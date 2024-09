De voormalige Amsterdamse straatjongen die nu leeft als een god in Frankrijk

Toen Peter twaalf was ontsnapte hij uit een kindertehuis en begon hij in Amsterdam op straat te leven. Op zijn veertiende begon hij met het gebruiken en dealen van heroïne. Als kind werd hij vaak gepest, waarop hij bestloot zich te bekwamen in diverse vechtsporten. Dat leverde hem later een baan als bodyguard van de beruchte crimineel Klaas Bruinsma op. Na Bruinsma’s dood stapte Peter uit het criminele milieu en begon hij zijn droom na te jagen: een simpel, zelfvoorzienend leven in een klein huisje op het Franse platteland.

Nu woont hij daar een deel van het jaar, tussen de hardwerkende boeren. Hij gebruikt er geen heroïne meer, en vindt er de rust waar hij al lang naar op zoek was. Fotograaf Michael Floor zocht Peter afgelopen herfst op in Frankrijk en maakte een serie portretten die je hieronder kunt bekijken.