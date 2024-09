De visuele effecten in deze video zijn allemaal gemaakt met geluid

Het lijkt alweer eeuwen geleden sinds de bass drop de beste crowdpleaser was die dancefestivals te bieden hadden, en stiekem missen we dat best. Gelukkig is er de nieuwe video van het Engelse drum and bass-duo The Prototypes, genaamd Transmission. In de video spelen de mannen van The Prototypes met verschillende apparaten die geluidsgolven zichtbaar maken, waardoor je de bass drop nu niet alleen hoort, maar hem ook ziet.

“De bass drop is het meest creatieve en expressieve gedeelte van dancemuziek, dus we wilden zien wat we ermee konden doen,” vertelt regisseur Bob Partington aan The Creators Project. “Het idee was dat de visualisaties hetzelfde gevoel moesten opwekken als wat je normaal gesproken voelt bij een drop. En dit was zeker een uitdaging.”

Partington en zijn crew waren al bekend met de vijf manieren waarop ze geluid zichtbaar maken, en een aantal zijn zelfs al honderden jaren oud. “We hebben de experimenten vooral op een verrassende en interessante manier groter gemaakt. Het zand van de Chladni-patronen hebben we bijvoorbeeld in brand gestoken. Volgens mij vinden we het allemaal ergens wel grappig om eeuwenoude experimenten in een moderne versie te zien.”

“Het was heel lastig om de airhockeytafel vol brandbaar gas veilig te maken,” zegt Partington. “Na dertig seconden stonden drie van de vier speakers in lichterlaaie, dus we hebben maar één take van de brandende airhockeytafel.” De set had veel te verduren, want ook de ramen van het industriële gebouw spatten uiteen toen het volume van de 98 speakers omhoog werd gedraaid. De dansers zijn er gelukkig met een knap staaltje choreografie levend vanaf gekomen.

Bekijk Transmission hieronder:

