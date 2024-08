De vrouw die een bordspel maakte om aan haar gearrangeerde huwelijk te ontsnappen

Toen Nashra Balagamwala aan haar bordspel, dat Arranged! heet, begon te werken, had ze nooit gedacht dat het haar zou helpen om onder haar gearrangeerde huwelijk uit te komen. “Ik heb me uitgesproken over een onderwerp waar veel inwoners van Pakistan veel moeite mee hebben, en nu ben ik niet langer de perfecte, onderdanige bruid die zij zoeken,” zegt ze. “Het is geweldig!”



De meesten van ons zijn wel bekend met de levensverwoestende gevolgen van een potje monopoly spelen met je familie of je vriendin, maar Balamgamwala’s bordspel geeft commentaar op het gezinsleven en het huwelijk – en dan vooral het gearrangeerde huwelijk. In Pakistan, waar Balamgamwala geboren en getogen is, regelen ouders meestal het huwelijk voor hun kinderen. “Ik ken niemand uit de generatie van mijn ouders die uit liefde getrouwd is,” vertelt de 24-jarige spellenontwikkelaar.



Toen Balagamwala opgroeide kwam er steeds meer druk op haar te staan om zich bij een gearrangeerd huwelijk neer te leggen. Er werden meerdere aanzoeken gedaan en haar ouders regelden ontmoetingen met potentiële huwelijkskandidaten, maar ze voelde zich tot geen van de mannen aangetrokken. “Ik kon gewoon niet accepteren dat ik de rest van mijn leven met iemand moest doorbrengen die ik slechts een paar weken kende, en dat diegene voor mij was gekozen vanwege zijn vermogen, sociale status en andere oppervlakkige factoren,” zegt ze.



In plaats daarvan vluchtte Balagamwala naar New York om aan de Rhode Island School of Design te studeren, en bij te klussen voor spelgigant Hasbro. Toen de vervaldatum van haar visum dichterbij kwam – en daarmee ook haar terugkeer naar Pakistan –, begon ze aan een bordspel te werken dat ze baseerde op haar eigen strijd om onder haar gearrangeerde huwelijk uit te komen, en de ervaringen van vrienden die gedwongen waren tot liefdeloze verbintenissen met personen die ze nauwelijks kenden.



“Ik nam een voorbeeld aan de talrijke dingen die ik heb gedaan om onder een gearrangeerd huwelijk uit te komen,” zegt ze. “Zo praatte ik bijvoorbeeld maar al te graag over carrière maken, droeg ik neppe verlovingsringen, had ik mannelijke vrienden en bruinde ik mijn huid – het hebben van een donkerdere huid wordt als minder aantrekkelijk beschouwd in de Pakistaanse cultuur –, en dat resulteerde in een luchthartig spel dat zowel leuk is om te spelen als inzichten biedt.”



In Arranged! moeten de spelers er alles aan doen om de koppelaar (ook wel het ‘rishta-tantetje) te vermijden, die wordt bewogen door een andere speler. Er worden willekeurig kaarten getrokken om de huwelijksontwijkers in de actie te storten, met opdrachten als ‘als je een carrière wil najagen, zet dan vier stappen’. Als spelers op hetzelfde vakje belanden als het tantetje, lopen ze het risico om uitgehuwelijkt te worden aan een van de vele mannelijke kandidaten die verspreid staan over het bord. De kans om met een man te trouwen die de speler zelf gekozen heeft bestaat, al gebeurt dit zelden. “Ik wilde dat het een nauwkeurige representatie van de Pakistaanse cultuur zou zijn,” legt Balagamwala uit.



De reacties zijn enorm hartverwarmend, vertelt ze. “Mensen van over de hele wereld hebben aangeboden om me te helpen met mijn visum en leefsituatie, en ik heb zoveel morele steun ontvangen. Er zijn ook een hoop Pakistaanse meisjes die me hebben benaderd om me te bedanken voor het feit dat er eindelijk iemand is die zich uitspreekt over zoiets belangrijks,” zegt ze. “Maar ik heb ook veel kritiek over me heen gekregen. Veel Pakistanen maakten negatieve opmerkingen en zeiden dat ik een schande ben, omdat ik me kritisch uitspreek over onze samenleving.”



De pionnen die bij het spel horen. Foto eigendom van Nashra Balagamwala

De gearrangeerde huwelijken in Pakistan kunnen ook een veel duisterdere kant hebben. Vorig jaar juni wurgde een vrouw uit Lahore haar dochter en stak haar in brand, omdat ze haar verloofde – die door haar familie was uitgekozen – had afgewezen en met een jeugdvriend was getrouwd. In een andere zaak werd een tienermeisje gedrogeerd en levend verbrand, omdat ze een vriendin had geholpen ervandoor te gaan met haar vriendje. In een rapport uit 2011 van de mensenrechtencommissie van Pakistan werd vastgesteld dat 23 procent van de eerwraakmoorden gerelateerd was aan het verlangen van het slachtoffer om zijn of haar eigen partner te kiezen. En pas in 2003 werd het voor Pakistaanse vrouwen legaal om met iemand te trouwen, zonder daarbij toestemming te hebben gekregen van hun voogd of vader.



Balagamwala zegt dat haar spel een toegankelijke, interactieve manier biedt om mensen de ernstige implicaties van het gearrangeerde huwelijk te laten bespreken. “Ik denk dat het makkelijker is om het in deze setting te bespreken, dan wanneer je een diep gesprek aangaat over heel serieuze onderwerpen,” zegt ze. “De kans dat mensen hier echt over in gesprek raken is groter als ze het samen beleven.”



De Kickstarter om Arranged! werkelijkheid te laten worden heeft zijn doel van zesduizend dollar zeventien dagen voor de deadline gehaald. Er zijn al tweehonderd exemplaren vooruit besteld, dus het spel zal binnenkort in productie gaan. “Zoals het er nu voorstaat,” zegt Balamgamwala, “denk ik dat er bijna vijfhonderd exemplaren zullen worden gemaakt in de eerste productieronde.”



Balagamwala moest naar Pakistan terugkeren toen haar Amerikaanse visum in augustus van dit jaar afliep, maar ze zegt dat ze aan het spel blijft werken en over het gearrangeerde huwelijk blijft praten. “Me uitspreken over dit onderwerp was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Ik liep het risico dat ik alles zou verliezen, maar ik deed het in de hoop dat er ooit een meisje zal zijn dat dit verhaal hoort en zij hierdoor de moed krijgt om hetzelfde te doen als ik.”



En wat haar eigen gearrangeerde huwelijk betreft: “Als ik er iets over te zeggen heb, gebeurt het niet! Ik blijf me ertegen verzetten, totdat ik iemand ontmoet waarmee ik echt wil trouwen.”