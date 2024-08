De verschillende manieren waarop je je penis kunt laten vergroten

Om de een of andere reden willen veel mannen graag een grotere pik. Omdat ze zich schamen bijvoorbeeld, of omdat ze meer dan genoeg big dick energy hebben, maar in werkelijkheid een bescheiden pikje.

Net als lippen en billen kun je ook je jongeheer een maatje groter laten maken met plastische chirurgie. “Penisvergroting is altijd iets geweest waar mannen niet graag over praten, maar het bestaat al best een tijdje,” zegt cosmetisch chirurg Niro Sivathasan.

Sivathasan woont in Sydney en heeft een achtergrond in de reconstructieve chirurgie. Nu richt hij zich op esthetische chirurgie en geneeskunde. Sivathasan zegt dat hij meerdere penisvergrotingen en vergelijkbare procedures als scrotumlifts heeft gedaan. Hij vergelijkt het met een ingreep die populairder is en waar een minder groot taboe op ligt: borstimplantaten.

“Niet lang geleden spraken vrouwen nooit over borstimplantaten, maar nu wordt er heel openlijk over gepraat,” zegt hij tegen VICE. “Het wordt geaccepteerd in de mainstreamcultuur.”

James Elist, een uroloog uit het Californische Beverly Hills, maakt dezelfde vergelijking. Elist is al veertig jaar uroloog en hield zich aanvankelijk vooral bezig met seksuele stoornissen en onvruchtbaarheid bij mannen. Vlak na de eeuwwisseling ontwikkelde hij een implantaat om penisomtrek te vergroten.

Elist schat dat ongeveer een derde van zijn patiënten met penisvergrotingsimplantaten partners hebben met borstimplantaten. Ze zijn dan vaak op het idee gekomen om hun penis te laten vergroten doordat hun vrouwen dolenthousiast waren over hun borstvergroting. Verder is ieder soort man wel in voor penisvergroting, zegt Sivathasan. Hij heeft patiënten van begin twintig, maar ook van eind vijftig – van bouwvakkers tot directeuren en zowel heteroseksuele als homoseksuele mannen.

Voor de ene man betekent penisvergroting dat, nou ja, je penis groter wordt – wat handig kan zijn voor mannen met een micropenis – maar voor andere is het meer een lifestylekeuze. Elist zegt dat een aantal van zijn patiënten de ingreep wilde ondergaan om hun partner een plezier te doen. En Sivathasan zegt dat mannen het vaak doen omdat ze het gevoel hebben dat ze tekortschieten. “Door het stigma rond penisvergrotingen weg te nemen willen we mannen met die – al dan niet ongegronde – gevoelens helpen.”

Penisvergrotingen brengen wel risico’s met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat ze kunnen leiden tot misvormingen, ongeneesbare wonden en seksuele stoornissen. Sivathasan zegt dat patiënten na bepaalde operaties inderdaad tijdelijk het gevoel in hun penis kunnen verliezen, maar dat het in principe terugkeert. Andere mogelijke bijwerkingen zijn infecties, blauwe plekken en beschadigde zenuwen. Normaal gesproken zijn er geen verstrekkende gevolgen voor het functioneren, de vruchtbaarheid of het gevoel van de penis.

Sivathasan en Elist spreken van tevoren altijd uitgebreid met de patiënten om erachter te komen of ze het écht willen. Daar komt veel overleg en soms ook begeleiding bij kijken. Patiënten moeten een operatie krijgen die past bij wat ze precies willen, weten wat ze te wachten staat en zich voorbereiden op de herstelperiode.

Sivathasan benadrukt dat artsen voorzichtig moeten zijn met dit soort ingrepen, zodat er geen zenuwen beschadigd raken en patiënten er geen gevoelloze of disfunctionele piemel op nahouden. Mocht je dus zo’n ingreep overwegen, dan is het slim om daar goed over na te denken. Maar als de operatie gewoon slaagt, kan het je leven veranderen.

Elist zegt dat zijn patiënten na de ingreep geregeld zeggen meer dat ze meer seks hebben. Het kan een boost voor je zelfvertrouwen zijn, of je nu op een spannende date gaat of voor het eerst in je nieuwe speedo over het strand flaneert. In het Amerikaanse mannenblad GQ werd een keer een man geciteerd die “gestoord veel uithoudingsvermogen” heeft sinds zijn penisvergroting, en nu “uren door kan gaan.”

Maar hoe gaat het eigenlijk in zijn werk, een grotere leuter krijgen? Daar zijn meerdere manieren voor.

Penisverlenging

Als je een langere penis wilt, hoef je misschien niet veel verder te kijken dan je eigen lichaam. “25 tot 30 procent van de penis is ‘begraven’, wat inhoudt dat hij zich onder de huid bevindt,” zegt Sivathasan. Bij een penisverlenging maak je dat gedeelte ‘uitwendig’ door het weefsel los te maken dat je pik strak op je lichaam houdt. Daardoor zal de penis volgens Sivathasan lager komen te hangen, waardoor-ie ook langer lijkt.

Waar dat weefsel überhaupt voor bedoeld is? Sivathasan zegt dat het ervoor zorgt dat erecties naar boven gericht staan – dus de hoek van je stijve neemt met zo’n 15 graden af als je zo’n ingreep doet. “Dat moet je er wel voor overhebben.”

Na de operatie moet je rekoefeningen blijven doen, want anders kan je penis zich volgens Sivathasan terugtrekken en kan hij zelfs kleiner worden. “Je kunt verwachten dat hij er zo’n 25 tot 30 procent langer uitziet, omdat je dat gedeelte eerst niet kon zien.” Eigenlijk wordt er dus geen nieuwe lengte gecreëerd, benadrukt hij. “Maar de penis komt wel wat meer uit zijn schulp.”

Vettransplantatie

Lengte is maar één dimensie van de penis. Een andere, waarvan je zou kunnen zeggen dat ze belangrijker is bij seks, is de omtrek. En die kun je vergroten door uit een andere plek van je lichaam vet te halen en dat in je penis te injecteren.

In de praktijk wordt dit vet volgens Sivathasan meestal uit de onderbuik of de schaamstreek gehaald. In het laatste geval zorgt het er sowieso al voor dat je penis er wat groter uitziet, omdat er minder massa omheen zit. De chirurg injecteert het vet vervolgens in de schacht van de penis, waardoor de omtrek direct na de operatie zo’n 3,8 centimeter groter zal zijn. Na zes weken is dit teruggezakt tot zo’n 2,5 centimeter. Na een verloop van tijd neemt de omtrek steeds meer af: na een jaar is er nog ongeveer 30 procent van over, en na zo’n 18 tot 24 maanden ben je terug bij af.

“Die getallen zijn natuurlijk variabel en hangen af van hoe gezond je leeft, bijvoorbeeld of je rookt en hoe je met je penis omgaat,” zegt Sivathasan.

Vet verplaatsen is volgens hem een relatief veilige procedure, aangezien chirurgen niet zoveel vet nodig hebben. Wees wel gewaarschuwd voor een wat klonterig uiterlijk, vlak na de operatie.

Implantaten

Vlak na de eeuwwisseling ontwikkelde Elist het penisimplantaat Penuma – wat staat voor ‘penis new man’. Het is gemaakt van zachte siliconen van medische kwaliteit en is verkrijgbaar in meerdere maten, waaronder large, extra large en extra-extra large. Het is volgens Elist een soort “penisjasje” dat vanaf de eikel naar beneden loopt, en zo’n twee centimeter diep je lichaam ingaat. De omtrek wordt er ongeveer twee à vier centimeter groter van.

De ingreep duurt 45 tot 60 minuten, en als het goed is kun je na twee tot vier dagen je normale leven hervatten, afgezien van seks en sporten. Het lichaam vormt na een tijdje wat weefsel rond het implantaat, vertelt Elist, en bedpartners met wie je voor de operatie nooit seks hebt gehad zullen er niks van merken.

Het implantaat zou een leven lang mee moeten gaan, maar kan ook verwijderd worden. Dat zou nodig kunnen zijn als je je na de operatie niet aan de richtlijnen houdt, waardoor er infecties in het implantaat kunnen ontstaan.

Dermale vettransplantatie

Een van de meest ingrijpende ingrepen is de dermale vettransplantatie, die volgens Sivathasan al jaren wordt toegepast in de reconstructieve chirurgie. Wanneer zo’n transplantatie wordt ingezet om een penis te vergroten, wat volgens hem een nogal gespecialiseerde procedure is, wordt je penis ‘ontveld’. De chirurg maakt een opening in de penis en brengt daarin een laag huidvettransplantaat aan (dat normaal gesproken van de billen of de onderbuik wordt weggenomen). Daarna krijgt de penis – die nu wat dikker is – zijn huidlaag weer terug. Na een een tijdje vormen zich vanzelf bloedvaten rond de transplantaat, zodat alles op zijn plekje valt.

Als deze operatie mislukt, kan er diep in de penis schade ontstaan, met pijn en zwellingen tot gevolg. Volgens Sivathasan is de kans klein dat het echt fout gaat, maar daarmee nog niet uitgesloten.

Het pluspunt is wel weer dat het resultaat permanent is en de omtrek twee à vier centimeter groter wordt. “Het grootste deel daarvan zal ook blijven,” zegt Sivathasan. “Het hangt wel af van hoeveel vet je hebt en in hoeverre de textuur goed wordt opgenomen, nadat alles weer op z’n plek wordt gezet.”



