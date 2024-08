De vreemdste verzoekjes die ik als camgirl kreeg

Omdat ik Londen woon en dat een walgelijk dure stad is, ben ik sinds een paar maanden begonnen als camgirl. Ik zeg het je eerlijk: ik heb nog nooit een beter baantje gehad. Ik verdien veel meer dan ik zou verdienen in de horeca. Ik zit hele dagen stoned in mijn ondergoed of pyjama op het internet, en krijg ik soms honderden euro’s om klaar te komen.

Ik haal eindelijk winst uit het feit dat ik er op sommige dagen leuk uitzie en dat voelt goed. In theorie ben ik altijd pro-sekswerkers geweest, alleen had ik wel mijn twijfels bij de vraag of dat werk ook daadwerkelijk voldoening gaf of plezierig was. Ik stelde me de wereld van camgirls altijd voor als een beetje grimmig en vies. Maar ik kan je nu vertellen dat mensen plagen en een beetje masturberen terwijl je naar jezelf kijkt en een stapel geld steeds groter zien worden, me in extase brengt op manieren die ik niet voor mogelijk hield.

Bovendien heb ik het voorrecht deelgenoot te zijn van de diepste en duisterste fantasieën van mensen.

De site die ik gebruik heeft als voorwaarde dat meisjes volledig gekleed zijn in de openbare chatruimte, waar mensen gratis kunnen kijken. De kanalen zijn onderverdeeld in locatie, leeftijd, fetisj, enzovoorts. De meisjes zitten achter een virtueel raam – als een online versie van de Wallen. In de openbare chatbox kunnen mensen je een bericht sturen voor een privésessie of voor verzoekjes voor op maat gemaakte video’s.

Hier zijn de tien vreemdste verzoekjes voor betaalde shows die ik kreeg.



Je lijkt zoveel op mijn zusje, kun je doen alsof je haar bent?

Deze krijg ik zo vreselijk vaak. Mannen zijn vreemd. Fantaseren jullie allemaal over jullie zussen, of had je gewoon graag gewild dat ik je zus was? Ik krijg dit verzoek zo vaak en ik kan onmogelijk op zoveel zusjes lijken, dus wat is het nou? Zou je willen dat je zus net zo geil was als ik? En als dat zo was, zou je haar dan neuken? Hm?

Kun je een filmpje maken van jou en je vriendinnen plassend tijdens een avondje uit?

Een juweeltje. Er is één gast die opgewonden wordt van plassende vrouwen tijdens een avondje stappen. Het liefst tegen een auto. Hij wordt vooral botertje geil als je het kan horen kletteren op de grond. Dus nu filmen mijn vrienden en ik elkaar terwijl we tussen geparkeerde auto’s pissen als we uitgaan en verdienen we vijftig euro per plas. Ik hoop dat ik ooit nog een man vind die opgewonden wordt van meisjes die kotsen in taxi’s of een vette kapsalon eten zodat ik mijn hele zaterdagavond kan laten betalen door geile mannen.

Kun je me alsjeblieft ‘joodse hoer’ noemen?

Deze gast verzekerde me ervan dat hij joods is en dat het daarom moreel gezien oké is. Omdat dit iets is wat hij waarschijnlijk niet van een partner kan vragen – wat sowieso vaak het geval is met de verzoekjes die ik krijg – betekent het dat hij is aangewezen op het vunzige hoekje van het internet waar ik me in begeef. De anonimiteit van beide partijen stelt hem in staat om zijn rollenspel uit te voeren in een veilige, discrete omgeving. Ik lachte ooit toen een vriend het had over ‘kinkshamen’, maar ik voer een streng geen-kinkshaming-beleid in mijn chatbox.

Kun je een filmpje maken waarin je mij smeekt om in jou klaar te komen zodat je zwanger wordt, waarna je van mij de baby mag aborteren?

Ik heb het te doen met deze man en alle vrouwen waar hij het ooit mee heeft gedaan. Hij ontdekte zijn fetisj vermoedelijk nadat hij iemand per ongeluk bezwangerde, maar ik vraag me af wat er toe leidde dat hij droevige gevoelens – misschien ook wel opluchting – is gaan associëren met seksuele opwinding. Het is triest dat hij in een situatie terecht is gekomen waar het aborteren van zijn ongeboren kind hem opwindt, maar hij betaalt me zodat ik hem er beter over kan laten voelen, dus ik neem zijn geld graag aan. De anonimiteit van de klanten heeft ervoor gezorgd dat ik vrij ongevoelig ben geworden voor dit soort verzoekjes. Als iemand waar ik mee was ooit zou vertellen dat dit hem geil maakte, zou ik me het leplazerus schrikken. Maar dit kan me niks schelen. Het is werk.

Zou je het leuk vinden als je anus uitscheurt en iemand erin pist?

Nee. Iedereen heeft een grens, en doen alsof ik hier voor open zou staan is voorbij de mijne. Dit staat zo ver af van iets wat ik opwindend zou vinden, dat ik het moeilijk vond om überhaupt mee te spelen. Deze man claimt dat hij dit doet met echte vrouwen, maar even serieus: waar vindt hij die? Het is zo gevaarlijk en onhygiënisch. Bovendien: hoe ga je die ontstoken wond in je reet verklaren, als je onvermijdelijk in het ziekenhuis belandt?

Kun je aan je eigen tenen zuigen?

Het bleek dat ik hier dus eigenlijk heel erg goed in ben.

Kun je een grote, zwarte pik aanbidden?

Blijkbaar zijn er enorm veel (vermoedelijk witte) Britse mannen die dol zijn op het aanbidden van grote, zwarte pikken. Misschien is dat niet verrassend als je weleens grasduint in de categorie ‘cuckold’ op PornHub. Soms laten ze me hun kleine, roze pikkies zien en vertel ik ze hoe klein en waardeloos die zijn en dat enkel een grote, zwarte man mij echt kan laten genieten. Ik probeer om waardeoordelen achterwege te laten in mijn werk, maar mijn god, ik gok dat deze gasten allemaal een blokje om lopen als ze een groepje zwarte mannen zien.

Heb je weleens iets in het gips gehad?

Er is dus blijkbaar echt óveral een fetisj voor. Verzin iets, en ergens op de wereld is er wel iemand die er geil van wordt. Ik vraag me af hoeveel gipsfetisjes er zijn. Zijn dat mensen die hun avonden doorbrengen bij de Eerste Hulp? Wat is er in godsnaam geil aan gips? Oké, als je meerdere ledematen in het gips hebt, ben je vrij hulpeloos, wat een veelvoorkomende fetisj is. Maar daarnaast komt er vooral een hoop jeuk, stank en dode huid bij kijken.

Kun je een capuchon opzetten?

Mannen zoals dit zijn goud voor camgirls. Dit is werkelijk het enige dat deze man nodig heeft om aan zijn gerief te komen. Geen naakt. Geen vieze praatjes. Alleen een capuchon!

Wil je bij mij komen wonen in mijn grote huis en een cam-stelletje worden?

Dit was gewoon vreemd. Ik kreeg een e-mail van tweeduizend woorden van een veertigjarige man, die me probeerde over te halen om naar een of andere uithoek te verhuizen zodat we de godganselijke dag konden neuken voor een camera. Hij had overduidelijk veel tijd gestopt in die mail, dus hij zal gedacht hebben dat hij een kans maakte? Zijn argumentatie was dat mensen meer verdienen als ze de hele dag neuken dan wanneer een meisje in haar eentje achter de cam zit. Eh, als ik seks wil hebben op camera kan ik vast wel iemand vinden die niet in fucking Lutjebroek woont. Toch bedankt voor het aanbod.

* * *

Al deze verzoekjes vind ik oprecht interessant. Ik heb veel geleerd van het cammen. Toch heb ik meer vragen dan antwoorden. Ik wou dat mensen na een show nog even met me zouden chatten om te vertellen waar hun verzoekjes vandaan komen.

Zou de ‘joodse hoer’ gepest zijn op school en daar langzamerhand geil van zijn geworden? Als meneer Gips iemand ziet met een gebroken been, is hij dan meteen opgewonden? Heeft een van deze mannen hun fetisj weleens opgebiecht aan hun partner? Heeft blootstelling aan extreme porno sinds puberteit ervoor gezorgd dat mannen heet worden van capuchons? Al deze verzoekjes hebben me aan het denken gezet. Wat voor geheime lusten hadden mijn exen? Kun je iemand ooit echt kennen als ze je niet hun diepste geheimen toevertrouwen? Ken ik jouw vriend beter dan jij hem kent?