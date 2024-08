De vrouwen en mannen die van borstvoeding iets geils maken

In deze serie onderzoekt Djanlissa Pringels de wereld van fetisjes. Niet alleen laat ze mensen in de fetisjwereld hun verhaal doen, ook gaat ze langs bij fetisjisten om het zelf te ervaren. Bijvoorbeeld als ze zich in de touwen laat hangen door een bondagefetisjist . Ditmaal spreekt ze een vrouw die geld verdient met sexy filmpjes maken van zij die haar kinderen borstvoeding geeft. Borstvoeding geven in het openbaar lijkt in de afgelopen jaren uit de taboesfeer te komen. Onlangs liet Sports Illustrated een model borstvoeding geven op de catwalk. ‘Kind en Gezin, wil meer borstvoeding op tv door doodnormale moeders te laten figureren in televisie en films terwijl ze borstvoeding geven. En vorig jaar is het Nederlands Videos by VICE

Die borstvoedingvideo’s zijn razend populair. Als je ‘breastfeeding’ intikt op YouTube krijg je meer dan negenhonderdduizend video’s, waarvan de meesten honderdduizenden views hebben. Wat opvalt: onder veel video’s worden seksuele comments geplaatst.

Je kunt je afvragen in hoeverre die tutorials borstvoeding normaliseren als er vervolgens allemaal geile mannetjes (en een enkele geil vrouwtje) onder gaan lopen commenten dat ze zich erop aftrekken. Tegelijkertijd helpt het ook niet om ergens maar geen voorlichting of tips over te geven omdat een groepje mensen er geil van wordt.

Maar ingewikkeld wordt het pas echt als die twee dingen – borstvoedingsfilmpjes ter educatie/normalisering en borstvoedingsfilmpjes als porno – in elkaar overlopen. Sommige vrouwen die video’s uploaden, linken in de beschrijving namelijk zelf door naar pornosites.

Een voorbeeld daarvan is de Amerikaanse Youtuber Natasha Maile. Op haar account vlogt ze en deelt ze video’s waarop ze borstvoeding geeft. Er ontstond controverse rond haar toen ze in het Britse tv-programma This Morning vertelde dat ze seks heeft terwijl ze haar kind voedt. Onder sommige van haar video’s linkt ze door naar haar porno-account, waar ze vooral masturbatievideo’s van tijdens haar zwangerschap uploadt. Een ander voorbeeld is de Amerikaanse Rosemarie. Ook zij post borstvoedingsvideo’s met haar kinderen, en linkt in de beschrijving van haar video’s door naar haar porno-account.

Ook in Nederland zijn er dergelijke youtubeaccounts. De Nederlandse Sophie* – die voor dit stuk graag anoniem wil blijven – uploadt al jaren video’s van hoe ze haar kinderen in alledaagse situaties borstvoeding geeft. In haar video’s zie je hoe Sophie haar kinderen voedt op een strand, in een zwembad of op reis. Sophie heeft maar een dertigtal video’s, maar meer dan tachtigduizend abonnees, en haar populairste video heeft meer dan twintig miljoen views. De comments variëren van seksueel getinte opmerkingen tot morele discussies over of deze video’s wel of niet pornografisch zijn.

In de beschrijving van haar video’s kan je doorklikken naar haar Patreon-account – een online platform waar vooral kunstenaars hun werk delen met mensen die ervoor betalen. Op haar account staan korte erotische filmpjes, waarin ze in lingerie met een komkommer speelt of haar man een massage geeft. De populairste video’s zijn echter de video’s met titels als ‘Naked Twin Mom Wet’ (waar geen kinderen in voorkomen) en video’s waarin ze haar eigen borstmelk drinkt, paarden en geiten borstvoeding probeert te geven, of op aanvraag naakt op en neer springt met een skippybal. Onder sommige video’s staat dat ze eerder van YouTube werden verwijderd. Op eentje zie je hoe ze met haar kinderen in een kleedhokje in een zwembad staat. Alles is bedekt met een filter, waardoor niemand echt herkenbaar is. Voor ze mogen zwemmen, moeten de kinderen eerst borstvoeding krijgen. Een van de kinderen heeft geen zin, maar de vader blijft aandringen bij het kind, terwijl hij zijn vrouw blijft filmen. Sophie vertelt nog aan de camera dat het erg vervelend is om met volle borsten te gaan zwemmen.

Ook op haar youtubekanaal staan privévideo’s waarvoor je haar persoonlijk moet betalen om ze te mogen zien. In een van haar nieuwste video’s loopt ze naakt rond in het huis, terwijl je de kinderen ziet en hoort spelen met de vader. Ze zwemt in het zwembadje in de tuin en masseert haar borsten voor de camera.

Ik stuur Sophie een berichtje, om te vragen waar volgens haar de grens tussen voorlichting en porno ligt. Ze wil enkel via e-mail, en alleen op enkele vragen antwoorden. Haar borstvoedingskanaal begon eigenlijk vrij spontaan, vertelt ze. Ze wilde aanvankelijk gewoon video’s van haar kinderen delen met haar familie, maar haar video’s waarop ze borstvoeding gaf hadden al snel duizenden views per dag. “Zo kwam ik tot de beslissing om een youtubekanaal over borstvoeding te beginnen,” schrijft ze. “Ik ben voor borstvoeding en vind dat dit ook in het openbaar moet kunnen gebeuren. Daarom vond ik het belangrijk om via YouTube veel mensen te bereiken, en informatie te verspreiden over borstvoeding en borstvoeding te tonen in een bepaalde context, zoals in het openbaar, zodat mensen kunnen wennen aan het beeld van iemand die borstvoeding geeft in het openbaar.”

Sophie schrijft verder dat ze het belangrijk vindt om tijd vrij te maken voor borstvoeding zodra haar kindje dorst of honger heeft. “Ik vind die nood van het kind veel belangrijker dan boze buitenstaanders die hier een probleem mee hebben,” legt ze uit. Sophie vertelt dat ze veel positieve reacties krijgt van moeders uit India en Afghanistan, waar borstvoeding geven in het openbaar nog steeds taboe is. Negatieve reacties komen volgens haar vooral van conservatievelingen die tegen openbare borstvoeding zijn.

Reacties onder een van Sophies Patreon-video’s

Als ik vraag naar Sophies Patreon-account, benadrukt ze dat er een groot verschil is tussen wat zij doet en wat vrouwen zoals Tasha Maille doen. Sophie zegt geen expliciete porno te maken, aangezien dit tegen de regels van Patreon ingaat. Wel speelt ze naar eigen zeggen met de suggestie van seks in haar video’s, zonder expliciet te masturberen of snoeiharde porno te maken. “Mijn Patreon-account is een erotische versie van mezelf,” legt ze uit, “Een borstvoedende moeder kan gerust een sensuele vrouw zijn en daarom koos ik voor twee verschillende platforms waar ik die twee aspecten van mijn persoon belicht. […] Je moet in het openbaar kunnen borstvoeden zonder dat het geseksualiseerd wordt, maar tegelijkertijd moeten de seksuele fantasieën van de toeschouwer niet per se ontkend worden. Het gaat over respect naar de moeder toe.”

Ook schrijft Sophie me dat haar Patreon-account haar erotische kant belicht, zonder dat haar kinderen hierin betrokken zijn. Toch lijken mannen vooral via haar YouTube-account, waar haar kinderen op te zien zijn, terecht te komen op haar Patreon-account. Daarbij lijkt haar moederschap en het feit dat ze haar kinderen borstvoeding geeft, afgaande op de reacties onder haar video’s, een belangrijk onderdeel te zijn van wat mannen zo opwindt. Sophie speelt dus – in elk geval deels – in op het verlangen van opgewonden mannen, waarmee ze borstvoeding (ook) seksualiseert. En dat voelt als een tegenstrijdigheid: het taboe op openbare borstvoeding komt immers voort uit een seksuele lading die mensen eraan hangen; iets dat als iets geils wordt gepresenteerd draagt niet bij aan de normalisering ervan. Zeker niet als die scheidslijn zo onduidelijk is.

Ik wil weten in hoeverre borstvoeding en seks eigenlijk van elkaar gescheiden zijn, of zouden moeten te zijn, en besluit enkele experts hierover te spreken. Veel van de verschillende experts die ik opbel, vinden het onderwerp te beladen om zich over uit te spreken. Uiteindelijk krijg ik seksuoloog Jelto Drenth te pakken.

Hij legt uit dat een vrouw zodra ze borstvoeding geeft oxytocine vrij maakt, een hechtingshormoon dat je een gevoel van liefde geeft. Die liefde kan gericht zijn op je baby, maar ook op je partner. Datzelfde hormoon kan ook seksuele gevoelens bij een moeder losmaken. “Door oxytocine worden er baarmoedercontracties in gang gezet, wat qua gevoel vergelijkbaar is met een orgasme,” legt Drenth uit. Volgens Drenth kan dat een verwarrend gevoel zijn voor een moeder. “Veel moeders vinden dit een ongepast gevoel en schamen zich, omdat ze de associatie met incest leggen en zich niet bewust zijn van die hormonen.” Dat is zonde, want het gevoel is hartstikke normaal en natuurlijk. “Je kan na de borstvoeding ook goed genieten van dat gevoel door te masturberen,” legt hij uit.

In het geval van Sophie vindt Drenth dat er niets mis is met het ontdekken van die geilheid die ze voelt, en dat te delen via pornofilmpjes. “Het kan goed zijn dat Sophie opgewonden wordt van het idee dat veel mannen haar bekijken,” legt Drenth uit. “En daar moet ze zich niet voor schamen.” Wel vindt hij dat de kinderen hier volledig buiten moeten worden gehouden. Het is mogelijk dat de kinderen te vroeg in contact komen met verwarrende seksuele situaties, waardoor ze zelf op lange termijn minder goed kunnen omgaan met seksuele situaties om zich heen. “Zelfs als het kind nog maar een jaar oud is, kan het zijn dat het het seksuele gedrag van diens ouders opslaat in zijn of haar lichamelijke reactiepatroon,” legt Drenth uit. Een gevolg kan zijn dat dat seksuele gedrag wordt gekopieerd op andere kinderen die daar niet op zitten te wachten.

Hoewel er dus een biologische verklaring is voor waarom vrouwen geil kunnen worden van borstvoeden, is dat nog niet hetzelfde als het hebben van een borstvoedingfetisj. Hans West is een Amsterdamse therapeut die gespecialiseerd is in fetisjes. Hij vertelt me dat er een borstvoedingsfetisj bestaat, ‘adult breastfeeding’, waarbij de vrouw borstvoeding geeft aan een volwassen man of vrouw. Vooral mannen hebben een borstvoedingsfetisj, hoewel er ongetwijfeld ook vrouwen zijn die er opgewonden van worden. Bijvoorbeeld door het moedergevoel dat ze krijgt als ze aan adult breastfeeding doet, of gewoon doordat er iemand aan haar borsten komt. Los van ‘adult breastfeeding’ kan het ook zijn dat een man of vrouw opgewonden wordt van het beeld van een vrouw die haar kind borstvoeding geeft. Mannen houden volgens hem vooral van de onschuld van een moeder die haar kind voedt en kunnen geil worden van grote borsten.

“Borstvoeding kan heel opwindend zijn als twee volwassen mensen het samen ontdekken,” vertelt hij. Maar volgens West is er een duidelijke grens tussen volwassen mensen die elkaar borstvoeding geven en dat eventueel filmen, en het seksualiseren van video’s waarop kinderen borstvoeding krijgen. “Een kind kan echter geen toestemming geven om video’s van zichzelf te laten maken in een seksuele situatie, dus daar trek ik de ethische grens,” legt West uit.

“Daarbij voelt een kind vaak een seksuele atmosfeer aan,” vertelt West. “De kans is groot dat wanneer ze dingen zien gebeuren die ze nu nog niet kunnen plaatsen, ze die situaties later, op het moment dat ze zichzelf op seksueel vlak gaan ontdekken, gaan herinterpreteren. Ze zullen zichzelf zien als een lustobject, zonder hier ooit toestemming voor gegeven te hebben. Daardoor kunnen ze zich goedkoop en zelfs misbruikt gaan voelen. Het kan hun vertrouwen in de mensen om hen heen blijvend schaden.”

Ook opvoedingsdeskundige Marina van der Wal vindt dat Sophie een grens overschrijdt. “Moeders mogen hun kinderen voeden waar ze maar willen,” vertelt ze. “Maar dat filmen en op het internet zetten, gaat een paar stappen te ver.” Volgens van der Wal zijn ouders zich er niet genoeg van bewust dat alles wat je op het internet zet, daar ook blijft. “Bij alle beelden waar kinderen en naaktheid op staan, bestaat de kans dat mensen ernaar kijken vanuit seksuele behoeftebevrediging. Je kind hier willens en wetens aan bloot te stellen, vind ik grensoverschrijdend,” zegt ze.

Therapeut West vertelt tenslotte dat hij het volkomen eens is met iedereen die borstvoeding wil normaliseren. “Ik vind het een hele slechte zaak dat we zo achterlijk bekrompen doen over iets natuurlijks als borstvoeding,” zegt hij, “en precies daarom vind ik het een slecht idee om die borstvoeding in een porno-omgeving neer te zetten.”

Borstvoeding en seks zijn hoe dan ook niet per se volledig gescheiden dingen, en dat is misschien ook helemaal niet erg. Kwalijker wordt het als de seksualisering van borstvoeding het taboe in stand houdt of vergroot, waardoor moeders zich ongemakkelijk voelen bij het idee hun kind eten te geven. Of waardoor andere mensen het met blikken of woorden gaan zitten afkeuren. Een baby die het uitkermt van de honger omdat er volwassen mensen zijn die geilig worden van melk uit een tiet, is sowieso de slechtste uitkomst.