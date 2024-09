De vreemde seks en dates die je hebt als je in het buitenland studeert

De eerste regel als je als student naar het buitenland gaat: zoek op wat het woord voor ‘condoom’ is.

Toen ik een lente in Parijs studeerde, maakte ik een dealtje met een Fransman die Guillame heette. We zouden koffie drinken met elkaar en ondertussen een half uur Engels en dan een half uur Frans praten, om de talen te oefenen. Zijn Engels was verschrikkelijk, maar hij was tien jaar ouder en dat vond ik heel aantrekkelijk. Op onze derde afspraak spraken we alleen nog maar Frans, en dronken we geen koffie maar bier. We hadden het over Sarkozy en Carla Bruni, en toen liepen we richting mijn huis. Voor mijn deur vroeg hij in zijn keurigste Engels of ik hem misschien wilde pijpen.

Mijn hospita en ik waren niet bepaald vrienden, dus een vreemde man meenemen durfde ik niet, dus stelde ik voor om een wandelingetje te maken. Op de begraafplaats van Montparnasse deden we meer dan zoenen, terwijl Sartre vanuit zijn graf toekeek. Na die keer zag ik Guillame nooit meer, maar dat was geen probleem: als je in het buitenland studeert ben je het wel gewend om mensen net zo snel weer kwijt te raken als dat ze in je leven zijn verschenen.

Als je naar het buitenland gaat om te studeren, doe je dit natuurlijk niet voor de romantische ontmoetingen, maar het hoort er wel een beetje bij. Toen ik in Parijs zat, had niemand van mijn vrienden een liefje thuis zitten. Dit kan natuurlijk toeval zijn of aan mij liggen, maar volgens mij zit het in de cultuur van in het buitenland studeren. De geruchten over Semester at Sea (een semester op een cruiseschip) en wat voor neukfestijn dat is, staan niet op zichzelf. Een ‘buitenlandborrel’ is overal en voor iedereen een perfecte plek om een scharreltje op te pikken.

Logisch ook, want veel van de buitenland-studenten zijn ergens begin twintig en ze zijn los en vrij, want ze zijn niet thuis. Niet alleen ga je gemakkelijker landgrenzen over, ook je smaak kan veranderen. Geplukte wenkbrauwen kan in je thuisland een dealbreaker zijn, maar waarom zou je dat in Florence niet een keertje proberen? Mensen zeggen dat je een taal pas echt spreekt als je er ook in droomt, ik zeg dat je niet echt in een ander land hebt gewoond totdat je iemand hebt die je in een vreemde taal seksberichtjes kan sturen.

Heidi* studeerde samen met mij in Parijs, en ze kreeg het voor elkaar om een perfecte tijdelijke relatie aan te knopen met een lokale bewoner van de wereldstad. “Ik herinner me de eerste keer dat ik Julien zag in de metro, en dat ik dacht: man man man, wie zijn vriendin ook is, wat een geluksvogel is dat.” Heidi vertelt hoe ze allebei uitstapten bij dezelfde halte, en dat ze snel langs hem schoot zodat hij haar wel moest zien. “Ik stapte uit en toen kwam hij tot mijn verrassing al op me afgelopen. Hij zei dat hij ging bowlen met zijn vrienden ergens, maar dat hij was verdwaald – een absolute leugen –, en of huij even op mijn kaart kon kijken als ik die had. Die had ik als toerist natuurlijk, dus die haalde ik tevoorschijn, en toen zei hij iets van: ‘Ik wil een keer met je afspreken.’ Allemaal in het Frans.”

Heidi en Julien sms’ten een paar keer voor ze echt afspraken – hij noemde haar al liefkozend ‘Miss America’, en na een Jim Carrey-expo in een bioscoop in de stad, kusten ze voor het eerst op een brug. Op de tweede date deelden ze de lakens, en daarna waren ze een stelletje.

“Het was allemaal niet ingewikkeld, niet het ‘zijn we nou wel of niet samen’-gedoe wat ik zo gewend was van thuis. We hoefden er niet over te praten, we waren gewoon samen,” vertelt Heidi. “Ik denk dat ik het zo leuk met hem vond omdat hij ouder was, heel zelfstandig en zo compleet anders dan de jongens van mijn universiteit thuis.” De rest van haar tijd in Parijs waren ze samen, en ook nog even toen ze alweer thuis was. Uiteindelijk maakten ze het uit via Skype.







Foto door Bisual Studio via Stocksy

Jenna* studeerde in 2010 een tijdje in Buenos Aires, en had in die tijd ook een vriendje – of eigenlijk meer een seksmaatje. Vooral het accent waarmee hij Engels sprak, vond ze woest aantrekkelijk. “Het was een keurige jongen,” vertelt ze, “maar de omstandigheden waarin we elkaar konden ontmoeten waren altijd een beetje vreemd. Voor jongeren in Argentinië is het heel normaal om bij hun ouders te blijven wonen, tot ver in hun twintigerjaren. Daarom bestaat er iets dat telos wordt genoemd, wat je zou kunnen omschrijven als sekshotels voor tieners en studenten, waar ze zonder toezicht van hun ouders hun gang kunnen gaan. Je komt daar binnen, betaalt voor een kamer, hebt seks, en gaat dan weer weg. Gelukkig had mijn Argentijnse vlam een goede smaak als het op telos aankwam, dus het waren nooit armoedige hotels. Maar de allereerste keer nam hij me wel mee naar eentje met een jacuzzi in de vorm van een hart, en een televisie waar alleen maar porno op te zien was.” De seks was geweldig, dus bleef Jenna haar liefje zien, maar ze vroeg hem wel om voortaan kamers te boeken zonder bubbelbaden en porno.

Dit soort verhalen zijn natuurlijk alleen maar grappig en leuk, maar studeren in het buitenland en daar op vrijerspad gaan, brengt ook een bepaald gevaar met zich mee; vooral of juist door hoe vrij je je voelt en door hoe slecht je de stad waar je bent eigenlijk kent. Zoals het ging bij Jenna en Heidi is ideaal, maar niet hoe het altijd gaat.

Rebecca studeerde een zomer in Parijs, maar ze sprak nauwelijks Frans. Haar taalhandicap maakte het nogal moeilijk om leuke gasten te ontmoeten, en omdat ze een donker meisje is, had ze veel last van vervelende versierpogingen en gefluit op straat. “Je bent best mooi voor een donker meisje,” zei iemand een keer tegen haar. “Ik weet dat er in Frankrijk nog altijd een soort fetisj voor zwarte vrouwen is, dus dat zorgde wel voor wat ongemakkelijke momenten af en toe.”



Ondanks dat ontmoette ze Pierre, een gespierde 28-jarige rugbyspeler, tijdens een avondje stappen. Zijn Engels was net zo minimaal als haar Frans. Wat volgde was haar “domste” en meest risicovolle date ooit.



Hoe later het werd, hoe meer drankjes Pierre voor haar haalde. Uiteindelijk vroeg hij of ze met hem mee naar huis wilde. Hij zei dat hij vlak naast de Eiffeltoren woonde. Ze woonde daar in de buurt en ze kwam net uit een relatie, dus ze dacht: wat in Parijs gebeurt, blijft in Parijs.

Niet veel later waren ze niet meer in Parijs.



“De taxi bleef maar rijden en ik merkte dat we steeds meer de stad uit reden,” zegt Rebecca. “In plaats van de Eiffeltoren zag ik ineens bergen die ik nog niet eerder had gezien. De stad was nergens meer te bekennen. Ik bleef hem vragen of we al in de buurt waren en zei de hele tijd dat we er bijna waren. Ik dacht nog: dit is precies hoe Amerikaanse meisjes vermist raken in het buitenland. Niemand weet waar ik ben. Ik weet zelf niet eens waar ik ben.”

Om drie uur ’s nachts kwamen ze eindelijk aan bij Pierre’s huis.



“We begonnen te zoenen en ik realiseerde me dat ik het Franse woord voor condoom niet wist. Ik had echt geen idee. Natuurlijk had ik geen buitenlandse internetbundel, dus ik probeerde met wilde gebaren uit te beelden dat ik een condoom over zijn piemel rolde. “Un préservatif?”, lachte hij.



Uiteindelijk seksten ze de hele nacht. In de ochtend kwam Rebecca erachter dat Pierre nog bij zijn ouders, zijn oudere zus en haar kind woonde. Zij sliepen in de aangrenzende kamer—typisch Frans.

Rebecca probeerde weg te glippen voordat de hele familie doorhad dat ze daar was, maar ze nodigden haar uit voor het ontbijt. Het gesprek dat aan de ontbijttafel volgde was voor Rebecca totaal onbegrijpelijk. “Daar zat ik dan, aan het ontbijt bij een Franse familie. Ik had mijn veel te kleine jurk verstopt onder een van zijn hoodies en een sportbroekje, maar ik had wel mijn hakken aan. Zijn moeder bleef maar Frans tegen me praten en vroeg me naar mijn politieke mening. Zijn vader vroeg me wat ik studeerde. Ik was zo brak dat ik alleen maar kon knikken en glimlachen. Ik durfde hen natuurlijk niet aan te kijken, want ik had bloeddoorlopen ogen en mijn mascara en nepwimpers zaten over mijn hele gezicht.”

Na het ontbijt reed Pierre haar terug naar de stad en bracht haar “domste date ooit” tot een veilig einde.

Natuurlijk gaan niet alle vrouwen met iemand naar bed als ze een tijdje in het buitenland studeren — “Ik studeerde in India en heb vier maanden lang diarree gehad. Ik heb totaal geen seks gehad,” vertelt een vriendin aan me — maar dat zijn de uitzonderingen op deze bijzondere, ongeschreven regel. De losbandige seksmentaliteit reist gewoon met je mee op het moment dat je een Ryan Air-vlucht boekt van 29 euro. Toen ik een weekendje naar Praag ging met een vriendin, ontmoette ik een Australiër in een club van vijf verdiepingen en eindigde met hem onder een brug vlak naast een paar daklozen. De volgende ochtend liep ik met mijn modderige hakken en een vies jurkje tussen alle nette Tsjechen die op weg waren naar werk, terwijl ik zocht naar het hostel waar mijn vriendin had geslapen. Ik hoopte dat ze wist dat ik nog leefde, maar ik had zoveel honger dat ik even in bakker stopte voor een pretzel. Toen realiseerde ik me dat ik waarschijnlijk nooit meer zoiets doms zal doen.

*Sommige namen zijn gefingeerd

