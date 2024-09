De vrouwen die in het geheim aan een onbekende eetstoornis lijden

De verwoestende effecten van eetstoornissen zoals anorexia en boulimia zijn alom bekend en onderzocht. Naar ‘Chew and Spit’ (ook wel ‘CHSP’ of ‘CS’ genoemd), waarbij voedsel wel gekauwd wordt maar niet wordt doorgeslikt, is echter nog maar weinig onderzoek gedaan. Experts op het gebied van eetstoornissen scharen het onder de noemer ‘Eating Disorder Not Otherwise Specified’, ofwel EDNOS. In Nederland noemen we een niet gespecificeerde eetstoornis NAO (“Niet Anders Omschreven”).



“Vaak wordt gekauwd op voedsel met een hoge energiewaarde, waar veel vet en/of koolhydraten inzitten,” vertelt Phillip Aouad, een promovendus aan de Universiteit van Sydney die wereldwijd het eerste onderzoek naar CS leidt. Volgens Aouad kauwen en spugen mensen vaak eten uit dat “lekker maar verboden is” – zoals donuts, taarten, koekjes en chips.



Mensen met CS, voegt hij eraan toe, hebben het gevoel dat hun gedrag meer taboe is dan ander eetgestoord gedrag – zoals het niet willen eten van bepaald voedsel of vreetbuien, gevolgd door overgeven. Volgens Aouad kan CS leiden tot verschillende problemen, waaronder maag-, tand en hormonale klachten. Dat zou vervolgens weer kunnen leiden tot schrijnende gevolgen als gewichtstoename en onevenwichtigheden in het bloed. Een recent onderzoek toonde aan dat CS vooral voorkomt bij jonge mensen met een eetstoornis. Ook kan het worden geassocieerd met pathologisch eetgedrag en gevoelens van controleverlies, wroeging, schuld en schaamte.



Toch weten we eigenlijk nog maar heel weinig over CS. “Als we er meer over willen leren, dan moeten onderzoekers – waaronder ikzelf – nodig op zoek naar mensen die worstelen of geworsteld hebben met CS, die bereid zijn mee te doen aan een onderzoek.”



Mandy* van 32 jaar, die overigens ook meedoet aan Aouads onderzoek, lijdt al bijna haar hele leven aan verschillende eetstoornissen. “Toen ik 12 was, begon ik in de gaten te houden wat ik at – en sindsdien bestaat mijn leven uit periodes vol vreetbuien en niet eten,” vertelt ze.



Vorig jaar begon Mandy met het kauwen en uitspugen van haar voedsel, nadat ze er online over had gelezen. In het begin hielp het haar over haar angstgevoelens heen te komen. “Als ik op eten kauw, denk ik even niet aan mijn problemen of over hoe ik me voel,” vertelt ze. “Met CS kon ik lang achter elkaar ‘eten’, zodat ik een tijdje niet over de rest van mijn leven hoefde na te denken.”

Ik geloof dat ik op dezelfde manier verslaafd ben aan CS waarop andere mensen verslaafd zijn aan drugs.

Videos by VICE

“Dan at ik een hele dag niets en kauwde ik thuis op snoepjes, die ik daarna weer uitspuugde. Zo kwamen er wel calorieën binnen en bleef ik op gewicht, maar kreeg ik waarschijnlijk veel te weinig voeding, vitaminen en mineralen binnen,” legt ze uit.



Mandy heeft veel last gehad van de negatieve gevolgen die niet zelden het resultaat zijn van de stoornis. “Waar ik mezelf vroeger alleen beperkte in wat ik at, ging ik door CS over op vreetbuien. Daarna gaf ik over, ” vertelt ze. “Ik weet dat ik een tekort aan voedingsstoffen heb en daardoor aan bizarre gezondheidskwalen leed. Een deel van mijn kaak is bijvoorbeeld afgebroken – waarschijnlijk door botontkalking – en ik heb een enorme ontsteking in mijn mond gehad, totdat de tandarts me daaraan hielp.”



Ze heeft pogingen gedaan te stoppen met dit gedrag, maar met weinig succes. “Ik geloof dat ik op dezelfde manier verslaafd ben aan CS waarop andere mensen verslaafd zijn aan drugs. Op een gegeven moment kauwde en spuugde ik enorme hoeveelheden voedsel uit, ik werkte zo een dozijn donuts weg. Ik wou dat ik er nooit aan was begonnen,” geeft ze toe. “Ik kan me niet voorstellen dat ik er ooit mee stop. Wel hoop ik dat ik ermee kan minderen. Ik doe gevaarlijke maar ook gênante dingen, zoals tijdens feestjes of op werk eten naar de wc smokkelen.”



Ook op Nederlandse online fora wordt rondgevraagd naar het kauwen en uitspugen van eten. Op de moeder aller fora, het VIVA-forum, vragen mensen zich vooral af het normaal is wat ze doen. Onder een post waarin één van de forumgebruikers uitlegt dat ze aan CS lijdt, raden de meeste mensen haar aan naar de huisarts te gaan. Toch ziet niet iedereen het als eetgestoord gedrag. CS wordt in sommige gevallen zelfs bejubeld – zo zou je ervan afvallen en zou je CS in kunnen zetten in de strijd tegen obesitas, aldus sommige forumgebruikers. “Haha doet me denken aan zo’n aflevering van Sex and the city. Miranda was op date met zo’n gozer die zijn steak steeds uitspuugde, omdat hij niet wilde aankomen,” vermeldt iemand op het ELLEgirl-forum.



Omdat er zo weinig onderzoek is gedaan naar de aandoening, is het moeilijk om CS te herkennen. Aouad heeft veel mensen geïnterviewd met de stoornis, maar het is hem nog niet gelukt om iemand met CS “fysiek te kunnen identificeren”. Volgens hem is het ook nog te vroeg om uitspraken te doen over een mogelijke behandelmethode: “Als het op CS aankomt, hebben we meer vragen dan antwoorden,” zo legt hij uit.



Ook is het nog niet duidelijk aan welke eetstoornis het kauwen en spugen nu gekoppeld kan worden, vertelt Aouad. “Ik heb mensen gesproken die alleen aan CS lijden en geen gedrag vertonen dat wijst op een andere eetstoornis.”



“Iedereen heeft weleens van anorexia en boulimia gehoord,” vertelt Mandy. “Maar de meeste mensen die eetgestoord gedrag vertonen, passen niet in het hokje ‘anorexia’ of ‘boulimia’.”

* Naam is aangepast, echte naam bekend bij de redactie.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.