-outfits in godsnaam te maken zouden hebben met een “authentieke rave-ervaring”.

Tegen de ochtend wemelt het op het strand van de verloren feestzielen, die allerlei wondes (mentaal of fysiek) hebben opgelopen van de afgelopen nacht, en zich voortslepen onder het toeziende oog van verwarde locals.

Bekijk hieronder meer foto’s van Suenni.

