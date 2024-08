De versiertips van incels tonen zowel vrouwenhaat als diepe eenzaamheid

Als je de meeste romcoms moet geloven is een vrouw versieren hartstikke simpel. Je maakt een paar zoetsappige grapjes, geeft een complimentje en vervolgens pak je haar midden in een regenbui vol op haar bek. Een scène later lig je na te genieten van een stomend nachtje wippen. In het echte leven is iemand versieren natuurlijk heel wat gecompliceerder: bij verschillende mensen werkt een verschillende aanpak, en als het maar niet wil lukken, kan het liefdesspel een frustrerende bezigheid worden.

Geen reden om het geslacht waar je op valt direct te gaan haten, lijkt me, maar zogenaamde incels denken daar anders over. De term ‘incel’ staat voor ‘involuntary celibacy’ en wordt – voornamelijk op Reddit – door mannen gebruikt die op fora praten over de ontoegankelijkheid van vrouwen, hun boosheid op hoe oneerlijk de wereld is tegenover ‘onaantrekkelijke’ mannen en hoe ze moeten omgaan met hun diepgewortelde haat voor vrouwen die hen afwijzen. Volgens een onderzoek van Trouw zijn er ook een aantal Nederlandse incels actief, en op het bekende incelforum incels.me stuit ik op een thread van een – volgens sommige medegebruikers – Nederlandse dertigjarige man (die in andere posts zegt dat hij 29 jaar is), die zich ‘Uninstall’ noemt. Hij heeft een missie: hij wil 1000 vrouwen aanspreken, in de hoop dat er eentje zijn vriendin zal worden. De post heeft bijna duizend reacties van mede-incels die willen weten hoe het hem vergaat en hem tips geven.

Incels kregen de laatste jaren alsmaar meer media-aandacht, mede doordat de online gemeenschap wordt gekenmerkt door pure vrouwenhaat en in de ergste gevallen: een drang naar geweld. Vorig jaar sloot Reddit een incel-subreddit met meer dan 40.000 gebruikers, nadat een van hen door andere incels werd aangezet om zijn huisgenoot, die wél een vriendin had, te castreren. Elliot Rodger, de 22-jarige Amerikaan die uit wraak voor zijn sociale afwijzing 6 medestudenten neerschoot in 2014, is de grote messias van de incels. Alek Minassian, een man die onlangs in Toronto 10 studenten neerschoot, postte voor zijn aanval op Facebook: “The Incel Rebellion has already begun! We will overthrow all the Chads and Stacys! All hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger!”.

Als ik de post van Uninstall volg, overstijgt het gesprek al mijn verwachtingen: er wordt gesproken over vrouwen als walvissen, hoeren en robots die het verdienen om – net als mannen die geen incels zijn – afgemaakt te worden. In ‘Life Fuel’ (oftewel: dingen die je gelukkig maken) wordt het nieuws gedeeld over een vijftienjarige meisje dat stierf aan een overdosis alcohol. De tips die Uninstall krijgt in zijn zoektocht naar een vriendin, leggen een wereld bloot die getekend wordt door een diepgewortelde haat voor de wereld, maar ook voor zichzelf.

Zoek de juiste plek uit

Het begint vrij onschuldig – de eerste tips die hij krijgt verschillen niet veel van een lijstje uit Men’s Health. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat locatie belangrijk is. Uninstall vertelt dat hij vooral vrouwen aanspreekt op straat of in de bus, bijvoorbeeld door ze direct te vragen of ze een vriendje hebben. Hij vertelt dat vrouwen hem direct afkappen, oortjes indoen, of op een andere manier afwijzen. Een van de incels adviseert hem om specifieke plekken op te zoeken, zoals een boekenwinkel, zodat hij tenminste een gesprek kan aanknopen over een bepaald onderwerp. Maar andere incels hebben weinig vertrouwen – ze zijn ervan overtuigd dat hij geband zal worden van bepaalde plekken, of aangehouden zal worden door de politie. De oplossing? Hij moet naar plekken gaan waar vrouwen niet meteen kunnen weglopen, of naar een nachtclub waar vrouwen dronken zijn en waar het donker is. Iemand anders raadt Uninstall zelf aan om mdma te nemen in een club.

Zoek een onzekere vrouw

Naast de juiste locatie, is het volgens de incels ook belangrijk dat je de juiste vrouw uitkiest om te ‘verleiden’. De wereld van incels is gebouwd op een simpel cijfersysteem: je geeft jezelf en de mensen om je heen een cijfer (van 1 tot 10) en dat cijfer bepaalt waar je staat in de maatschappij en hoeveel kans je hebt op een relatie. De meeste incels geven zichzelf een 4, sommigen een 3 of zelfs 2; het is zeldzaam dat iemand zichzelf een voldoende geeft. Ze hebben een duidelijke voorkeur voor de soort vrouwen waar ze graag iets mee willen, namelijk jonge vrouwen met een goed lichaam, die een minstens een 8 zijn. Uninstall vindt 25 jaar de maximumleeftijd voor vrouwen die hij wil aanspreken – daarna zijn ze voor hem “afgeschreven”. In een ander draadje op incels.me over de frustratie dat je als pedofiel bestempeld wordt als je op minderjarige meisjes valt komen de incels tot de conclusie dat vrouwen het geilst zijn in hun tienerjaren: een 10 voor tieners.

Ze adviseren Uninstall (en elkaar) om niet te letten op een mooi gezicht, maar op meisjes met een goed lichaam: “You’re putting your dick in her ass and pussy not her fucking face (who even beats off to the blowjob part of porn?)” Een van de incels legt uit dat een lelijk gezicht ervoor zorgt dat een vrouw minder zelfvertrouwen heeft – iets wat een voordeel is voor incels, omdat ze dan sneller ‘ja’ zegt.

Chads en Tyrones

Naast het lichaam of een knap hoofd, speelt de etniciteit van vrouwen ook een belangrijke rol voor Incels. Tegen Uninstall wordt gezegd dat hij vooral moet focussen op Indiase en Chinese vrouwen – zogenaamd “gemakkelijkere prooien voor witte mannen”. Uninstall zegt dat hij een ‘noodlewhore’ – een Aziatische vrouw – zal benaderen, zodra hij er eentje tegenkomt.

Maar ook voor mannen zelf is afkomst van betekenis. De incels hebben het over ‘Chads’ (de bijnaam voor knappe, grote mannen die vooral witte kenmerken hebben) en ‘Tyrones’ (de zwarte knappe man): mannen die maar één vrouw hoeven aan te spreken om gelijk raak te schieten. Ze praten vol walging over de mannen, die er mede voor zorgen dat ze geen kans maken bij de vrouwen. Vooral als je in Nederland – aka ‘Chadtown’- woont, heb je als incel brute pech. En voor zichzelf hebben ze ook allerlei termen: een incel uit India heet currycel, eentje uit China heet een ricecel. Als je van aziatische afkomst bent, maak je volgens incels sowieso geen kans bij vrouwen.

Lieg

Volgens Uninstall en de andere incels is er niets spontaan aan een vrouw benaderen. Je moet berekend zijn, al je stappen van tevoren incalculeren en de matrix decoderen – wat dat ook mag betekenen. Liegen hoort daarbij. Uninstall vertrouwt de wereld om hem heen niet – hij denkt dat de vrouwen die hij aanspreekt liegen als ze zeggen dat ze een vriendje hebben – en hij denkt dat hij sowieso geen kans maakt als hij eerlijk is. Uninstall houdt bijvoorbeeld niet van reizen, iets wat volgens hem een afknapper is voor vrouwen. Hij vertelt dat hij, indien hij meer gelogen had, waarschijnlijk in het verleden meer kans had gehad op seks.

Verander je uiterlijk

De incels klagen over hoe ze op hun uiterlijk beoordeeld worden door de buitenwereld, maar tegelijkertijd wordt er continu gepolst naar elkaars uiterlijk, afkomst en gewicht. Er zijn honderden gesprekken over plastische chirurgie die hen ‘van een 2/10 naar een 3/10 zou kunnen brengen’ – volgens henzelf de enige kans om geaccepteerd te worden door de maatschappij. Ze zien zichzelf als foutjes van de natuur, als mislukkingen die nooit een plekje zullen vinden in de wereld door een wijkende haarlijn, kromme neus of iemands lengte. Ik schrik ervan hoe streng ze kunnen zijn voor elkaar. Iemand vraagt hem wat zijn grootte, etniciteit en cijfer van zijn gezicht is. Afhankelijk van het antwoord zal hij uitmaken of Uninstall zijn tijd verspilt aan het zoeken van een vrouw of niet

Maar zelfs al doen ze aan ‘looksmaxing’, een term die gebruikt wordt voor incels die zichzelf proberen op te knappen met een bezoekje aan de sportschool, een nieuw kapsel of plastische chirurgie, toch zijn ze naar eigen zeggen gedoemd om eeuwig gehaat te worden door de wereld. Iemand die zichzelf een ‘erg lelijke currycel’ noemt, vertelt dat hij een lelijke neus en vervormde kin heeft en dat hij een operatie aan zijn kaak zou kunnen gebruiken. Hij sluit af dat er geen hoop is voor ‘birdcels’, incels met een vogelachtig gezicht.

Ondanks alle ‘tips’, vordert het niet erg met de duizend vrouwen van Uninstall. Hij vertelt dat hij inmiddels doodongelukkig wordt van alle afwijzingen van al die ‘nasty cunts’ – hij slaapt niet meer, zijn benen doen pijn, en hij zegt er geestelijk instabiel van te worden. Ter compensatie van zijn afwijzingen begint hij steeds meer vrouwen op straat zomaar te beledigen: hij zegt hoe lelijk ze zijn en bekritiseert openlijk hun kledingstijl. Dit soort gesprekken deelt hij dan weer met trots met zijn mede-incels.

Het gesprek wordt alsmaar grimmiger: volgens een van de incels zal zijn potentiële vriendinnetje, mocht dat ooit lukken, zoveel van hem walgen dat ze toch geen seks met hem wil. Onder zijn comment quote hij Elliot Rodger: vrouwen zouden niet het recht mogen hebben zelf te kiezen met wie ze seks hebben en zich voortplanten, en zolang dat wel zo is, zijn de incel-mannen de klos. Iemand anders raadt Uninstall aan om de schedel van de vrouwen te breken op het asfalt als ze hem nog eens afwijzen.

Iemand biedt als oplossing om na de duizendste afwijzing ‘ER te gaan’ in een supermarkt: een referentie naar Elliot Rodger die zijn schoolgenoten neerschoot. Een andere oplossing, voor Uninstall maar ook in veel andere gesprekken op incels.me: zelfmoord. Er worden tips gedeeld over hoe je zelfmoord kan plegen, en incels wensen elkaar zelfs succes. In een van de gesprekken gaat het over een mede-incel die vorig jaar in Nederland zelfmoord pleegde. Vlak voor zijn dood postte hij op een forum het recept van het gif waarmee hij zelfmoord pleegde, en het recept wordt nog steeds onderling gedeeld.

Uninstall moet nog 755 vrouwen aanspreken voordat hij zijn doel van de duizend vrouwen haalt. Zijn gemoedstoestand wisselt tussen hoopvol zijn en pure wanhoop. Zijn mede-incels halen veel steun uit het relaas van Uninstall. De een hoopt dat Uninstall een vriendinnetje krijgt na zijn pogingen en aan alle incels bewijst dat er nog hoop is, de ander kijkt uit naar het moment dat Uninstall volledig breekt en samen met de rest van de incels alle hoop verliest, zodat ze samen zich kunnen wentelen in hun afgesloten universumpje en alsmaar verder afstand kunnen nemen van de maatschappij waar ze zich zo afgestoten door voelen. De tips die Uninstall krijgt van zijn mede-incels verraden de grote tweestrijd van de incels: enerzijds willen ze dolgraag een vriendin, anderzijds zorgt hun diepgewortelde haat voor vrouwen voor een outsiderpositie. Sterker nog: de tips verhullen een wereldbeeld dat vooral door hen gevormd is, in de plaats van de vrouwen die ze zo haten. Ze voelen zich afgestoten omwille van hun uiterlijk, maar praten zelf vol afschuw over vrouwen en elkaars uiterlijk. Ze vervloeken het dat ze, volgens hen, dikke pech hebben door hun etniciteit, maar profileren zelf. Ze voelen zich zelf belogen, maar zien liegen als de enige manier om om te gaan met vrouwen.

De tips zijn eerder vervreemdend en ver verwijderd van een poging om intiem en oprecht contact te leggen met iemand. Het is bijna treurig, ware het niet dat het ook ongelooflijk griezelig is. Want ook al lijken incels soms enkel fictieve schimmen op het internet, het zijn echte mannen die meedraaien in de wereld waar ze geen plaats weten te vinden.