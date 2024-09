De vrouwen die een gat in de dag slapen om af te vallen

Als je ligt te pitten, kan je ook geen vettigheid bikken. Zo luidt de mantra van het slaapdieet – een extreme manier van diëten waarbij slapen hand in hand gaat met uithongering.



Het idee is simpel: hoe meer je slaapt, hoe minder je eet. Mensen die dit dieet volgen, raden aan om zo lang mogelijk achter elkaar te slapen – soms met wat hulp van slaapmiddelen. Ondanks het feit dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het werkt, is het al jaren een geliefd middel onder afvallers. Er wordt zelfs beweerd dat Elvis Presley er pap van lustte. Elvis zou hier gretig gebruik van hebben gemaakt toen hij in zijn typische jumpsuits wilde passen. Maar waar komt dit dieet vandaan? Hoe schadelijk is het, en val je er überhaupt van af?



In 1966 werd er voor het eerst verwezen naar het slaapdieet in Jacqueline Susanns roman Valley of the Dolls. In dit boek drogeren de hoofdpersonen zichzelf of ze gaan naar een slaapkliniek in Zwitserland om van hun loze pondjes af te komen.



Een goede nachtrust door een gezonde leefstijl te hebben, is de minder extreme vorm van het dieet. Dokter Michael Breus adviseert in zijn boek The Sleep Doctor’s Diet Plan om vier uur te bewegen voordat je naar bed gaat. Ook raadt hij aan om zeven uur voor je de lichten uitdoet geen cafeïne of alcohol meer te drinken.



De gevaarlijke vorm van het schoonheidsslaapje houdt in om 20 uur per dag te slapen met behulp van kalmerings, -en slaapmiddelen. Deze pillen zijn erg verslavend en kunnen leiden tot een overdosis.



Tracey Wade is hoogleraar Psychologie aan de Flinders Universiteit in Adelaide in Australië. Wade zegt dat verslaving een van de schadelijke consequenties zijn van het dieet. “Als mensen afhankelijk zijn van slaappillen om in slaap te vallen, raken ze sneller verslaafd,” zegt ze. “Het is niet alleen dat het lichaam meer slaap krijgt dan nodig is, ze hebben ook steeds hogere doses van de medicatie nodig om hetzelfde effect te hebben.”

Ik gebruik van die hele sterke pijnstillers waardoor ik wel een paar uur van de wereld ben.



Een ander gevolg is dat 20 uur slapen per dag ten koste gaat van je dagelijkse leven. “Mensen met dit dieet kunnen letterlijk niet meedoen in de maatschappij, omdat ze aan het slapen zijn. Het vergroot sociale isolatie, en dat heeft zijn weerslag op hun stemming, wat kan leiden tot depressie,” zegt Wade.



“We weten dat depressie ook zorgt voor een onregelmatig eetpatroon,” gaat Wade verder. “Het duwt mensen eigenlijk nog meer in de vicieuze cirkel van overmatig tot niets eten.”



Vrouwen op pro-anorexia blogs gebruiken het slaapdieet ieder op hun eigen manier. Iemand met de gebruikersnaam prettythin omschrijft het dieet als een “perfecte manier om het einde van een semester in te luiden,” en raadt een caloriearm, uithonger-regime aan van 14 dagen – met daarbovenop 10 uur extra slaap.



Andere gebruikers nemen medicatie. “Ik gebruik van die hele sterke pijnstillers waardoor ik wel een paar uur van de wereld ben. De pillen zorgen dat ik geen honger heb, dus ik gebruik ze de hele tijd.” “Ik houd van slapen om de honger tegen te gaan. Het is sowieso makkelijk voor me, want ik ben toch 99 procent van de tijd moe.” “Ik val gewoon in slaap om alle schranspartijen te voorkomen.”

Maar wat doe je in de uren waarin je wel wakker bent?



Het dieet vraagt om weinig inspanning, dus het spreekt veel jonge meisje aan, vertelt Wade. “Op de oppervlakte klinkt het makkelijk. Vooral voor mensen die toch al depressief zijn en in vicieuze cirkel van een eetstoornis hangen, klinkt het aantrekkelijk om in bed blijven liggen.”



“Maar wat doe je in de uren waarin je wel wakker bent? Je bent hongerig en gedesoriënteerd. Bovendien heb je meer kans op depressie en beschadiging aan je maag.”



Volgens Wade helpt het dieet niet om gewicht kwijt te raken. De resultaten lijken haar erg onwaarschijnlijk. “Het is hetzelfde als een caloriearm dieet, dat sowieso je stofwisseling slomer maakt. Het lichaam snakt naar meer eten, waardoor de kans groot is dat je enorm veel gaat eten wanneer je wel wakker bent.”