De VICE-gids voor Grindr

Na het lezen van de handige VICE-gids voor mannen op Tinder, raakte ik geïnspireerd om hetzelfde te doen voor mijn medeman op Grindr. Ik besef me goed dat iedereen op datingapps er andere doelen op nahoudt — trouwen, moord, etc— dus deze gids moet losjes worden gehanteerd, en indien nodig naar je doelen worden aangepast (tenzij je daadwerkelijk iemand wil vermoorden). Ik realiseer me ook dat sommige (oftewel niet-homoseksuele) mannen niet zo bekend zijn met Grindr, dus misschien dat dit artikel het allemaal wat duidelijker maakt. Ik hoop dat dit sommige homo’s kan helpen, en als je niet homo bent, zet je dan schrap.

Grindr is geen Tinder

Als je de interface van Tinder kan zien als een soort filtersysteem, stel je Grindr dan voor als waden door een moeras zonder schoenen aan. Iedereen kan je als ijsbreker ongevraagd naaktfoto’s sturen. IEDEREEN. Er is geen schifting, geen controlemechanisme: het is gewoon één grote poel van geile mannen die achter elkaar aan zitten.

Omdat het basisprincipe niet hetzelfde is als bij Tinder, moet je je Grindrprofiel ook niet als zodanig invullen. Tinder is een plek waar je je vakantiefoto’s met eventueel een familielid of beste vriendin kan plaatsen, zodat het eruitziet alsof je een leuk en sociaal mens bent. Doe dit niet op Grindr. Grindr is gemaakt voor vluggertjes, zonder formaliteiten als “Hoe heet je?” of “Wat doe eigenlijk overdag?”

Maak iets van je profiel

Ik bedoel, je kan op zoek gaan naar de ware op Grindr, maar in de context van mijn gids gebruik je het dan eigenlijk verkeerd. In mijn ervaring zijn er twee soorten profielen op Grindr die de gewenste resultaten opleveren: een sexy, mysterieus profiel waarop je overkomt als een cool, gemiddeld apathisch persoon die er niet zo wanhopig uitziet als-ie in het echt is, of de meer directe aanpak. De directe aanpak is een profiel met een Tinderachtige portretfoto, misschien iets zonder shirt, en is gekoppeld aan je sociale media.

Persoonlijk ga ik voor de herkenbare portretfoto met de link naar m’n sociale media, omdat ik denk dat online stalken in het digitale tijdperk gewoon bij online daten hoort.

Een belangrijke tip voor het dagelijkse leven in een maatschappij: wees niet discriminerend! Als je dingen schrijft als “geen verwijfde mannen” of “masc4masc” of “alleen witte jongens,” verdien je het niet om iemand te ontmoeten, en hoop ik dat je je telefoon vergeet op de achterbank van een taxi.

Zodra je je foto hebt gekozen en de vibe van je profiel hebt vastgesteld, is het tijd om de andere wanhopig geile mannen te laten weten waar je naar op zoek bent.

Wees direct en eerlijk over wat je zoekt

Het is belangrijk dat je duidelijk bent over wat je wil en waar je van houdt. Niemand heeft zin om naar iemand toe te gaan met het idee dat het gewoon een gezellige scharrel wordt, en erachter te komen dat de vent in kwestie met vier vrienden aan de meth zit. Of rare dingen vraagt, zoals of hij me binnenkort nog een keer zal zien. Misschien ben je juist op zoek naar methorgies of een betekenisvolle relatie, en daar zou ik je echt niet op aankijken, maar vertel mensen gewoon wat ze te wachten staat. Vraag, en u zal gegeven worden. Hier zijn wat voorbeelden van hoe ik de mannen laat weten wat ze moeten doen om in m’n broek te belanden.

Grindr is een land vol (vaak onaangename) verrassingen, en je hebt er zeker baat bij om mensen duidelijk te vertellen wat je verwachtingen zijn. En over verwachtingen gesproken:

Heb lage verwachtingen

Volgens mij is dit een goede vuistregel voor alle aspecten van de datingwereld, en niet alleen op Grindr. Als je besluit op Grindr te gaan en je verwacht een supergeile vent te ontmoeten die precies leuk vindt wat jij ook leuk vindt en toevallig bij je om de hoek woont en geen emotionele bagage heeft maar wel een perfecte pik, niet snurkt en niet tegen je zegt dat je meer zou moeten doen met je leven, dan zal je sowieso teleurgesteld worden. Ik heb veel leuke nachten gehad dankzij Grindr, maar die gebeurden gewoon min of meer bij toeval, en niet omdat ik op zoek was naar de prins op het witte paard.



Ik stuur ook constant berichten naar mensen die veel te hoog gegrepen zijn voor mij, want je weet maar nooit of het nog leidt tot een ontmoeting. Meestal is dat niet het geval, en daar heb ik vrede mee. Ik weet dat ik geen lot uit de loterij ben, en ook daar heb ik vrede mee.

Als iemand mij een berichtje stuurt, ga ik er meestal vanuit dat het een bot of een catfish is, wat de twee meest voorkomende wezens zijn in het Grindrmoeras. Als een heel knappe gast wil dat ik langskom, gebruikt hij meestal niet zijn eigen foto’s. Of het is gewoon een sexy algoritme dat je eenzaamheid ook niet zal helpen verdrijven.

Wen aan afwijzing

Als ik iemand voorbij zie komen die ik wil ontmoeten, stuur ik ze gelijk een berichtje. Dit is zeker iets wat ik ook op Tinder zie; mensen hebben te veel trots of ego of wat dan ook om als eerste een berichtje te sturen. Ik hoef niet cool over te komen. Ik ben in het echt helemaal niet cool, dus waarom zou ik mezelf proberen in te houden op Grindr?

Je kan maar beter gewoon gewend raken aan afwijzingen. Ik neem Grindr niet zo serieus, dus mij doet het niet zoveel. Het is vaak al aardig laat wanneer ik op Grindr zit, wat betekent dat er veel dronken en doorgesnoven mensen op te vinden zijn — net zoals in een echt café! Ik drink niet, wat soms wel leidt tot ongemakkelijke situaties. Maar Nacht Grindr is beter dan Dag Grindr. Dag Grindr is kut.

Dag Grindr bestaat voornamelijk uit kantoormannen die je naaktfoto’s sturen vanuit de wc op hun werk. De echte actie vindt allemaal ’s avonds laat plaats. Ik zie het graag als een soort magisch moment waarop iedereen geil is, maar nog niet te lui om hun huis te verlaten. Luiheid is voor mij een belangrijke factor op Grindr: potentiële mannen worden gerangschikt op hun afstand van mijn slaapkamer. Mensen die nog nooit Grindr hebben gebruikt, denken misschien dat het lijkt op de “minder dan één kilometer bij je vandaan”-feature van Tinder. Dat is het dus niet. We hebben het hier over “yo, ik sta drie meter bij je vandaan, mooie ogen heb je”-afstanden. Je kan je locatievoorziening uit zetten, en dat doe ik ook soms, maar ik hou ook wel van de spanning.

Grindr kan eng zijn

Veiligheid is erg belangrijk als je Grindr gebruikt. Als ik naar iemands huis ga midden in de nacht, laat ik het mijn huisgenoot weten en stuur ik een foto van zijn locatie en gezicht naar haar door. Ik kijk te veel CSI om dat niet te doen. De voorgenoemde “spanning” van locatievoorzieningen kan ook doodeng zijn. Ik was een keer op mijn moeders boerderij middenin het bos, toen Grindr aangaf dat er iemand 15 meter van me af was. Ik schrok me een ongeluk en checkte meteen of alle deuren wel goed op slot waren. Misschien ben ik paranoïde als het aankomt op nachtelijke uitstapjes om vreemden te ontmoeten voor seks, maar als er één moment is om extra alert en licht sceptisch te blijven is het dan wel.

Niet-seksuele Grindr

Zelfs als ik niet op zoek ben naar pikken, kan Grindr een heel leuke manier zijn om de tijd te verdrijven. Ik vind het altijd leuk om de Grindrscene te checken op gekke plekken waar je niet vaak komt. Op vakantie, in winkelcentra, kleine dorpjes, en mijn favoriet: VLIEGVELDEN. Waarom zou ik een boek lezen als ik een app kan openen en kan zoeken naar random gasten die een aansluitende vlucht proberen te halen, of stewards, of misschien zelfs die zeldzaamste diersoort — de piloot!

Hopelijk heb je wat aan deze gids gehad. Ik verwijder Grindr ongeveer elke week en download het dan opnieuw als ik geil en verveeld ben. Ik heb eerlijk gezegd meer geluk op Tinder, maar af en toe vind ik het geruststellend om te weten dat er een gemeenschap van andere eenzame, geile gasten bestaat op een steenworp afstand.