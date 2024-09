De verontrustende praktijken van ‘relatieadviseurs’ die je helpen je ex terug te winnen

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt omgaan met een relatie die op de klippen loopt. Je je vrienden vragen je te constant te vermaken, je kunt op doordeweekse avonden binnenblijven en chips eten in je pyjama, of drieduizend sms’jes naar je ex sturen totdat ze je nummer blokkeert.



Of je kunt de hulp inschakelen van Byro Zoltan, eigenaar van BreukupDok.com. Zoltan omschrijft zichzelf als een “persoonlijk adviseur op het gebied van relatiebreuken” en voor een klein bedrag belooft hij je te helpen met het terugwinnen van je geliefde en het permanent herstellen van je relatie.



“Ik heb in m’n leven drie bijzondere relaties gehad, en ze resulteerden allemaal in een gebroken hart,” zegt hij. “Maar de laatste breuk bracht me op het pad dat ik nu bewandel. Ik heb daar zo onder geleden dat het voelde alsof m’n ziel in miljoenen stukjes werd gescheurd. Ik zag de vrouw van m’n dromen met een andere man trouwen en een gezin stichten.” Na die breuk begon hij BreukupDok, omdat hij “gelooft in de droom dat mannen en vrouwen zodanig van elkaar zullen houden en elkaar respecteren dat ze hun problemen kunnen oplossen met vergeving en begrip, zodat het hoge aantal relaties dat strandt op een dag alleen nog maar een slechte herinnering zal zijn.”



BreakupDok.com staat vol met zelfhulpadvertenties die een vrij optimistisch beeld schetsen: “10 tekenen dat je ex je terug wil,”“Hoe zorg je ervoor dat je ex-vriendje z’n telefoon opneemt,”“Snelle tips en trucs waardoor je ex-vriend spijt krijgt dat-ie het ooit heeft uitgemaakt” (een van de tips is: “schrijf een kaart die oude herinneringen oproept”). Zoltan biedt service op drie verschillende niveaus: het basispakket voor 90 euro, waarvoor je “tien email-reacties” en “tien sms-reacties” krijgt waarin je vragen worden beantwoord. Daarnaast heb je het pakket van 265 euro met ongelimiteerde e-mails en het stompzinnige pakket van 802 euro (dat “Pauw” genoemd is) waar je één-op-één strategische skypesessies voor terugkrijgt, en direct telefonische contact voor in gevallen van nood.

“Voor elke unieke situatie, creëer ik een op maat gemaakt stappenplan dat we volgen en bij elke verandering kunnen aanpassen – meestal als een ex op een bepaalde manier contact opneemt,” legt Zoltan uit. Hij claimt dat z’n systeem tegelijk simpel en complex is, en ontworpen om de focus te leggen op – onder andere – emotionele genezing, het verbeteren van je zelfbeeld, en het beheersen van de ‘geen-contact-regel’. Hij werkt ook aan het “grondig verbeteren van de relatieskills van de klant, zoals het gebruik van socialmediatactieken om de gevoelens van de ex te beïnvloeden, het sturen van de ‘juiste’ sms’jes en andere geavanceerde psychologische technieken die je nodig zou kunnen hebben in verschillende situaties.”



Dat lijkt misschien een beetje eng – gidsen verkopen die het emotioneel manipuleren van exen stimuleren is niet heel ethisch, en het zal de fundamentele verschillen die leiden tot een breuk waarschijnlijk niet oplossen. Maar BreukupDok beweert met trots dat het systeem mensen met liefdesverdriet helpt met “het waardig terugwinnen van hun ex,” en Zoltan houdt vol dat het terugwinnen van een voormalig partner een realistisch doel is.



“In de meeste gevallen is het absoluut mogelijk als je openstaat voor verandering, je een bepaalde mentaliteit hebt en je de juiste instructies volgt,” zegt hij. Maar Zoltan geeft ook toe dat er situaties zijn waarin er problemen zijn met hoe goed twee mensen bij elkaar passen, en dat sommige relaties het niet waard zijn om gered te worden. “Het terugwinnen van je ex is een deel van het verhaal,” zegt hij. “Ervoor zorgen dat hij of zij vervolgens bij je blijft is moeilijker dan veel mensen denken.”



Het is makkelijk te begrijpen waarom Zoltan en andere mensen succes hebben door mensen te beloven dat ze hun ex kunnen terugwinnen. Uit elkaar gaan is kut, en het verbreken van een band met iemand waarmee je een diepe emotionele connectie hebt is moeilijk; je voelt je eenzaam en je eigenwaarde kan verdwijnen. Het terugvinden van je eigenwaarde is ook iets waar Zoltan zich op richt. “Ik geloof in mijn inzet, focus en sterke wil om elke breuk te begrijpen en m’n klanten te helpen. Dat is alles waar ik om geef.”



Zoltan is niet die enige in deze bedrijfstak. Brad Browning is waarschijnlijk de grootste relatiebreuk-adviseur. Hij heeft een youtubekanaal met meerdere filmpjes waarin hij dezelfde technieken als BreakupDok aan de man brengt. Bij het introduceren van z’n programma zegt Browning: “Zou je het jezelf ooit vergeven als je de vrouw waar je zo van houdt voor altijd uit je leven laat verdwijnen? In de komende acht minuten zal ik je uitleggen hoe een natuurlijk hormoon in het hoofd van je ex-vriendin je de kans geeft om haar weer verliefd op je te laten worden.”



Wat Browning en anderen in deze ontluikende online sub-gemeenschap aanbieden is pseudowetenschap op z’n best, en kwaadaardig bedrog op z’n slechtst. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die terugkomen bij hun ex, maar het voorschotelen als iets dat haalbaar is door een systeem te volgen is oprecht verontrustend. Het is moeilijk om los te laten, maar het idee dat we dat nooit hoeven te doen, is een misleidende en misschien wel gevaarlijke fantasie.



Zoltan ziet dat zelf niet zo, en ook al vraagt hij forse bedragen voor iets dat hij niet kan beloven, zegt hij dat hij vaak heeft gezien dat het werkt. Z’n favoriete succesverhaal is van een 37-jarige man uit Boedapest die geloofde dat z’n relatie permanent naar de knoppen was. “We pakten alles heel geleidelijk aan en planden alles vooruit, tot ze weer vaker met elkaar gingen praten. Na zes of zeven weken was ze terug in zijn leven,” zegt hij. “Ik hoop dat ze nog lang bij elkaar zullen blijven. Ik kan je vertellen dat het ook voor mij een geweldige dag was.”