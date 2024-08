De vervreemdende avonturen van een Amerikaan in Nederland

Chad Bilyeu (1975) verhuisde negen jaar geleden vanuit Washington D.C. naar Amsterdam om de boel over een andere boeg te gooien, en American Studies te studeren vanuit een Europees perspectief. Tegenwoordig werkt hij als fotograaf, schrijver en geeft hij cassettebandjes uit. Gedurende zijn jaren in Amsterdam stuitte hij op veel verrassingen, en kwam hij regelmatig met zulke bekrompen boerenpummels in aanraking, dat hij besloot zijn observaties als immigrant de wereld in te slingeren via Twitter.



Nu heeft hij deze observaties gebundeld tot een heus stripboek, dat eens per kwartaal zal verschijnen. In de eerste editie lees je onder andere over zijn ervaringen met vreemde Hollandse tradities, aanvaringen met barvrouwen, voorliefde voor saotosoep en avonturen op De Wallen. Elk verhaal wordt geïllustreerd door een andere kunstenaar, en in de eerste editie is werk te zien van Jarred Bogges, Boyane, Bas Schippers, Denis Galocha, EKS Graphics, Dotsy en Kim DeMane.



Om de lancering te vieren is het vanavond feest in de Doka in Amsterdam, waar je uiteraard de eerste editie op de kop kunt tikken. Mocht je niet in de buurt wonen, dan is-ie vanaf 4 april hier verkrijgbaar. Lees hieronder alvast een voorproefje, geïllustreerd door Boyane.