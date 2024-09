Er wordt ons al bijna een eeuw een vliegende auto beloofd

Ken je dat gevoel dat je te laat gaat komen op je werk, maar dat je het nog net kan redden als je dwars over het meer zou gaan?

Stap in de Kitty Hawk Flyer, een volledig elektrisch vliegend voertuig waar Larry Page, oprichter van Google, in heeft geïnvesteerd.

Videos by VICE

Dit is de “toekomst van de samenleving“, tenminste de toekomst die de CEO van de Kitty Hawk wil creëren. Volgens hem heeft deze samenleving een hovercraft nodig die zich snel over water kan verplaatsen.

Het bedrijf heeft de verkoopprijs nog niet bekend gemaakt, maar ze geven een korting van €1800,– aan degenen die zich inschrijft. Dit kost €90,– en je krijgt er een driejarige lidmaatschap voor (inclusief wat extraatjes als een kijkje achter de schermen en toegang tot “een gemeenschap met gelijkgestemde mensen“).

De firma zegt in de FAQ van hun product dat de vliegers in 2017 nog in de verkoop gaan. Waar hebben we dit eerder gehoord?

“Let op mijn woorden: een combinatie tussen een vliegtuig en een auto komt eraan,” zei Henry Ford al in 1940, meer dan 10 jaar na zijn eigen gefaalde persoonsvliegtuig “Model T of the Air“. Verder staan er alleen maar teleurstellingen vers in ons geheugen.

Zee.Aero, een andere start-up voor een vliegend voertuig van Page, blijft nog altijd vaag. Er zijn echter geruchten dat hij in het wild is gespot afgelopen jaar. In 2013 is het octrooi aangevraagd.

Terrafugia kondigde hun voertuig in februari 2014 aan, maar beweerde dat het al sinds 2012 “succesvol” getest werd. Het bedrijf beloofde dat ze in 2015 zouden starten met leveren, maar het is 2017 en waar is mijn vliegende auto?

In oktober 2014 onthulde het Slovaakse AeroMobil hun plannen voor een vliegende auto. Op dat moment vertelde hun CCO, Stefan Vadocz, aan Motherboard dat het onverantwoordelijk zou zijn om een “leverdatum” te noemen. Ze blijven ons maar lokken met de aankondiging dat de vliegende wagen tenminste €1,2 miljoen gaat kosten.

De Volocopter – die bijna geen “vliegende auto” genoemd mag worden, maar meer een soort drone voor twee hele dappere passagiers – werd in april 2016 aangekondigd. De makers hebben nog geen voorverkoop aangekondigd, maar jagen een eigen vliegcategorie na en willen op een later moment van start gaan.

Elke opsomming van teleurstellende vliegende auto’s zou niet compleet zijn zonder de Moller M400 Skycar, een spectaculair voorbeeld hoe persoonlijke luchtvaart mis kan gaan. Moller International maakt hun plannen al in 2002 bekend, met de nadruk dat ze hulp kregen van ex-medewerker van NASA. Het project blijft continu steken in het stadium van het “operationele prototype”. Maar zelfs daar kan je je vraagtekens bij zetten, want hij heeft nog nooit een zelfstandige vlucht gemaakt. Ondanks alles is hij toch geveild op eBay en is er een poging gedaan fondsen te verzamelen via Indiegogo. Oprichter Paul Moller geeft toe dat hij geen idee heeft waar iemand het geld vandaan moet halen om dit soort dingen te doen.

Zou een vliegende auto, mits goed uitgevoerd, geen ongelofelijke ontwikkeling in de transporttechnologie zijn? Jazeker. Gaan ze ooit echt vliegen? Dat moeten we nog maar zien.