De vreemde zaak rondom een gehackte kinderpornosite is nog vreemder geworden

Aan het eind van vorig jaar, patchte Mozilla haastig een zero-day in Firefox die werd gebruikt tegen bepaalde doelwitten. Snel daarna ontdekte Motherboard dat het gerelateerde beveiligingslek was ingezet tegen gebruikers van een dark web kinderporno site met de naam The Giftbox Exchange. Volgens bronnen had iemand van de politie hetzelfde beveiligingslek gekocht. De malware zou het echte IP-adres van een sitebezoeker laten zien.

Nu blijkt dat Europol, de wetshandhavingsdienst van de Europese Unie, wordt gelinkt aan een onderzoek naar deze website. Uit het nieuws blijkt dat als criminelen anonimiseertechnologie zoals Tor blijven gebruiken, onderzoekers gebruik maken van beveiligingslekken en hacken om het zogenaamde dark web te infiltreren.

Videos by VICE

Lees verder op Motherboard.