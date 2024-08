De Wallen zijn weer open, tot grote vreugde van de sekswerkers

“Morgen mag je langskomen. Vandaag hangt de vlag uit en willen we vooral zoveel mogelijk werken.” Irina van PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers, is onverbiddelijk. Op woensdag 1 juli mochten sekswerkers voor het eerst in maanden weer aan het werk. Dat betekent dat de sekswerkers op de Wallen weer aan de slag mogen, tot grote vreugde van de volledige gemeenschap.



Een groot deel van de sekswerkers op de Wallen kon gelukkig gebruik maken van overheidssteun. Voor sekswerkers in clubs en escorts die gebruik maakten van de opting in-regeling, waardoor ze maandenlang geen rooie cent ontvingen van de overheid, is het feit dat ze weer mogen werken een redding uit een maandenlange crisis. Dat de Wallen weer open mogen, brengt een beetje hoop dat deze moeilijke periode voor de sekswerkers langzamerhand aan een einde komt.

Als ik de volgende dag langskom, is de feeststemming nog niet verdwenen. “Ik schreeuwde het uit van blijdschap toen ik hoorde dat we weer aan het werk mochten,” vertelt sekswerker en PROUD-woordvoerder Foxxy aan VICE. Foxxy werkte een lange tijd op de Wallen, maar nu doet ze voornamelijk privé-ontvang.

Foxxy Angel van PROUD

Ondanks de feestvreugde loopt het nog niet storm op de Wallen, vertelt ze. “Het was erg onverwacht dat we binnen een week weer mochten werken. Veel sekswerkers moeten zich nog voorbereiden: ze willen hun nagels en haar laten doen, en moeten nog een peeskamer regelen. De meeste sekswerkers die ik sprak, zijn van plan om zaterdag aan het werk te gaan.” Ook het grootste deel van de klanten moeten hun weg nog terugvinden naar de Wallen. “Voor sommige vrouwen was die eerste avond wel de beste avond die ze ooit gehad hebben,” vertelt Foxxy. “Omdat er nog maar een klein deel van de ramen bezet was, gingen de klanten die er wel waren allemaal naar hen.”

Ook Pim van Burk merkt dat de Wallen rustig weer tot leven komen. Van Burk is manager van My Red Light, een organisatie die verschillende peeskamers verhuurt aan sekswerkers en tegelijkertijd ook zorgt dat sekswerkers veilig hun werk kunnen uitvoeren.

De Wallen zijn voorlopig nog redelijk rustig

“‘s Avonds wordt nu ongeveer de helft van de kamers verhuurd in vergelijking met hoe het voor corona was. Overdag worden nu al bijna evenveel kamers verhuurd als vroeger,” legt Van Burk uit. “Het is moeilijk om in te schatten hoe het gaat lopen. Veel huurders die uit Oost-Europa komen moeten een vlucht terug naar Nederland boeken en hier eerst alles op orde stellen.”

Volgens Van Burk zijn vooral de klanten nog een onzekere factor. “Sommigen stonden zodanig op springen, dat ze gisteren gelijk naar de Wallen kwamen. Maar als je naar België kijkt, zie je dat het daar de eerste paar dagen weer goed ging, maar het daarna snel weer inzakte omdat het toerisme is weggevallen.”

Ook op de Wallen is het merendeel van de klanten toerist. Ook die zijn nog niet de binnenstad aan het overrompelen. Voor Foxxy voelt het dubbel. “De meeste toeristen, zoals Duitsers en Britten, komen uit een land waar de cijfers nu nog niet zo goed zijn. Het lijkt me niet veilig om die al toe te laten,” zegt ze. “Ik hoop eerder dat de klanten die normaal gesproken vanwege de drukte het centrum vermijden, nu wel naar de Wallen komen.”

Anna*, een sekswerker op de Wallen, is opgelucht dat ze weer aan het werk kan.

Anna* is sekswerker op de Wallen. Ze is opgelucht dat ze weer aan het werk kan. Ze zorgt ervoor dat zij en haar klanten veilig blijven. Op de tafel in haar kamertje ligt, naast een flesje Yakult en een pak crackers, een zakje met mondmaskers, schoonmaakmiddel en een thermometer. “Als er een klant binnenkomt, was ik samen met hem zijn handen,” legt ze uit. Anna vertelt dat ze al haar klanten vraagt om een mondkapje te dragen. “In sommige gevallen willen ze dat ik dat ook doe,” vertelt ze. Anna heeft ook een apparaat aangeschaft waarmee ze de temperatuur van haar klanten kan meten. “Gisteren kwam er een klant binnen die 36,5 graden celsius had. Toen we klaar waren, was het 36,7 graden,” lacht ze. Anna vertelt dat ze uit veiligheidsoverwegingen voorlopig alleen doggystyle doet. “En na elke afspraak gooi ik de handdoeken in de wasmand,” vertelt ze.

Op de tafel in haar kamertje ligt, naast een flesje Yakult en een pak crackers, een zakje met mondmaskers, schoonmaakmiddel en een thermometer.



Van Burk legt uit dat het RIVM protocollen heeft opgesteld voor sekswerkers. Die heeft hij uitgeprint en opgehangen naast elke deur, zodat de vrouwen bij elke klant een stappenplan kunnen doorlopen. “Eerst vragen ze naar de gezondheid van hun klant,” legt hij uit. “Als iemand niet gezond is, moeten ze die weigeren.” Ook moeten de vrouwen na elk contact hun handen wassen. Alles wat de klant heeft aangeraakt wordt grondig schoongemaakt. Desinfecterende gel was altijd al een vast onderdeel in de peeskamers. “Er worden ook schermen gezet tussen de vrouwen, waardoor ze zoals voorheen met meerdere in een ruimte kunnen zitten,” vult Foxxy aan. In de peeskamers van Van Burk liggen sinds gisteren ook de mondkapjes klaar. Een mondkapje dragen is echter voor zowel sekswerker als klant niet verplicht.

Hygiënische gel en schoonmaakmiddelen in een peeskamer

Een peeskamer is op dit moment misschien wel een van de meest hygiënische plekken in de binnenstad.

In België zijn bepaalde standjes verboden, maar hier in Nederland mag alles, zolang je maar niet zoent of in elkaars gezicht ademt. “We hebben ook besloten dat het bad niet gebruikt mag worden, omdat dat me onveilig lijkt,” legt Van Burk uit. Een douche nemen na elke klant is dan weer niet verplicht. “Als je na elke klant moet douchen, douche je misschien tachtig keer per week. Dat is funest voor je huid en gezondheid,” vertelt hij. “We gaan ook niet zover om iedereen te verplichten om te douchen. Maar vaak is dat ook niet eens nodig: elk handdoekje dat op bed wordt gelegd wordt toch vervangen. Pijpen is de populairste dienst op de Wallen. Het was hier altijd al alles behalve een smeerboel”, aldus Van Burk.

Hoewel een peeskamer op dit misschien wel een van de meest hygiënische plekken in de binnenstad is, brengen de nieuwe coronamaatregelen toch wat problemen met zich mee. “Sommige clubs en privehuizen kunnen nog steeds niet open, omdat ze die anderhalve meter niet kunnen respecteren,” vertelt Foxxy. Ook vertelt ze dat clubs en sekswerkers door de coronamaatregelen verplicht zijn om naam en telefoonnummer van hun klanten te noteren, iets wat volgens Foxxy ingaat tegen het principe om juist de privacy van klanten te respecteren.

Een groter probleem is volgens Foxxy echter de toekomst van de Wallen. Al jarenlang is er een strijd tussen sekswerkers en de gemeente, die plannen zou hebben om de Wallen op te doeken. De pandemie, en het feit dat de Wallen er daardoor financieel niet ijzersterk voor staan, zou dit plan in versnelling kunnen brengen. “Volgens mij is dit een ideaal scenario, dat er door die pauze wat verandert aan de Wallen: namelijk dat er een betere beveiliging is tegen vervelende en dronken toeristen,” vertelt Foxxy. Volgens haar gaat er echter een plan van de gemeente rond waarin de raamprostitutie verplaatst zou worden naar een locatie buiten het centrum. “Amsterdam is ontstaan rond dit gebied. De Wallen is het kloppend hart van Amsterdam. Ik hoop dat corona niet gebruikt gaat worden als reden om sekswerk uit het centrum te weren.”

Anna in haar kamer

*de naam ‘Anna’ is gefingeerd