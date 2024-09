De vier beste concepten die Nasa heeft gefinancierd

Nasa’s Small Business Innovation Research (SBIR) programma is een van de meest opvallende samenwerkingen tussen private bedrijven en overheidsorganen ter wereld. Dat het zo opvalt komt voor een belangrijk deel door de super pr-afdeling van het ruimtebedrijf, maar de ideeën uit de markt zijn ook echt cool.

Voor verschillende lastige obstakels zet Nasa tenders uit aan de markt om op te lossen, zoals recyclingsystemen, de ontwikkeling van lichtgewicht materialen en autonome koerssystemen. De gedachte hierachter is om innovatie in de private sector aan te jagen, en tegelijkertijd de mens sneller de ruimte in te krijgen.

Videos by VICE

Vorige week gaf Nasa het groene licht aan 133 concepten, wat neerkomt op een totaal subsidieprogramma van zo’n 90 miljoen euro. De ‘winnaars’ ontwikkelen onder meer een planetair anker voor ruimtewagens, en besmettingsresistente ruimtepakken. Deze bedrijven hebben nu twee jaar om hun plannen te ontwikkelen voor verdere financiering – zogenoemde fase III investeringen, die gericht zijn op het verkoopbaar maken van de producten. Wij doorliepen alle voorstellen en hebben de vier favorieten geselecteerd, maar check ook vooral zelf de hele lijst.

Voorstel I: aanpasbaar meerdelige altitude-beheer ballon voor planetaire verkenning: Thin Red Line USA, dba of MKF Interests, LLC

Het is de hoogste tijd dat we meer ballonen gaan gebruiken op bewolkte werelden als Venus en Titan. Die zijn niet alleen interessant om hun eigen redenen, maar kan wetenschappers ook meer leren over het weer hier op aarde. Thin Red Line USA heeft een nieuw ontwerp met de mooie naam AM-SAC, die een interplanetaire ballon door vreemde atmsoferen kan laten vliegen voor jaren aaneen.

Dit is een enorme verbetering van eerdere ballonmissie’s als de Soviet Vega 1 and Vega 2 die maar voor een paar dagen in de Venusiaanse wolken kon overleven. Deze missie’s leverde overigens ook een van de belangrijkste bewijzen voor het broeikaseffect, omdat eerdere schattingen van dat effect werden bevestigd door de temperatuur op Venus. We wisten al hoe warm het er was omdat we het broeikaseffect blijkbaar toen al redelijk goed begrepen.

Voorstel: De slimme vuilnisemmer: Materials Modification, Inc

Hier op aarde is het makkelijk om vuilnis naar de stoeprand te dragen. Maar in de ruimte is het een van de lastigste vraagstukken die er is. Op het internationale ruimtestation ISS neemt vuilnis een flink gedeelte van de ruimte in, en het wordt pas uitgeladen als de ruimteschepen het station verlaten. Daarom probeert Materials Modification een gespecialiseerde vuilniszak te ontwikkelen met een hittesmelt compactor, letterlijk een vuilniszak die het vuilnis smelt, kleinmaakt en zo enorm veel ruimte kan besparen. Uit het vuilnis wordt bovendien water onttrokken voor gebruik op het ruimteschip.

Voorstel: 200W Deep Space CubeSat Composite Beam Roll-Up Solar Array (COBRA): Composite Technology Development, Inc

CubeSats, kleine, betaalbare sattelieten met een volume van ongeveer 1 liter, zijn helemaal hot op het moment. Maar er is nog geen miniruimteschip buiten de atmosfeer van de aarde gelanceerd, voornamelijk omdat de zonne-energie waarmee de scheepjes vooruitkomen nog niet krachtig genoeg zijn. Composite Technology Development wil deze niche opvullen met een oprolbare ruimteschotel van 200-watt (COBRA), die is ontwikkeld voor een sattelliet van 6 liter, maar kan verkleind worden voor kleinere scheepjes.

Het huidige model van een CubeSat. Beeld: NASA Ames Research Center

Proposal: ERASMUS voedsel, plastic recycler en 3D-printer: Tethers Unlimited, Inc

Als we astronauten naar Mars willen sturen, dan moet Nasa duurzame systemen ontwikkelen die voorzien in het levensonderhoud. Tethers Unlimited pioniert dit soort tech onder de noemer ERASMUS, een integratie van een plasticrecycler, stereliseringsoven en een 3D-printer in één machine. Het idee is dat medische instrumenten en bestek omgezet kunnen worden in andere gereedschappen.

Eervolle vermeldingen: In-Space Robotic Assembly System, de “Stinger” penetrometer voor een ruimtewagen, planetary rover en de Hiawatha Aircraft Anti-Collision System door Nokomis, en de Context-Gevoelige Augmented Reality voor ruimtemissie’s door TRACLabs Inc.