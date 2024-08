De wandelende kipnuggets en engelen in bikini van Studio Smack

Hoe bedenk je als ontwerpstudio een naam voor je bedrijf? Voor Studio Smack was het simpel. Vlak na hun afstuderen werkte deze groep vrienden al samen aan animaties, en daarbij aten ze geregeld pannen vol macaroni met Smac. Inmiddels is het trio – Ton Meijdam, Thom Snels en Béla Zsigmond – uitgegroeid tot een succesvolle ontwerpstudio die je misschien kent van de clip voor het nummer Witch Doctor van De Staat en hun hedendaagse interpretatie van De Tuin Der Lusten van Jeroen Bosch. Afgelopen weekend lanceerden ze een nieuwe videoclip tijdens Graphic Matters in Breda, waar ze ook een overzichtstentoonstelling hebben.

Voor de Franse rockband Shaka Ponk maakte Studio Smack een videoclip die is geïnspireerd op een computerspel. “De zanger loopt door verschillende levels die symbool staan voor wat hij zingt,” vertelt Ton Meijdam aan Creators. Het nummer gaat over liefde, geloof en levensstrijd, wat in de video wordt verbeeld in een typische, mysterieuze Studio Smack-wereld, met gemaskerde mannetjes, starende oogballen en krioelende wezentjes in een soort sprookjeslandschap.

Videos by VICE

Volgens Ton was het maken van de videoclip voor Shaka Ponk een van de zwaarste trajecten die hij heeft meegemaakt. Hij vertelt dat elk project wel een paar maanden duurt om te realiseren, maar deze video was een zoektocht naar nieuwe technieken en was zo tijdrovend dat hij er ondertussen een soort haat-liefdeverhouding mee heeft.

Ton was wel meteen verliefd op Paradise, ook te zien tijdens Graphic Matters. Dit is een hedendaagse interpretatie van het schilderij De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch. Paradise werd in het MOTI in Breda – nu Stedelijk Museum Breda – op een gigantisch scherm tentoongesteld. Volgens de makers houdt het de maatschappij een sarcastische spiegel voor, precies zoals het schilderij van Bosch.

De mannen van Smack zijn fan van Jeroen Bosch en gefascineerd door het geheimzinnige idee dat niemand precies weet wat er wordt afgebeeld of wat de symboliek is in De Tuin der Lusten. In Paradise uit zich dit in een gedetailleerde 3D-animatie vol wandelende kipnuggets en dildo’s als hobbelpaarden. Iemand doet de Gangnam style, in de verte zweeft een michelinmannetje in de lucht en in de levensboom hangen geen appels, maar chipszakken. Dit wonderlijke tafereel wordt aanschouwd door een paar dieren, zoals een slang, duif, flamingo en een kat, die aan de zijlijn staan.

Het werk heet dan wel Paradise, maar ik zou er nog niet dood gevonden willen worden. Het dystopische tafereel doet me denken aan Disneyland, waar alles er prachtig uitziet en het reuzegezellig is, maar eigenlijk ben je pas echt blij wanneer je – kotsmisselijk – weer naar huis mag. Paradise heeft een zelfde soort tegenstelling: het laat je een beetje verward achter. De kleurrijke fantasiecreaties in een prachtig landschap zijn kenmerkend voor de animaties van Studio Smack. Tegelijkertijd gaat hun werk vaak over consumptie en reclame, en worden ook politieke onderwerpen aangesneden.

“Veel van ons werk is een maatschappelijke reflectie, maar dat was helemaal niet ons plan toen we de studio begonnen. Het blijkt gewoon de aard van het beestje te zijn.” Dit blijkt al uit de eerste animatie die Ton maakte, zijn afstudeerwerk Bigger Better. Hierin verandert de american dream in een horrorscenario, waarin Bill Gates in het Witte Huis woont en daar Microsoft-logo’s als hakenkruizen aan de muur hangen. “Om het spannend te houden, proberen we elke keer weer een nieuwe techniek te gebruiken,” zegt Ton. Tegenwoordig zijn dit supergedetailleerde 3D-modellen. Het laatste werk, de videoclip voor Shaka Ponk, is gemaakt in een game engine en er zijn plannen om voor een volgend project met virtual reality te werken.

Misschien komt het door de boodschap, maar hoewel Studio Smack vaak in opdracht werkt, zijn veel van de video’s eigenlijk op zichzelf staande kunstwerkjes. Het werk van Studio Smack zit tussen veel disciplines in, en dat maakt het volgens Ton ook telkens weer interessant om aan een nieuw project te beginnen.

De overzichtstentoonstelling Dreaming of Mass Behaviour van Studio Smack is nog tot en met 22 oktober te zien tijdens het Graphic Matter festival in Breda.

Beeld uit Branded Dreams van Studio Smack