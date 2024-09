Een veroordeelde hacker krijgt mogelijk 14 jaar cel

In 2015 hadden hackers het op de Britse telefoonmaatschappij TalkTalk gemunt. Ze stalen allerlei informatie, waaronder creditcardgegevens van 157.000 klanten. Kort daarna meldde het bedrijf dat ze een verlies hadden gemaakt van ongeveer 60 miljoen pond (zo’n 80 miljoen euro) en dat 101.000 klanten overgestapt zijn naar een andere provider.

Verschillende mensen zijn na de hack gearresteerd, waaronder Daniel Kelley (19), die pasgeleden toegaf dat hij geprobeerd heeft TalkTalk af te persen. Nu staat hem een fiks aantal jaar in de cel te wachten en waarschuwt hij andere schurken in spé om niet hetzelfde te doen.

“Wat ik heb gedaan achtervolgt me vanaf nu de rest van mijn leven,” vertelde hij Motherboard via een online chat.

Hackers brachten in oktober 2015 details van kwetsbare onderdelen in de systemen van TalkTalk aan het licht. Dat heeft Kelley toen gebruikt om creditcardgegevens te stelen en daarna losgeld te eisen van TalkTalk. Hij vroeg om 465 bitcoins (dat was toentertijd ongeveer 120.000 euro waard). Hierdoor werd Kelley benoemd tot “een grote en berekende cybercrimineel” door hoofdrechercheur Jason Tunn van de cybercrime-afdeling van de Londense politie.

“Het is een gek idee om te bedenken dat hij het werkelijk over mij heeft, maar kennelijk is dit hoe ze mij zien,” zei Kelley.

Kelley komt uit Heol Dinbych, een dorpje in Zuid-Wales ter grootte van een postzegel. Hij vertelde Motherboard dat hij tijdens zijn schooltijd interesse kreeg in computers, maar volgens hem kreeg hij door zijn kleine woonplaats niet de kans om z’n technische skills te verbeteren.

“Er is niet zoveel te doen hier en het internet gaf me kansen om te ontwikkelen en mijn verveling tegen te gaan,” zei hij.

Hij deed mee aan een aantal programma’s om bugs te repareren, maar uiteindelijk kwam hij in duistere kringen terecht.

“Wanneer de mensen om je heen zich allemaal in dit netwerk bevinden en zich bezighouden met dingen die strafbaar zijn, wordt het uiteindelijk de norm. En het is ontzettend verslavend. Er is niemand om je heen die je vertelt dat je wat je doet, fout is.” vertelt hij.

“Het is een moeilijk gevoel om te beschrijven, maar je kan het vergelijken met een soort euforie. Zodra je dit eenmaal gevoeld hebt, blijf er naar streven om dit altijd te voelen. Je kan het vergelijken met drug, maar dan natuurlijk op een heel ander level. Wanneer je je skills meer ontwikkelt, wordt het gevoel groter omdat je in staat bent om steeds verder te gaan,” voegt hij eraan toe.

Na zijn arrestatie is hij door blijven gaan, maar dan op de legale manier. Hij wil sites van de overheid wijzen op hun kwetsbaarheden en slachtoffers van datalekken informeren.

De berechting van Kelly is op 6 maart. Er staat hem mogelijk 14 jaar in de cel te wachten, een periode die volgens hem ook gebruikt kan worden om anderen te helpen met beveiligingsproblemen.

“Ik weet dat het waarschijnlijk het advies is wat je kan verwachten, maar serieus – doe het niet,” is zijn advies voor jongeren die erover denken te gaan hacken in het criminele circuit.

“Misdaden op het web worden hetzelfde behandeld als misdaden in de echte wereld. Ik heb dat helaas via de harde weg moeten leren,” zegt hij. “Je zou kunnen denken dat je min of meer onoverwinnelijk bent, maar uiteindelijk wordt je toch opgepakt en terechtgesteld.”