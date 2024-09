De video voor ‘Plakken’ van The Partysquad, Moortje, Pester, Kempi en Adje is een geschenk van god

Toen DJ Moortje en MC Pester een paar maanden geleden op ons kantoor waren om te praten over de documentaire Bandje 64, was dat voelbaar door het hele gebouw. De vaders van bubbling kibbelden over het ontstaan van de muziekstroming, en als je dat fragment terugkijkt is het moeilijk voor te stellen dat de twee ooit nog samen door één deur zouden kunnen.

Maar het is toch gebeurd, op een nogal iconische manier. In samenwerking met The Partysquad, Kempi en Adje en producers Furlan en Droge gaat vandaag de video voor Plakken hier bij ons in première. De clip is misschien wel even bijzonder als deze samenwerking. Er zijn zoveel dingen die je onverdeelde aandacht verdienen: de karakteristieke bandana van Kempi, de dansmoves van Bizzey en Rotjoch(!) en natuurlijk de baardgame van MC Pester die tegen alle natuurwetten ingaat. Bekijk dit door Drovideo geregisseerde spektakel nu!