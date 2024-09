De weerzinwekkende DJ-namen die partygangers op ADE zichzelf zouden geven

De namen van DJ’s roepen emoties bij mensen op die soms nog heftiger zijn dan de muziek die ze draaien. Ik kan moeilijk omschrijven wat er door me heen gaat als ik op de poster van een feest zie dat een zekere DJ Piemelbrie het voorprogramma van een andere zekere DJ Hakke Terror verzorgt. Horror? Woede? Diepe teleurstelling in de mensheid? Er zijn een paar terugkerende tendensen die zulke emoties losmaken.

Alle oplaaiende emoties terzijde, het proces van het uitvinden van je eigen DJ-naam blijft fascinerend en leuk genoeg om de tijd te doden. En als er één plek is waar mensen iets zoeken om de tijd te doden, dan is het in de rij voor een club. Ik ging bij de rij voor Shelter staan om te kijken wat voor weerzinwekkende DJ-namen de partygangers daar voor zichzelf zouden verzinnen.

Videos by VICE

Sammy (28)







Alle foto’s door Thieu Custers

VICE: Wat zou jouw DJ-naam zijn?

Sammy: Blunt Sausage. ‘Botte worst’ in het Engels, want dat is internationaler dan Nederlands. Je komt sowieso verder in het dj-leven.

Ik ben geïntrigeerd. Hoe kom je bij de woorden ‘botte worst’?

Het is een goeie dj-naam omdat het zo raar klinkt. Mensen kunnen dan dingen zeggen zoals: ‘Hey, ik heb kaartjes voor een feest vanavond. Botte worst draait ook.’ Ze zouden het dan bloedserieus over mijn muziek hebben, wat voor mensen die me niet kennen heel grappig klinkt.

En mensen zouden bovendien niet weten of mijn naam beledigend bedoeld is, of dat ik er mijn publiek mee uitlach. Ze zouden het willen uitzoeken, en dus komen dansen op mijn set om kijken wat voor mens ik nu echt ben.

Is er een link tussen je DJ-naam en je persoonlijkheid?

Ja. Ik ben een heel vaag persoon, dus in die zin past het zeker bij me.

Wat is je DJ-gimmick?

Ik dacht er overlaatst nog aan. Weet je wel hoe Daft Punk optreedt? Ze beginnen met een cheesy geluidje: tuu-duu-duu-duu. Ik zou ook zoiets doen, maar dan met het scannergeluidje uit de film Alien. Het is heel cliché maar bijna iedereen kent het. Beeld je in: als ik backstage sta, gaat de biep heel traag, en hoe dichter ik bij de draaitafel kom, hoe sneller het biepgeluid. Iedereen geraakt daardoor opgepompt en vervolgens kom ik tevoorschijn om de spanning te breken met fucking pompende muziek.

Wat voor muziek draai je?

Muziek waarop mensen baby’s willen maken. Dat kan alle kanten opgaan. Als je baby’s maakt kun je veel posities aannemen, en het kan zowel snel als traag gaan.

Kiki (21)

Stel, je bent DJ. Wat zou jouw DJ-naam zijn?

DJ-namen zijn meestal raar en mijn echte naam is behoorlijk raar, dus ik kan me wel voorstellen dat mijn DJ-naam Kiki is. Vooral omdat je met die twee k’s en i’s een heel vet logo mee kunt maken. Maar ik heb het gevoel dat dat misschien toch een beetje te saai is, dus beter ga ik voor mijn derde naam, Xantipe. Die is eigenlijk nog raarder dan Kiki.

Wat voor vibe straalt DJ Xantipe uit?

Xantipe is de vrouw van Socrates, en in het woordenboek betekent het bitch. Maar mijn ouders hebben me Xantipe genoemd omdat ze denken dat zij de allereerste feministe was in de geschiedenis. Mijn ouders hebben me dus bitch genoemd, maar wel feministische bitch.

Wat voor muziek draai je dan, als DJ Xantipe?

Och, ik heb geen idee, wat is bitchy muziek? Ik zing soms en als ik zing, dan zing ik jazz. Ik denk dus dat, in een heel vergezocht universum, Xantipe de allereerste feministische jazz-DJ zou zijn.

Amin (25)

We begeven ons in een universum waarin jij DJ bent. Wat is je DJ-naam?

Ik onthou eigenlijk nooit namen van DJ’s, dus ik zou er eentje moeten hebben die iedereen gemakkelijk kan onthouden. Ik voel Bumpump’r wel.

Bumpumper? Bumbumper?

Je kunt kiezen als je het met een b of p schrijft, want ik kan bumsbumpen én pumpen. Ik bedoel dus: mensen kunnen op mijn muziek zowel in hun eentje dansen (met hun kont op en neer pumpen) of samen (met hun kont tegen de kont van een vriend aan bumpen). Dat moet allebei kunnen in de club!

Op wat voor muziek gaat mensen hun billen bumpen en pumpen?

Het meest hou ik van psytrance, maar dat zou ik niet draaien in de club. Ik wil natuurlijk dat mensen hun bump kunnen inzetten, niet op de rare manier waarop we dat doen bij psytrance, maar op een sexy manier.

Is het belangrijk voor een carrière in de muziek om een goeie DJ-naam te hebben?

Nee, het is handig om een naam te hebben, maar het zijn je kunsten als DJ die de naam goed gaan maken. Als je een goede naam hebt maar shitty muziek draait, gaat niemand je naam leuk vinden. Een idiote naam met goeie muziek wel.



Rosa (24)





Wat zou jouw DJ-naam zijn?

Rick Ho!!!!!!

Die heb je verdacht snel bedacht!

Mijn beste vrienden noemen me altijd zo. We kijken altijd youtubefilmpjes en op een avond waren we bij Rick Ross gestrand. Mijn naam is Rosa dus die avond was ik Rick Rosa. Dat bleef hangen, werd Rick Rossé en groeide op een of andere manier naar Rick Ho. Het klinkt een beetje als een mannelijke hoer, maar blijkbaar is het heel catchy. Iedereen neemt het over, dat is een goeie eigenschap voor een DJ-naam, denk ik. Mijn vrienden hebben zelfs mijn facebooknaam veranderd in Ricky Ho, en als een van hen me nu Rosa noemt in plaats van Rick Ho, dan denk ik dat ze boos op me zijn.

Als DJ moet je opvallen. Wat zou jouw gimmick zijn?

Iets met flamingo’s rond de draaitafel! Dat is mijn favoriete dier. En een dier dat wat de vibe betreft zou passen bij de muziek die ik zou draaien: disco, house, tech, swingend en niet te eentonig.

Bianca (26)

Wat zou jouw DJ-naam zijn?

Als ik een DJ zou zijn… Bah. Ik zou helemaal nooit DJ willen zijn.

Maar stel je voor dat je het wel zou willen zijn, welke naam past je dan?

Dan noem ik mezelf Miss B., met de b van boring. Want ik zou aan de draaitafel alleen maar denken: ik wil weg van hier! Ik zou dus de saaiste DJ ooit zijn.

Thomas (44)

Wat zou jouw DJ-naam zijn?

Concrete Taco, de taco van beton!!!

Waarom?

Omdat ik hele harde muziek draai die ook wel lekker is.

Zit er iets van je persoonlijkheid in die DJ-naam verweven?

Ik ben heel zacht aan de buitenkant, maar binnenin heel hard en damperig. Ik ben een prachtige maistortilla met in plaats van een sappig kippetje fucking beton aan de binnenkant. Ik zie er heerlijk uit en je ziet het niet aan me, maar ik ben eigenlijk een ruwe bolster. Als je in me bijt, staat je een stevige verrassing te wachten.

Wat voor muziek draait Concrete Taco?

Ik ben Zweeds. Ik kom dus uit een donkere plek, waar mensen veel grijs en zwart dragen. Ik draai dus denk ik stomerige, Kazachstaanse, groovy muziek. Of hardcore techno met een hele zachte stem eroverheen, van die Sarah McLachlan In the arms of an angel-shit.

Rochaya (23)

Wat voor DJ-naam zou jij kiezen?

Mijn achternaam verschilt maar één letter met het woord neuken, dus daar zou ik niks mee doen.

Wat dan wel?

Ik denk dat het Chaya zou worden, want mijn voornaam is Rochaya. Chaya vind ik de vetste klank uit mijn naam.

Wat voor muziek draai jij?

DJ’s moeten de muziek draaien die ze zelf leuk vinden. Ik zou deephouse draaien. Misschien past dat niet per se bij mijn naam, maar alleszins wel bij mij.



Olivier (22), Simon (21), Daniel (21) en Ties (21)

VICE: Wat is jullie DJ-naam?

Olivier: Wij wonen samen, we zijn altijd heel erg op elkaar afgestemd en we hebben dezelfde muzieksmaak, dus we zouden een soundsystem vormen: Majuba Soundsystem!

Waarom ‘Majuba’?

Simon: We wonen op de Majubastraat.

Hoe gaan jullie opvallen als soundsystem, in een zee van andere soundsystems?

Daniel: Redelijk letterlijk: we dragen allemaal neongele shirts en neonschoenen, behalve Ties. Ties heeft een zwart shirt aan, en hij is die guy die door onze house en disco ineens gekke platen gooit. En we gebruiken alle platen die in ons huis hebben om muziek te draaien. We hebben wel maar één platenspeler.

Harry (29)

Wat zou jouw DJ-naam zijn?

Heer Herald.

Waarom?

Omdat ik een heerser ben. De muziekindustrie is een imperium, een rijk, en ik wil er als DJ een kleine lap grond van die helemaal van mij is. Waar ik heer en meester van ben!

Wat zou je doen om op te vallen in de gigantische poel aan DJ’s in Nederland?

Eerlijk? Ik zou niet te hard proberen. Ik zou gewoon goeie muziek draaien. DJ’s komen en gaan en eerlijk, ik zou nooit bekend willen zijn. Of misschien moet ik een van die DJ’s worden die altijd een masker draagt, want ik wil wel alle muziek en miljardair zijn en zo, maar niet in ruil voor bekendheid. Fuck dat!