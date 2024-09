De vragen die ik nooit meer wil horen van mijn webcamklanten

Yvette Luhrs (31) maakt porno, zit regelmatig achter een webcam, is mediawetenschapper en gespecialiseerd in Porn Studies, en ze is voorzitter van PROUD, de belangenvereniging voor mensen die in de erotische industrie werken in Nederland. Maandelijks vertelt ze ons over het wel en wee in de wereld van seks als werk.

Webcamklanten zijn over het algemeen best gezellige mensen. De meeste conversaties die ik tijdens mijn werk voer komen overeen met een gemiddeld Tindergesprek, en vaak eindigt het in een betaalde en redelijk brave dirty-talk-sessie met happy ending. Soms raak ik zelfs verwikkeld in een goed gesprek, over nieuwe muziek of nieuwe inzichten. Zo had ik een keer een klant die na een week terugkwam om me te bedanken voor de boekentip die ik hem stuurde.

Maar het nadeel van je geld verdienen op internet, is dat sommige mensen aan de andere kant van het scherm niet helemaal doorhebben dat je een echt mens bent en dat je gewoon aan het werk bent. En dat is op z’n zachts gezegd nogal irritant.

Voor iedereen die nog nooit op een webcamsite is geweest, zal ik eerst even uitleggen hoe het werkt. Op zo’n site kun je kijken en praten met sekswerkers die voor een webcam een performance geven. Soms kan dat een seksuele show zijn, soms een rollenspel, en soms wordt er alleen maar gekletst. Er zijn verschillende ‘kamers’ waarin je een performer kunt aantreffen: een kamer waar iedereen gratis naar binnen mag, een kamer waar meerdere mensen kunnen betalen om naar binnen te mogen, en een kamer waar maar één iemand betaalt om naar binnen te mogen.

Afhankelijk van de website waar je komt, hebben de performers verschillende regels en gebruiken om geld te verdienen. Zo zijn er websites met heel veel publiek in de gratis kamer, waar de kijkers vervolgens fooi geven voor de dingen die de performer doet. Dit betekent dat de mensen die geen fooi geven ook naar je performance kunnen kijken, zonder iets uit te geven. Op andere sites wordt de gratis kamer gebruikt om mensen uit te nodigen voor een betaalde kamer. Er wordt daar alleen wat gekletst en geflirt, terwijl de echte show in de betaalde kamer gebeurt. En daarvoor betaal je een bedrag per minuut. Webcammers kiezen hun eigen prijzen en vragen zo rond de 2 tot 15 dollar per minuut.

Gemiddeld komt van elke dollar die je als klant betaalt maar zo’n 35 procent bij de performer terecht. Het merendeel gaat dus naar de website zelf, voor de kosten die ze maken voor het bouwen van de site, het genereren van traffic, een tweede woning voor de eigenaar– dat soort dingen.

Ik werk inmiddels bijna twee jaar achter de cam en ik heb het daar nog steeds naar mijn zin. De meeste (betalende) klanten zijn namelijk hartstikke leuke en vriendelijke mensen. Maar er zitten natuurlijk ook klootzakken tussen, en deze mannen komen in verschillende categorieën: van ‘best wel irritant’ tot ‘ik wist niet dat je toegang had tot internet in een TBS-kliniek’.

Hieronder vind je de ongepaste vragen en ongegeneerde opmerkingen die ik en mijn camvrienden te horen krijgen van vervelende en verschrikkelijke klanten, en de antwoorden die we ze geven (of zouden willen geven – wij blijven namelijk wel professioneel).

Gaat je geen reet aan

De klant

Heb je een vriend?

Waar woon je?

Wanneer heb je voor het laatst geneukt?

Hoe vaak fake je een orgasme?

Webcammer

Misschien ben je niet zo goed in small talk, misschien vind je het heel spannend om seksuele dingen te doen met iemand die je niet zo goed kent, maar echt: de antwoorden op deze vragen gaan je precies helemaal niks aan. Het is persoonlijke informatie en het is nogal onbeleefd om dat zomaar te vragen.

Ik zit hier niet voor jouw vermaak, ik probeer te werken

De klant

Kun je even opstaan en een rondje draaien?

Mag ik je voeten zien?

Als je me nu je borsten laat zien, neem ik daarna een uur private en geef ik je een fooi van 200 dollar.

Webcammer

Nu? Hier? In deze gratis kamer? Hahaha, nee! Pirouettes, een voetfetisj bevredigen, stripteases – het kan allemaal. Sterker nog het is m’n werk. Eerst betalen dus!

Je weet dat dit mijn werk is, maar je geeft geen fuck dat je niet betaalt

De klant

Ik ben hier niet om te betalen, ik ben hier voor de gezelligheid.

Ik zou nooit betalen voor enige vorm van sekswerk, dat gaat tegen mijn principes in.

Ik kijk nu naar je porno op Pornhub, ik word er echt superhard van (en verlaat de kamer).

Webcammer

Hoe mooi je het ook framed, in de meeste gevallen is dit gewoon diefstal. Je bent hier om vermaakt te worden, je neemt een aanzienlijke portie van mijn tijd in, maar je weigert ervoor te betalen. Of je kijkt naar mijn gestolen porno en doet er nog tof over ook. Dat heeft echt niets met moraliteit te maken.

Eigenlijk vind je mijn werk walgelijk, maar je bent hier nu zelf ook dus je moet iets zeggen over hoe je sekswerk valideert

De klant

Vind je je werk echt leuk?

Ik vind het echt knap dat je het volhoudt met al die vieze mannen hier.

Wat vinden je ouders hiervan?

Webcammer

Zeg je nu eigenlijk dat er iets mis is met mijn werk? Of dat er misschien iets mis is met de ‘andere’ mensen die hier komen? Ik heb het er graag over met je. In een privé-kamer, van acht dollar per minuut.

Dit is geen compliment

De klant

Je bent zo leuk en slim, waarom ben je hier geëindigd?

Ben je 25? Wat fijn, ik hou namelijk van oudere vrouwen.

Jij bent wel echt veel mooier/leuker/beter dan de anderen in je categorie.

Webcammer

Door mij boven mijn collega’s te plaatsen, maak je echt geen vrienden. En al helemaal niet als je dat doet door tegelijkertijd de vorm van mijn lichaam, haarkleur, seksuele voorkeur, werk of leeftijd af te zeiken. Trouwens, als je denkt dat een vrouw van 25 oud is, ben je of te jong om op deze website te mogen komen, of je idee van wat oud en jong is, is echt fucked up.

Fuckboys & mansplainers

De klant

Ik heb geen geluid aan want mijn vriendin ligt naast me te slapen. Kun je typen?

Je ziet er een beetje moe uit, gaat het wel goed met je?

Als je dit of dat zou doen, zou je meer geld verdienen.

Webcammer

Waarom?! Waarom vertel je me dit? Ik weet het: omdat je een klootzakje bent, of een fuckboy of een mansplainer. Kies zelf maar.

Ik ga nu de service desk mailen om je aan te geven (pas op: seksueel geweld)

De klant

Ik wil je kont verkrachten.

Is dit hoe je vader je verkrachtte toen je klein was?

Wil je je laten neuken door je hond als ik je betaal?

Webcammer

Het feit dat je betaalt voor een seksuele dienst betekent niet dat er geen grenzen meer zijn. Ook geschreven tekst, of iets dat je zegt tijdens een camsessie kan grensoverschrijdend en dus gewelddadig zijn. Gelukkig zijn er block buttons en bestaat er de service desk van de webcamsite, en in Nederland hebben we de mogelijkheid om aangifte te doen.

Gedraag je dus – ik ben aan het werk.