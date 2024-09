De vreemdste lichamelijke reacties die mensen hebben na de seks

Seks is ingewikkeld. Er is niet alleen een enorme hoeveelheid standjes waar je uit kan kiezen, maar is er ook een behoorlijke reeks aan sensaties die tijdens orgasmes worden ervaren. Voorbeelden volgens een onderzoek dat afgelopen maand in Sexual Medicine Reviews werd gepubliceerd zijn: niezen, huilen, voetpijn en zelfs griepachtige symptomen.

Onderzoekers noemen deze verschillende, schijnbaar ongewone lichamelijke en psychologische symptomen het ‘peri-orgasme’. Om dit zeldzame fenomeen beter te begrijpen, analyseerden ze eerder gepubliceerde literatuur. Na een definitie te hebben bedacht voor het “gewone of normale orgasme”, identificeerden ze allerlei symptomen die ze in de loop van hun carrière waren tegengekomen, zoals “veranderende staat van bewustzijn”, “kataplexie” en “hallucinatie”.

Het is onduidelijk hoeveel mensen deze peri-orgastische reacties ervaren. Zo constateerde een onderzoek dat in een kleine steekproef van 47 vrouwen, 50 tot 75 procent een langgerekte seksuele reactie meldde, wat zich voornamelijk vertaalde als een gevoel van onwerkelijkheid, het zien van verschillende gekleurde knipperlichten of een gevoel van uittreding. Het overgrote deel van de mensen uit de steekproef (76 tot 100 procent) meldde dat ze na een orgasme de drang voelden om te huilen.

Ook ervoeren participanten lokale lichamelijke sensaties, zoals gezicht- en voetpijn. Een onderzoek beschreef een “vrouw van 55 jaar, die spontane orgastische sensaties voelde in haar linker voet nadat ze op de intensive care had gelegen met hyperpathie en dysesthesie in diezelfde voet. Op de momenten dat ze een vaginaal en clitoraal orgasme ervoer, werd dit ‘onmiddellijk opgevolgd door dezelfde sensatie van orgasme in haar linker voet’.”

De literatuur noemde ook verschillende voorbeelden van orgasme-gerelateerde hoofdpijn. De auteurs van de analyse stelden dat een seksuele hoofdpijn tot drie uur kan duren. Een ander onderzoek hield zich weer bezig met het zogenaamde ‘Post-Orgasm Illness Syndrome’, “een postejaculatoir syndroom bij mannen, dat bestaat uit ernstige vermoeidheid, intense warmte en een griepachtige staat.” Daarnaast vonden de auteurs het bewijs van een verband tussen niezen en seks dat terugging naar 1900, en waren er zelfs enkele gevallen van orgasmes die voor beroertes zorgden, dankzij letsel in die delen van de hersenen die worden geassocieerd met plezier.

Wat de onderzoekers in hun analyse niet konden vinden, ondanks anekdotische rapporten, was het bewijs dat symptomen als kwijlen, misselijkheid, vaginale scheten en vloeken gerelateerd zijn aan orgasmes. Ze vonden ook geen medische literatuur die onderschreef dat lachen en jeuk post-coïtale reacties zijn.

James Simon is een klinisch professor aan de George Washington University en een van de auteurs van de analyse. Hij zegt dat dit de eerste compilatie is van zeldzame gevallen waar hij van weet. “Aangezien er nu een reeks reacties gedocumenteerd is met passende verwijzingen, kan een medische professional die geconfronteerd wordt met een patiënt met deze symptomen, deze gewoon opzoeken en de patiënt (en/of partner) hopelijk geruststellen dat hij of zij niet de enige is of gek is. Dit kan ook helpen om een behandelplan op te stellen indien dat nodig is. Zoals voor de meeste zeldzame fenomenen geldt: kennis is macht.”

Megan Stubbs, een seksuoloog een relatiedeskundige, is het daarmee eens. “Ik denk dat iedere keer dat we weer iets nieuws te weten komen over het menselijk lichaam, we daar baat bij hebben. Door middel van onderzoek, wetenschap en onderwijs leren we steeds meer over wat onze lichamen doen en wat dat betekent.”

“Zo grondig als dit orgasmeonderzoek te werk gaat,” gaat ze verder, “is heel goed, omdat het kan helpen om sommige gedragingen, reacties en dingen die mensen ervaren te normaliseren. Sommige mensen kunnen gaan huilen als ze een orgasme hebben, of niezen. In plaats van je hier zorgen over te maken, kunnen ze nu denken “Prima, het is gewoon iets wat wel eens gebeurt.”