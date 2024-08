De verwarrende aantrekkingskracht van t.A.T.u’s ‘All the Things She Said’

De clip voor All the Things She Said is prachtig maar tegelijkertijd ook een beetje fout. De single die in 2002 werd uitgebracht door het Russische popduo t.A.T.u oogt als een soort euro-trance-soundtrack voor een lesbisch toneelstuk, maar de leden van de groep waren alles behalve queer in het echte leven. Lena Katina en Yulia Volkova waren zelfs openlijk hetero, en deden alsof ze lesbisch waren voor de hit en bijhorende video. Daarbij komt ook nog eens dat de band werd opgezet door twee oude mannen, die tienermeisjes uitnodigden voor een auditie en ze met elkaar lieten kussen om platen te verkopen. Als de video in deze tijd uitgebracht zou worden, zou t.A.T.u waarschijnlijk dezelfde kritiek krijgen als Robin Thicke en Iggy Azalea kregen voor hun clips. Sterker nog, All the Things She Said zou in 2017 tijdens een brainstorm al meteen afgeschoten worden.

