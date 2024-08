De vreemde dingen die je ziet als je fotograaf Martin Parr bent

Deze fotoserie verscheen eerder in ons Photo Issue . Bekijk meer series uit het magazine op deze interactieve site .



Je zou de Britse fotograaf Martin Parr kunnen kennen van zijn fotoseries over losbandige Oxford-studenten, de nasleep van de Brexit of een van de ruim tachtig fotoboeken die hij nog meer heeft gepubliceerd. In zijn beelden brengt hij grote thema’s terug tot kleine, alledaagse dingen, en dat doet hij voornamelijk in zijn eigen land.

Zijn werk is nu te zien in ons Photo Issue. Dat was voor het laatst het geval in 2011, toen hij het WK polo had vastgelegd in het winterse Sankt Moritz in Zwitserland – of eigenlijk vooral de bezoekers van dit toernooi, en de schattige hondjes die ze hadden meegenomen. Voor deze editie dook hij in zijn eigen archief, en daar toverde hij een aantal opvallende observaties vandaan.

