De voetballende drugsbaron die zichzelf Messi noemt

Nu gaat het niet over de beroemde Lionel Messi van Barcelona en Argentinië, maar over Abdellah El Haj Messi. Deze Messi is niet alleen een van de belangrijkste drugshandelaren van Gibraltar, maar ook een amateurvoetballer die zo graag speelt dat hij de schijnwerpers van de autoriteiten voor lief neemt.

Zijn team, DG, won in december vorig jaar met 5-2 van CD La Union, waardoor ze na de kerstvakantie als koploper naar Algeciras mochten. El Haj werd in 2014 vrijgelaten uit de gevangenis op borgtocht. Dit seizoen wist hij, terwijl hij een straf afwacht omdat hij een criminele organisatie leidde, al veertien keer te scoren.

Videos by VICE

“Hij was een van de belangrijkste drugshandelaren in het gebied,” vertelde sportjournalist Andros Lozano aan VICE Sports, die de ins en outs van de hasj-Messi in een interview in El Mundo onthulde. “We zijn nu in afwachting van het proces, maar mensen gaan vaak makkelijk vrijuit voor dit soort dingen.” In 2011 was de drugsdribbelaar ook al gepakt, maar wist een straf te vermijden.

Abdellah El Haj Sadek Membri (met nummer 21) bij zijn presentatie voor UD Los Barrios in de derde divisie (foto: via Noticias de la Villa).

Dus waarom wordt hij Messi genoemd? Dat is niet alleen omdat de drugshandelaar voetbalt. “Tijdens politieverhoren zei hij altijd dat ze hem met ‘Messi’ moesten aanspreken,” legt Lozano uit, die meewerkte aan het onderzoek. Abdellah gelooft dat hij een soort reïncarnatie is van de bekende voetballer, maar dan met een andere specialiteit: het afkopen van de autoriteiten en het stiekem verbergen van drugs in speedboten. Ze zeggen dat hij drugs voor driehonderd euro per kilo vervoerde, in boten waar wel een paar ton in past. Op deze manier werd hij ook net zo snel miljonair als de Messi van Barcelona.

Met rugnummer 10 werd Abdellah Messi topscorer van de lokale Andalusische eerste competitie bij ACD Saladillo. Hij raakte ook met andere narco’s uit zijn team betrokken bij een vechtpartij tijdens een wedstrijd. Nadat hij achttien keer had gescoord, mocht hij voor UD Los Barrios spelen in de derde competitie van Spanje, maar na twee weken bleek dat hij dat niveau totaal niet aankon.

“In een vriendschappelijke wedstrijd speelde hij verschrikkelijk,” vertelt een oud-speler van het team die anoniem wil blijven. “Toen ik vervolgens zijn grote auto zag, dacht ik: dit kan niet goed zijn. Het was wel een goede en aardige jongen, hij wilde altijd iets doen met de rest van het team.” Helaas voor Messi duurde zijn carrière bij de derdeklasser maar twee weken.

(Foto: via Twitter)

Sindsdien ziet Abdellah af van een semi-professionele carrière en richt zich op het heerlijke amateurvoetbal met collega’s. El Pollo DG – nu bekend als DG – werd in 2010 opgericht. Ze spelen onder de naam van een restaurant waar je gebraden kip kon eten, totdat het werd opgerold. “Abdellah gebruikte het kiprestaurant om geld wit te wassen,” bevestigt Lozano.

Na een korte voetbalcarrière genoot Abdellah een beetje van zijn leven. “Stel je voor dat je deelneemt aan een amateurcompetitie met je vrienden en je gaat je vooral concentreren op de dag vóór de wedstrijden. Abdellah nam zijn collega’s mee en kocht een heel hotel af in Algeciras. Toen ze de wedstrijd wonnen, trakteerde hij iedereen op mariscada [een zeevruchtengerecht, red.],” verklaart Lozano.

Ondanks dat we het hebben over een criminele organisatie, is het elftal van Abdellah El Haj altijd opmerkelijk geweest. In 2011 slaagden ze erin een 5-2 achterstand tegen Algeciras CF recht te trekken om zo niet te degraderen. Maar het meest opmerkelijke verhaal vond plaats naast het veld, toen El Haj en zijn teamgenoten de camera’s van Tele TVE grepen en sloopten. De regisseur, die bezig was met een serie genaamd ‘Jihad en drugsroutes’ moest met de advocaten van de drugshandelaren onderhandelen om überhaupt een vergoeding te krijgen voor de kapotte apparatuur.

Geld opent simpelweg vele deuren, en de Messi van de drugshandel kwam in zijn amateurperiode al snel op meerdere foto’s op de sociale netwerken van beroemdheden terecht. Hij claimt ook dat hij bevriend is met Sergio Ramos. “René Ramos, broer van Sergio, ontkende dat de narco en de voetballer bevriend waren, maar Canelita, zanger en vriend van beide, bevestigde de vriendschap,” vertelt Lozano.

Op Twitter, waar El Haj een aantal keer van verbannen is, zijn sporen te vinden van zijn goede leven: foto’s van hem met een shirt van Sergio Ramos, een foto met Florentino Perez, teammaaltijden, feestjes en selfies met zangers als Henry Mendez. Naast meerdere bezoeken aan het Bernabeu ging Abdellah ook naar de finale van de Champions League om rivaal Atlético Madrid aan te moedigen.

Al dat geld maakte hem nog niet beroemd, en dat was ook zeker niet het plan. Hij moest namelijk vanuit Gibraltar veel van de hasj die hij smokkelde door het hele land verspreiden. Zijn huis, gelegen aan de oevers van de rivier Guadarranque, had een pier waar hij zijn boten kon aanmeren zodat ze de havens niet in hoefden. Zoals Messi een unieke manier heeft om spelers en tackles te ontwijken, had Abdellah zijn eigen unieke manier om de wet te ontwijken. En ondanks dat hij nu toch vervolgd wordt, scoort hij gewoon nog zijn goals – veertien dit seizoen.

—

