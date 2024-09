​De VN moet het duidelijker maken dat we minder vlees moeten eten

Terwijl een groot deel van de wereld zich druk maakte om Brad en Angelina’s scheiding, hielden de Verenigde Naties hun algemene vergadering om te praten over mondiale problemen als klimaatverandering en antibiotica-resistentie.

Eigenlijk zouden ze het echt moeten hebben over vlees.

Er is best wel een grote link tussen ons vlezige eten en de grote problemen die ze bij de VN bespreken. Van uitstoot van broeikasgassen tot het overmatig gebruik van antibiotica – hoe we met de dieren omgaan die voor ons vlees zorgen is ook belangrijk voor die velden. De meeste experts geven aan dat kleine veranderingen in ons eetgedrag, zoals minder vlees eten, een enorme impact kan hebben op die andere problemen. Een onderzoek in 2009 gaf aan dat als we allemaal minder vlees zouden eten, we onze doelen rond broeikasgasvermindering tot 50 procent halen. Maar hoe doen we dat, zonder dat dat iedereen de maatregelen haat?

China, waar de vleesconsumptie dramatisch is gestegen in het afgelopen decennium, bracht eerder dit jaar een plan uit om de vleesconsumptie in het land te verminderen met 50 procent. Dat doet de overheid vooral door voedingsrichtlijnen en een advertentiecampagne (met om één of andere reden Arnold Schwarzenegger en James Cameron?). Het is nog veel te vroeg om te zeggen dat deze strategie effectief gaat zijn, maar China heeft in ieder geval door dat we iets moeten doen aan wat we op onze borden hebben.

“We hoeven niet te wachten op technologische doorbraken”

Bij de VN gaven sommige afgevaardigden al wel aan dat agricultuur een groot effect heeft op antibiotica-resistentie, maar woensdag werd er niet gesproken over de makkelijkste, meest voor de hand liggende oplossing. Dat gewoon even kalm aan doen met hamburgers.

“De beweging rond groene energie, het ontwikkelen van technologie en zorgen dat overheden daar aan meewerken is prima” zei Sonia Faruqi, een voormalig investeringsbankier en de schrijver van Project Animal Farm, een boek dat duurzame oplossingen in de landbouwwereld verkent.

“Maar dat is ook relatief simpel. We hoeven niet te wachten op technologische doorbraken of innovaties. We moeten gewoon denken over wat we op onze borden doen en dat het daar niet per-se hoeft te zijn”

De landbouwwereld is ook een grote meewerker aan antibiotica-resistentie. Antibiotica wordt in de landbouwsector overmatig gebruikt, om de dieren te vetten en om ziektes te voorkomen. In Amerika wordt tussen 70 en 80 procent van alle antibiotica verkocht aan boeren.

Als het gaat om klimaatverandering is het nog duidelijker. Sommige onderzoekers hebben aangegeven dat mega-grootveehouders de belangrijkste oorzaak zijn van klimaatverandering. Zelfs diegenen die daar hun twijfels bij hebben, geven aan dat veeteelt aanzienlijk bijdraagt aan de broeikasgasuitstoot. De voedsel- en landbouworganisatie van de VN schat dat 14,5 procent van de door de mens geproduceerde broeikasgassen van veehouders komt. Veehouders gebruiken ook veel meer water dan landbouw en ze dragen bij aan ontbossing.

Terwijl wereldwijde diëten westelijker worden, is het lastig om van iedereen te verwachten dat ze stoppen met het eten van vlees, eieren en zuivel. Maar het verminderen van vleesconsumptie lijkt wel te doen.

Als er overal beter begrepen wordt dat het bedwingen van vleesconsumptie een serieuze hulp kan zijn bij het tegen gaan van klimaatverandering en antibiotica-resistentie superbacteriën, willen misschien meer mensen hun gedrag veranderen. Onderzoeken hebben al aangetoond dat als het gaat om klimaatverandering, mensen sneller hun gedrag willen veranderen als ze een goed begrip hebben van wat er anders gebeurt.

Een andere studie die eerder dit jaar uitkwam, gaf aan dat maar zes procent van de Amerikaanse bevolking wist dat er een link was tussen vleeseters en klimaatverandering.

Alleen minder vlees eten is waarschijnlijk niet de hele oplossing, maar het is een redelijk simpele strategie om snel winst te boeken die de VN grotendeels negeert. Misschien moet Arnold Schwarzenegger even langs gaan bij de algemene vergaderingen van de VN.