De website die je moet checken voordat je een xtc-pil neemt

Merken overheersen de wereld. Tegen de tijd dat een gemiddeld Amerikaans kind drie jaar oud is, is het al in staat om honderd verschillende merken te herkennen. En als de gemiddelde Nederlandse tiener in het weekend pillen begint te slikken, leren ze heel snel hun Mitsubishi’s van Tesla’s te onderscheiden, Skypes van Spongebobs en de Anonymousmaskers van een gerimpelde Donald Trump.

Merken kunnen nuttig zijn als ze ons iets vertellen over de kwaliteit van het product en waar het vandaan komt, en hetzelfde geldt voor drugs. Hoewel het waar is dat xtc-fabrikanten regelmatig gebruikmaken van dezelfde stempels om verschillende producten te kenmerken, kunnen recensies van ladingen drugs die in een bepaalde plek op een bepaalde tijd de ronde doen, helpen om een potentieel slechte lading te identificeren. Dat kan meer betekenen dan het verschil tussen een fijne avond en overgeven in de rokersruimte. Soms kan het leven of dood betekenen.

En dat is waar PillReports.net om de hoek komt kijken. Het is een online prikbord waar anonieme gebruikers beoordelingen en testresultaten van de pillen die ze gebruiken kunnen plaatsen. De site heeft inmiddels 37.435 verslagen en wordt bezocht door ongeveer 30.000 unieke gebruikers per dag, uit zo’n 160 verschillende landen. Het bestaat al sinds 2001, toen het ontsprong uit het drugsdiscussieforum Bluelight.org.

Al bijna zestien jaar wordt de website onderhouden door Johnboy Davidson, een Australische beheerder op Bluelight, die geen enkele ervaring in drugscampagne had toen hij het dagelijkse onderhoud van de site overnam. “Ik was gewoon een gebruiker op zoek naar betere informatie,” zegt hij. “Sindsdien ben ik betrokken geweest bij het opzetten van schadeverminderingsgroepen, waaronder Enlighten, die de eerste groep was om in het openbaar pillen te testen tijdens evenementen in Australië.

Davidson runt samen met een team van twintig vrijwillige beheerders van over de hele wereld PillReports, maar wegens voor de hand liggende redenen heeft hij geen idee wie er nou daadwerkelijk een bijdrage levert aan de recensies en rapporten die op de site staan. “We hebben absoluut geen idee hoeveel mensen hebben bijgedragen,” zegt hij. “We nemen de anonimiteit van onze gebruikers zeer serieus. We slaan geen IP-adressen op en leggen ook geen andere gegevens vast, behalve hoe vaak de site wordt bekeken. Sommige gebruikers plaatsen wellicht meer rapporten dan anderen, maar er is zo’n groot verloop dat het moeilijk is om een echte conclusie te trekken.”

Naast het plaatsen van recensies over hun eigen ervaringen, maken PillReports-gebruikers ook vaak gebruik van chemische proeven om te controleren of de pillen daadwerkelijk mdma bevatten of niet. Na het aanbrengen van een chemische stof, die bekend staat als “reagens” op een monster van de pil, zal het donkerpaars of zwart worden als er mdma of een vergelijkbare stof (mdea, mda, samen op de site bekend als MDxx, omwille van de nauwkeurigheid) aanwezig is. Het reagens zal groen worden in het geval van 2CB, oranje bij speed of methamfetamine, of een verscheidenheid aan andere kleuren als de pil iets anders bevat.

“We zijn al tien of vijftien jaar bezig om mensen testkits te laten gebruiken, omdat die objectief zijn,” zegt Davidson. “Je kan naar je dealer gaan en zeggen: ‘Laten we ze samen testen.’ Als ze dat niet willen, zegt dat gelijk iets. De tests zijn echter niet perfect. Idealiter zou je spectroscopisch infrarood licht moeten gebruiken, zoals gebeurt in Nederland. Maar we wonen niet allemaal in Nederland en we moeten doen wat we kunnen. Chemische proeven zijn beter dan niets.”

Terwijl door de overheid gefinancierde drugscampagnes van over de hele wereld graag miljarden euro’s in vraag- en aanbodverminderingsregelingen pompen, zijn er slechts een handjevol landen die schadevermindering serieus nemen. Dat komt omdat de mensen die het drugsbeleid vaststellen vaak een probleem hebben met alles wat ook maar lijkt op een stilzwijgende acceptatie dat sommige mensen altijd een manier zullen vinden om drugs te kunnen gebruiken.

Hoewel PillReports een onafhankelijke site is, heeft het ook een aantal onbedoelde politieagenten als fans gekregen. “Ik kreeg ooit een mailtje van een politieagent in Australië waarin stond: ‘Hey, je hebt me geblokkeerd van je website. Ik vind je site heel nuttig, omdat ik forensisch onderzoek bij de politie doe. Zou je me alsjeblieft kunnen deblokkeren?’” zegt Davidson. “Ik zei tegen hem: ‘Wij kunnen mensen niet blokkeren. Je moet gaan praten met je IT-mensen, omdat die waarschijnlijk een soort van NetNanny-software hebben geïnstalleerd, waardoor jij nu je werk niet kunt doen.’”

“We hebben altijd achter het idee gestaan dat iedereen toegang zou moet hebben tot deze informatie, om welke reden dan ook. Ik heb meerdere keren van mensen gehoord dat PillReports een grote bron van informatie is voor de politie. Daarop zeg ik: ‘Dat is prima, zolang er maar geen mensen doodgaan.’ De toegang tot deze informatie helpt uiteindelijk iedereen.”

Dat uitgangspunt – dat het belangrijkste is om te voorkomen dat er mensen doodgaan aan het slikken van onveilige, met ondefinieerbare shit versneden pillen – is wat PillReports tot zo’n cruciale hulpbron maakt. Het is hoogstwaarschijnlijk ook de reden dat geen enkel overheidsdienst of wethandhaver ooit heeft geprobeerd om de site offline te halen. Eigenlijk is er slechts één groep die actief bezig is om PillReports aan te vallen: de pillenmerken.

“PillReports bestaat al zo’n achttien jaar in een of andere vorm, en in al die tijd hebben we nooit juridische problemen gehad, totdat we er in de laatste paar jaren ineens twee hadden,” zegt Davidson. “Eerst kreeg ik een verbodsbrief van mensen die beweerden de auteursrechten te bezitten van Nestlé en Nescafé. Er stonden een paar pillen met het logo van Nespresso op de site, die mensen hadden gerapporteerd. Het bleken erg sterke pillen te zijn die toentertijd in het Verenigd Koninkrijk rondgingen. In de brief werd verteld dat we alle plaatjes van en referenties naar deze pillen moesten verwijderen. Ik zei dat dit niet ging gebeuren, omdat het mensenlevens in gevaar zou kunnen brengen. Zij gaven een weerwoord, waarop ik zei: ‘Wat vindt u ervan dat we alle referenties naar uw merk verwijderen, maar dan vervang ik ze met de woorden: ‘Baby Formula Scandal Coffee Company’. Op geen van die woorden zit auteursrecht, maar toch weet men precies over wie we het hebben. Ik heb daarna geen bericht meer ontvangen. Ze hebben de boodschap begrepen: ‘Fuck off!’”

Als een slechte lading Nespressocapsules mensen zou doden, dan zou het bedrijf direct handelen om het merk te beschermen, terwijl er wetten en voorschriften zouden zijn om de mensen te beschermen. Op de zwarte markt voor drugs is de enige bron van informatie PillReports: consumentenkampioen voor de gebruikersgeneratie.

“Als de markt de mensen niet vertelt wat ze in hun mond stoppen,” zegt Davidson, “dan doen wij dat voor ze.”